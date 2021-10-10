«Ах, эта свадьба»: участники кортежа устроили стрельбу на московских улицах

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Колонна из шести машин решила дополнить свадебный кортеж «салютом» и открыла огонь.
Проезжая по Дмитровскому шоссе, весельчаки начали палить из огнестрельного оружия. Однако недолго музыка играла. Веселье было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Хулиганы задержаны, их личность и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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К сожалению, пальба во время свадебного кортежа - довольно частое явление. Ранее спокойствие жителей Иваново также было нарушено выстрелами. Тогда участники свадебного кортежа не только начали палить в воздух, но и ехали по встречке.
Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы прекратить это безобразие?
Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы прекратить это безобразие?
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А что бы было если бы? В Махачкале или Грозном? Ну предположим русские стали танцевать "барыню"?
Чего Вы добиваетесь? Что бы Вас мочили по тёмным углам?
Задерживается вся свадьба , включая жениха и невесту и со всех берутся обьяснения в отделе полиции. Кто что видел , кто что не видел , кто что пояснить может. Процесс это долгий , до глубокой ночи. А где то стоит пустой ресторан (((
Всего пару таких "запоминающихся свадеб" и привычку стрелять - как рукой снимет.
https://riafan.ru/region/msk/1534802-urozhency-armenii-otkryli-strelbu-iz-mashin-v-moskvehttps://riafan.ru/region/msk/1534802-urozhency-armenii-otkryli-strelbu-iz-mashin-v-moskve
Нужно, чтобы законы были обязательны для всех, даже для тех, кто их пишет. Сразу исчезнут две проблемы: идиотские законы и внезаконные элементы.
Как наяву вижу: Стоит эдак Шойгу в пробке, а мимо него по обочине толпа с бантиками и автоматами.