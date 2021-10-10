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«Ах, эта свадьба»: участники кортежа устроили стрельбу на московских улицах

«Ах, эта свадьба»: участники кортежа устроили стрельбу на московских улицах (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2021 20:27
Сообщество : Жить в России
Метки: кортеж   перестрелка   происшествие   свадьба   стрельба из машины   хулиганы   
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Колонна из шести машин решила дополнить свадебный кортеж «салютом» и открыла огонь.
Проезжая по Дмитровскому шоссе, весельчаки начали палить из огнестрельного оружия. Однако недолго музыка играла. Веселье было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Хулиганы задержаны, их личность и обстоятельства инцидента устанавливаются.
К сожалению, пальба во время свадебного кортежа - довольно частое явление. Ранее спокойствие жителей Иваново также было нарушено выстрелами. Тогда участники свадебного кортежа не только начали палить в воздух, но и ехали по встречке.

Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы прекратить это безобразие?

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Метки: кортеж   перестрелка   происшествие   свадьба   стрельба из машины   хулиганы   
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36k
Франц Лефорт 4 часа назад
Тут меня как то обвинили в разжигании. И у меня вопрос к кавказким и азиатским фишкянам!?
А что бы было если бы? В Махачкале или Грозном? Ну предположим русские стали танцевать "барыню"?
Чего Вы добиваетесь? Что бы Вас мочили по тёмным углам?
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1k
Denkk Полчаса назад
Щемить бабуинов нещадно за такие фокусы.
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2k
PLT LDR Полчаса назад
а чего никого дубинками не херачат и хлебалом в асфальт не вкатывают?
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19k
иванов дмитрий 48 минут назад
Все решается просто и совершенно бескровно.
Задерживается вся свадьба , включая жениха и невесту и со всех берутся обьяснения в отделе полиции. Кто что видел , кто что не видел , кто что пояснить может. Процесс это долгий , до глубокой ночи. А где то стоит пустой ресторан (((
Всего пару таких "запоминающихся свадеб" и привычку стрелять - как рукой снимет.
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284
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Надо показательно посадить этих стрелков лет на пять и тогда больше таких мудацких приколов в городе не будет.
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1k
Леонид Час назад
легализация гражданского короткоствола, и при стрельбе открывать ответный огонь.
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1k
Linusya Час назад
а что вы так возмущаетесь? стрельбу устроили братья по вере - армяне, а они как известно большинство христиане
https://riafan.ru/region/msk/1534802-urozhency-armenii-otkryli-strelbu-iz-mashin-v-moskvehttps://riafan.ru/region/msk/1534802-urozhency-armenii-otkryli-strelbu-iz-mashin-v-moskve
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Эти черножопые макаки вообще ни чего не понимают? Почсти каждая неделя - что-то подобное. Понятно. что они стреляют, ка кправило из списанного и охолощенного оружия. Котрое и оружием можно назвать условно. Но чтокто неа улице его отличит от боевого? А правила испльхования есть везде! Случаев штрафов и причлечения даже к кголовке - масса! Но это же макаки дурные! Блин, ума не хватает не позорить свои дикие племена перед всем циивилизованным обществом? Вддат нпора разрешитьбезусловное применение правоохранителями табельного оружия по таким стрелкам! Пельнус на сватьбе - готовься что в тедя реальный калашь разрядят без предупреждений! Надо так! Иначе это не прекратить. Эти звери пнимают только силу. Причём грубую.
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180
Вадим 2 часа назад
Пока у нас законы необязательны для некоторых особенных слоёв, многие считают, что им тоже можно. Они же тоже не все.
Нужно, чтобы законы были обязательны для всех, даже для тех, кто их пишет. Сразу исчезнут две проблемы: идиотские законы и внезаконные элементы.
Как наяву вижу: Стоит эдак Шойгу в пробке, а мимо него по обочине толпа с бантиками и автоматами.
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704
iNeGovori 2 часа назад
Доколе?!
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
оформляют хулиганку...
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5k
Искандер 2 часа назад
Стрелять на поражение, а потом разбираться!
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12k
banzai7 2 часа назад
Последнее время москвичи на свадьбах часто стали стрелять. Что происходит?
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129
Chuchelo Patamkovoe 2 часа назад
Кастрация жениха.
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129
Chuchelo Patamkovoe Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Типа того. Но мера могла бы и сработать.
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857
FINN 2 часа назад
надо в ответ стрелять по кортежу
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385
svarog19692007 2 часа назад
Выселять на родину , в родной аул...
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2k
Bobbus 2 часа назад
Всё на черное
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2k
kotkot 2 часа назад
Дайте угадаю: опять горные обезьяны?
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1k
Estie 2 часа назад
В таких случаях нужно жениха и невесту на 15 суток, а у остальных по отбирать права.
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3k
Максим 2 часа назад
Вот как то сам собой напрашивается вопрос...Что блин должно произойти чтобы "эти люди" поняли что так делать нельзя?Читаешь новости и охреневаешь просто...
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2k
A 2 часа назад
Не Москва, а Планета Обезьян какая-то
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