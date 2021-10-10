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Я черный хоббит, и это прекрасно

Я черный хоббит, и это прекрасно (1 фото)

Автор:
10 октября 2021 21:17
Метки: властелин колец   дебилы б**ть   толерантность   
850
1
Новости толерантного Средиземья.
В сериале "Властелин колец", который снимает студия Amazon, хоббиты перестанут быть исключительно белыми, как это было в знаменитых трилогиях Питера Джексона. В нем также будет сделан акцент на новый "сильных женских персонажах". Об этом рассказал участник проекта, британский актер Ленни Генри.

"Я черный хоббит, и это прекрасно. Как известно, это приквел к эпохе, которую мы видели в фильмах, речь о ранних днях Шира и мира Толкиена, поэтому мы коренное население этой земли, мы хоббиты, но нас называют Мохноногами, мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть. Это совершенно новый набор приключений, упоминающих происхождение разных персонажей, и на то, чтобы рассказать эту историю, уйдет не менее десяти лет. Потому что она основана на "Сильмариллионе", в котором есть указания на то, что произойдет дальше в этом мире во второй и третьей эпохе. Полагаю, что сценаристам очень забавно собирать сведения в нечто очень захватывающее. К тому же, в этом проекте очень сильное женское присутствие, в этой версии истории будут женщины-герои, они будут обычными людьми, как обычно", - прокомментировал он.
×
Пока не раскрыто, кто из героев будет геем, кто трансгендером, а кто по ходу сюжета станет сильной и независимой женщиной.
Саурон само собой будет белым абьюзером-расистом пристающим к сильным и независимым эльфийским женщинам.

А ведь лет 10 назад Толкиена обвиняли в том, что его книги расистские и сексистские - мол там нет негров и мало сильных женских персонажей. Но теперь проблема решена "Властелин колец" снимут как надо.

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Метки: властелин колец   дебилы б**ть   толерантность   
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2k
просто программист 3 часа назад
Когда этот безумный полет остановится? Только после крушения?
Совсем с ума посходили
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1k
閃光 23 минуты назад
Морган Фриман - Гендальф? Оригинально.
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28k
Антон Полчаса назад
Посмотрел список актёров, давших согласие на сьёмки... Мдаа... Такой Толкиен нам не нужен...Я не против, если снимают сериалы по мотивам африканских народов (хотя что там могут быть за мотивы, понятия не имею, никаких крупных произведений у негроидного населения просто нет). Но когда коверкают существующие, где негроидов нет вообще - это идиотизм. Смотреть такой сериал белое население не будет. Значит, ориентируются не на них. Впрочем, возможно это финансово обосновано.
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8k
Перст Указующий 51 минуту назад
хомячки всё схавают
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137
gollandets Час назад
Телеспектакль "Хранители" 1991-го года снятый Ленинградским телевидением по мотивам первой части "Властелина колец"
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4k
Юрий Злой Час назад
а вы знали что Гендальф вообще то гей ?, да еще и с рыцарским титулом
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308k
Booharik Час назад
Я так понял, что негроамериканцы готовы жить в норах в виде хоббитов, не замечая, что в таком виде их низвергли до грызунов, живущих в таких же норах.

Забавненько. А как же основная идея BLM, типа "чёрные тоже люди"? Тут, скорее всего, так, как сказал ещё в середине 80 годов прапорщик, отслуживший срок в Анголе: " За бабки негры изобразят людоедов, главное, не (нае.) обмануть с баблом."
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Валите ка вы все впесду, сраные толерасты
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2k
Роман 2 часа назад
"Саурон само собой будет белым абьюзером-расистом пристающим к сильным и независимым эльфийским женщинам."

Буду болеть за Саурона.
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3k
RomaXz 2 часа назад
Главное что бы основных героев не трогали. Массовка не так важна. Хотя, учитывая, что Толкиен из Бирмингема, я не удивлюсь, если он заложил разные расы в свои произведения. Вроде бы где то это разбирали.
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339
Елена Букреева 2 часа назад
Леголас и так в подавляющем числе фанфиков - гей
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4k
tamin 2 часа назад
Вот собственно теперь можно и не смотреть. Дебилы. Предлагаю им всем дружно дать себя шевельнуть неграм.
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
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1k
ПавлиноУткоЁж 3 часа назад
Как по мне, не очень идея. Сомневаюсь, что пальмоамериканцев обрадует, что они представлены в виде большеногих недорослей, живущих почти в норах. Вот эльфы... И рост, и стать, и мудрость, и долголетие, и деревья любят...
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339
Елена Букреева ПавлиноУткоЁж 3 часа назад
В Ведьмаке какой-то эльф черный есть, я не стала смотреть фильм. Что-то не то.
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6k
Константин Безумов 3 часа назад
Ващет у Мэтра конкретно и в деталях описывалась внешность разных рас.
Да, хоббиты именно раса а не сообщество. То есть они не могут быть "мультикультурными" или разноцветными
И чернокожие у него были-харадримы. И азиаты были - Урук-Хайи
"Раскосые"- из описания в книге
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10k
Александр 3 часа назад
Удивительно что в трилогии все герои белые, не считая орков.
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1k
Yus 3 часа назад
"Саурон само собой будет белым абьюзером-расистом пристающим к сильным и независимым эльфийским "трансгендерам, бисексуалам, педерастам и еще 108-ми самоопределенным" (нужное подчеркнуть)."
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732
Alex 3 часа назад
Фродо и Сэм будут корейские лезбиянки ампутанты, которые несут на костылях в Мордор анальную пробку))))
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732
Alex 3 часа назад
А назгулы будут ездить на медведях и в ушанках со звездой
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