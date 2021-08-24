Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"

В 2019 году в Англии на аукционе за 4800 фунтов в пользу хосписа города Бат было продано письмо Джона Р.Р. Толкина. Письмо было подарено хоспису местным профессором химии, который, в свою очередь, получил его от профессора Гилмора. В 1961 году Гилмор, впервые прочитав "Властелина колец", написал Толкину. Рассказав о том, какое колоссальное впечатление на его юный ум произвели приключения в Средиземье, он спросил, не планирует ли писатель продолжение истории. Вот что ответил Толкин:





Все истории бесконечны. Все картины безграничны. Но надо сосредоточиться на одном фрагменте, надо сконцентрироваться на чём-то одном, чтобы видеть яснее. Мне не следует писать продолжение "Властелина колец", ведь, как я чётко сформулировал в самой истории, речь в ней идёт о конце того мира, о котором я пишу; тех сумерек, в которых смешиваются история и мифология. Дальше останется только история. Однако я предполагаю написать продолжение (в том смысле, что выйдет оно после "Властелина колец"), но действие его будет происходить хронологически раньше - в Первую и Вторую эпоху Средиземья.





Это письмо было написано 3 июля 1961 года. Спустя три года Толкин уже не был так категоричен относительно сиквела и предпринял попытку написать о событиях, случившихся после Войны кольца.