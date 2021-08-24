Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"

Оказывается, Толкин начал писать сиквел "Властелина колец", но дальше одной главы дело на пошло.
В 2019 году в Англии на аукционе за 4800 фунтов в пользу хосписа города Бат было продано письмо Джона Р.Р. Толкина. Письмо было подарено хоспису местным профессором химии, который, в свою очередь, получил его от профессора Гилмора. В 1961 году Гилмор, впервые прочитав "Властелина колец", написал Толкину. Рассказав о том, какое колоссальное впечатление на его юный ум произвели приключения в Средиземье, он спросил, не планирует ли писатель продолжение истории. Вот что ответил Толкин:
Все истории бесконечны. Все картины безграничны. Но надо сосредоточиться на одном фрагменте, надо сконцентрироваться на чём-то одном, чтобы видеть яснее. Мне не следует писать продолжение "Властелина колец", ведь, как я чётко сформулировал в самой истории, речь в ней идёт о конце того мира, о котором я пишу; тех сумерек, в которых смешиваются история и мифология. Дальше останется только история. Однако я предполагаю написать продолжение (в том смысле, что выйдет оно после "Властелина колец"), но действие его будет происходить хронологически раньше - в Первую и Вторую эпоху Средиземья.
Это письмо было написано 3 июля 1961 года. Спустя три года Толкин уже не был так категоричен относительно сиквела и предпринял попытку написать о событиях, случившихся после Войны кольца.
В мае 1964 года он писал Колину Бейли:
Я действительно начал писать историю, действие которой разворачивается через 100 лет после падения Барад-дура (примечание: главная крепость Саурона, столица Мордора), но она получилась зловещей и в то же время удручающей. Люди, главные герои этой истории, имеют самую прискорбную черту в своей природе: они быстро пресыщаются добром. Поэтому люди Гондора в эпоху мира, справедливости и процветания стали недовольными и беспокойными, а наследники Арагорна правят хуже Денетора. Я обнаружил, что даже на таком раннем этапе начинают зреть революционные заговоры, зародившиеся внутри сатанинского культа, в то время как гондорские молодцы играют в орков, устраивая разрушительные набеги. Я мог бы написать триллер о заговоре, его раскрытии и поражении. Не стоит того, чтобы тратить на это время.
Толкин написал 13 страниц несостоявшегося продолжения "Властелина колец". Сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин включил этот отрывок в двенадцатый том "Истории Средиземья". Он дал продолжению заголовок "Новая тень". Действие "Новой тени" происходит через 105 лет после событий, описанных во "Властелине колец", в эпоху правления Элдариона, сына Арагорна. На тех 13 страницах описана встреча двух мужчин Борласа и Саелона. Они говорят о каком-то "Тёмном дереве" (возможно, как раз тот культ, о котором писал Толкин в письме). Ещё они обсуждают атаку на корабли и планируют снова встретится ночью, одетыми во всё чёрное. На этом "Новая тень" обрывается.
Джон Р.Р. Толкин не превратился в Джорджа Р.Р. Мартина и не стал клепать бесконечные продолжения в угоду фанатам. Однако, как и указано в письме 1961 года, Толкин много работал над расширением созданного им мира Средиземья, описывая события, предшествующие Войне кольца. Всё эти незаконченные приквелы были отредактированы и изданы сыном Толкина Кристофером.
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