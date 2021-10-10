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Новости толерантного Средиземья.
В сериале "Властелин колец", который снимает студия Amazon, хоббиты перестанут быть исключительно белыми, как это было в знаменитых трилогиях Питера Джексона. В нем также будет сделан акцент на новый "сильных женских персонажах". Об этом рассказал участник проекта, британский актер Ленни Генри.
"Я черный хоббит, и это прекрасно. Как известно, это приквел к эпохе, которую мы видели в фильмах, речь о ранних днях Шира и мира Толкиена, поэтому мы коренное население этой земли, мы хоббиты, но нас называют Мохноногами, мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть. Это совершенно новый набор приключений, упоминающих происхождение разных персонажей, и на то, чтобы рассказать эту историю, уйдет не менее десяти лет. Потому что она основана на "Сильмариллионе", в котором есть указания на то, что произойдет дальше в этом мире во второй и третьей эпохе. Полагаю, что сценаристам очень забавно собирать сведения в нечто очень захватывающее. К тому же, в этом проекте очень сильное женское присутствие, в этой версии истории будут женщины-герои, они будут обычными людьми, как обычно", - прокомментировал он.
"Я черный хоббит, и это прекрасно. Как известно, это приквел к эпохе, которую мы видели в фильмах, речь о ранних днях Шира и мира Толкиена, поэтому мы коренное население этой земли, мы хоббиты, но нас называют Мохноногами, мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть. Это совершенно новый набор приключений, упоминающих происхождение разных персонажей, и на то, чтобы рассказать эту историю, уйдет не менее десяти лет. Потому что она основана на "Сильмариллионе", в котором есть указания на то, что произойдет дальше в этом мире во второй и третьей эпохе. Полагаю, что сценаристам очень забавно собирать сведения в нечто очень захватывающее. К тому же, в этом проекте очень сильное женское присутствие, в этой версии истории будут женщины-герои, они будут обычными людьми, как обычно", - прокомментировал он.
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Пока не раскрыто, кто из героев будет геем, кто трансгендером, а кто по ходу сюжета станет сильной и независимой женщиной.
Саурон само собой будет белым абьюзером-расистом пристающим к сильным и независимым эльфийским женщинам.
А ведь лет 10 назад Толкиена обвиняли в том, что его книги расистские и сексистские - мол там нет негров и мало сильных женских персонажей. Но теперь проблема решена "Властелин колец" снимут как надо.
Саурон само собой будет белым абьюзером-расистом пристающим к сильным и независимым эльфийским женщинам.
А ведь лет 10 назад Толкиена обвиняли в том, что его книги расистские и сексистские - мол там нет негров и мало сильных женских персонажей. Но теперь проблема решена "Властелин колец" снимут как надо.
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Совсем с ума посходили
Забавненько. А как же основная идея BLM, типа "чёрные тоже люди"? Тут, скорее всего, так, как сказал ещё в середине 80 годов прапорщик, отслуживший срок в Анголе: " За бабки негры изобразят людоедов, главное, не (нае.) обмануть с баблом."
Буду болеть за Саурона.
Да и вообще, раньше и в музыке геи и чёрные и сильные женщины получали дофуя наград. И никто не ныл про несправедливость... Меркури, Элтон Джон, Майкл Джексон, Мадонна и так далее. А тут вспомнили про нетоллерантность.
Да, хоббиты именно раса а не сообщество. То есть они не могут быть "мультикультурными" или разноцветными
И чернокожие у него были-харадримы. И азиаты были - Урук-Хайи
"Раскосые"- из описания в книге
Про урук-хайев лишь процитировал их описание Толкиеном: раскосые
Ткскзать "евгеника" если это понятие к ним применимо.
Раса или нет? Вопрос спорный
Орки тоже были "созданы" на основе эльфов, то есть отдельная они раса или относятся к расе эльфов это отдельная дисциплина
А еще вроде не было нападок на фильм со стороны всяких трансформеров, БЛМщиков и прочих.
«Мордор» переводится с синдарина как «чёрная страна» или «чёрная земля».
Чёрная страна регион в центральной Англии, к северо-западу от Бирмингема, который некогда был знаменит своими угольными шахтами, сталелитейными заводами, коксохимическими, чугунолитейными и стекольными предприятиями. Именно близ Бирмингема, в пограничных с Чёрной страной землях, рос сам Толкин из этих мест происходили его родители.
"Урук-хай, или Путешествие Туда" Байбородин.
"Последний кольценосец" Еськов.
"Слуги зла" Далин.
"Меня зовут Сэм. При рождении мне было дано другое имя, но мои друзья зовут меня так. Даже не так. Они шепелявят и говорят в нос. Вместо "С" произносят странный шипящий звук, и я не знаю, как передать его на бумаге. Ещё они тянут гласные, и у них получается что-то вроде "Чшаэм". Но, всё равно, это означает "Сэм".
Они говорят, что это в честь моего деда. Даже странно, чем он им так приглянулся.
Но теперь имя "Сэм" ношу я – Чшаэм. Я не "Чшаэм-Шелобоубийца". Я не тот Чшаэм, чья умноженная Кольцом воля бросила в бой друг против друга отряды Шагхрата и Гхорбагха. Я не тот Чшаэм, чьё безмолвное желание-приказ выполнили сотни, а может, и тысячи воинов, "не узнав" двух хоббитов и позволив им смешаться с собой. Я не Чшаэм – Друг и Спутник Хранителя. Я не Чшаэм, "носивший и отдавший Кольцо Власти". На мою долю не нашлось великих подвигов. Я просто хоббит, который давно уже не был в родном Хоббитоне и, может быть, никогда больше не будет.
Я не жалею об этом. Я выбрал сам. Я – урр-а-гхай, "воин, видящий свет". Народ, ставший мне родным, признал за мной имя. Пусть будет так."(с)