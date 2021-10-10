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Городские мифы и легенды из СССР

Городские мифы и легенды из СССР (10 фото)

Автор:
10 октября 2021 18:46
Метки: Городские мифы и легенды из СССР   СССР   факты   
950
10
Очень интересная тема, о которой я давно хотел написать — городские легенды и мифы, в которые верили советские дети. Мифов было превеликое множество; пожалуй в каждом дворе рассказывали что-то своё — но вместе с тем, было и несколько общих для всего СССР мифов и легенд — лезвия в жвачке, взорванный картошкой "Запорожец" и многие другие.
Изучая такие мифы, всегда умиляешься некоторой наивности, с которой всё это было придумано, как понимаешь и то, что очень многие мифы были придуманы просто из-за бедности и информационного вакуума, в котором жили люди в СССР. Точно так же, как и старые народные сказки — многие из этих мифов описывают лучшее будущее, в котором хотелось бы жить людям.
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1. Деньги за сигаретный пепел.

Среди советских мальчишек ходила легенда, что тому, кто соберет полную банку сигаретного пепла, дадут много денег. Логика была простой — раз дают деньги за макулатуру и металлолом, то почему не могут давать и за пепел? Сдавать банку нужно было в аптеку — согласно легенде, пепел якобы использовался для приготовления каких-то редких лекарств.

Легенда варьировалась в зависимости от двора, в котором её рассказывали — где-то говорили, что нужно принести аж трехлитровую банку пепла, а где-то утверждали, что хватит и литровой банки. Разным было и обещанное вознаграждение — где-то говорили про 50, 100 или даже про 1000 рублей, а где-то утверждали, что за такую банку дают не деньги, но ценный приз — пневматическую винтовку, резиновую лодку либо велосипед "Орленок" (на выбор).

2. Лезвия в жвачке.

Довольно вредная легенда, корни которой можно хорошо проследить — она была запущена советскими идеологами, что вливали детям в уши россказни про "загнивающий запад". Суть легенды была в следующем — редкие в СССР иностранцы любили выменивать у советских детей значки и другие сувениры на жвачку (что была в СССР жутким дефицитом), и по рассказам советских идеологов — в такой жвачке якобы обязательно должны быть лезвия. Мол, не просто так же иностранцы сюда приехали, им надо обязательно совершить диверсию!

В легенду верили далеко не все, но тем не менее — какой-то процент пионеров в нее верил, отчего у детей появилась привычка разламывать жвачку перед употреблением пополам — чтобы узнать, есть ли внутри лезвие. Привычка сохранялась до начала девяностых годов.

3. Ругательства в песнях «The Beatles».

Легенда, распространенная в маленьких городках и поселках в шестидесятые-семидесятые годы. Якобы в песнях западных групп, что так любит советская молодежь, на самом деле содержатся страшные ругательства, обидные слова про Ленина, Сталина, примкнувшего к ним Шепилова, а также поклеп на Директиву по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Якобы это такой хитрый план Запада, который не мытьем так катанием хочет уничтожить СССР изнутри.

Точно так же, как и легенда про лезвия в жвачке, это была целиком рукотворная легенда, спущенная "сверху" в рамках борьбы с западной музыкой. Разумеется, образованные люди в неё не верили, но существовал целый пласт людей, на жизненном щите которых было начертан девиз "Слабоумие и Отвага" — вот такие нападали на музицирующую молодежь с криками — "дурачье, что вы поете, вы же сами не знаете, что поете, вы марионетки в руках западных кукловодов!"

4. «Красная пленка» и голые одноклассницы.

Не знаю, откуда взялся этот миф — но он был распространен даже в начале девяностых годов, уже после распада СССР. Зародился миф, видимо, где-то в семидесятые годы, когда на рынке появились массовые недорогие фотокамеры вроде "Вилия-авто", и фотоделом стало заниматься всё больше народу.

Среди детей ходили слухи, что существует такая "красная пленка" — и якобы все люди, сфотографированные на нее, получаются на фото без одежды. Обязательно находились свидетели, у которых был дальний знакомый, у которого был фотоаппарат с такой "красной пленкой", а кто-то даже называл магазины, в которые 1 или 2 раза в год в очень ограниченном количестве эту пленку завозят.

Ещё пацаны из восьмидесятых любили так троллить одноклассниц — делали щелчок обычным фотоаппаратом, после чего кричали — "ну всё, ты снята на красную пленку!", чем доводили девчонок до слез.

5. Миллион долларов за мешок сушеных комаров.

Этот миф был тоже про Запад, но в отличие от лезвий в жвачке и ругательств в песнях — показывал, скорее, не коварство заграницы, а зажиточность жизни за пределами СССР. Якобы в странах Запада существуют фирмы, которые дают за большой полотняный мешок комаров целый миллион долларов — согласно мифу, сушеные комары используются в приготовлении очень дорогих лекарственных средств. Единственное условие для получения миллиона — комаров обязательно должен был быть целый мешок, и ни граммом меньше.

В отдельных дворах даже всерьез обсуждали бизнес-план, как можно набрать этот мешок — нужно надеть специальную защиту (вроде той, что носят пасечники), взять несколько пылесосов и поехать собирать ими комаров на таежные болота. Слабым местом бизнес-плана было то, что в тайге отсутствовали розетки для подключения пылесосов.

6. «Запорожец», взорванный картошкой.

Долгое время по СССР гулял миф о том, что якобы плотно запиханная в выхлопную трубу автомобиля картошка способна полностью повредить автомобильный двигатель, а в некоторых случаях — и полностью взорвать автомобиль. Считалось, что от такой процедуры гарантированно взрывался "Запорожец" — так как в отличие от большинства других советских автомобилей, двигатель у того находился сзади, поближе к выхлопной трубе.

Разумеется, ничего плохого картошка автомобилю причинить не могла, но миф гулял еще и в девяностые годы.

7. Чёрная «Волга-убийца».

Мрачная дворовая легенда, рассказывать которую любили по вечерам во дворах и в пионерлагерях после отбоя — чтобы было страшнее. Якобы по всему СССР ездит страшная чёрная "Волга" (в других версиях легенды — абсолютно чёрный автобус "ЛАЗ"), откуда выходят вежливые люди и заманивают внутрь детей шоколадками, конфетами и обещаниями показать цветные мультки. Глупые дети садятся в "Волгу", и больше их никто никогда не видит.

Как отличить "Волгу-убийцу" от простой черной "Волги"? На её номере обязательно будут буквы "ССД" — что расшифровывается не иначе, как "смерть советским детям". В общем, не лишним будет присматриваться ко всем черным "Волгам", черным автобусам и всем другим автомобилям, на чьем номере будут буквы "ССД".

Не знаю, откуда взялась эта легенда — возможно, что какой-то маньяк однажды действительно украл ребенка на автомобиле, а народная молва приписала автомобилю черный цвет, номер "ССД" и таинственную организацию, которая стоит за всем этим.

8. Автомобиль в подарок за сигаретные пачки.

Под крышкой пачки советских сигарет "Космос" печатались какие-то непонятные цифры, их можно было найти, если разорвать крышку — цифры были напечатаны на одном из технологических язычков, с помощью которых склеивалась крышка пачки. Скорее всего, цифры были частью технологического процесса и обозначали листы картона или что-то такое, но в СССР ходили упорные слухи, что если собрать из этих цифр какую-то комбинацию, то можно было получить ценный приз.

Призы назывались разные — спортивный велосипед "Турист", мотоцикл "Днепр" с коляской или даже автомобиль — "Москвич" или "Жигули" на выбор. Масла в огонь легенды подливало то, что цифры были "запрятаны" глубоко под крышку, что добавляло всему процессу "секретности" — о возможном выигрыше знали только избранные, кто знал, где искать зарытое сокровище.

9. Мультики в электронных играх.

В восьмидесятые годы в СССР стали появляться электронные игры вроде "Ну, погоди!" или "Тайны Океана" — это были простенькие электронные игрушки, герои которых на жидкокристаллическом черно-белом экране выполняли простейшие действия. В общем — всё выглядело достаточно просто и примитивно.

Тем не менее, существовала легенда, что после того, как в игре вы наберете 999 или 1000 очков, то в виде бонуса вам будет показан яркий и красивый диснеевский мультик, либо неизвестную ранее серию мультфильма "Ну, погоди!". Что интересно, легенда имела под собой основание — после набора 999 очков волк на экране игры действительно совершал несколько неопределенных движений, но разумеется назвать это "интересным мультфильмом" было никак нельзя)

Что интересно — в девяностые годы эта легенда перекочевала в восьмибитные консоли. Там после прохождения игры нередко показывали слайд шоу из 4-7 кадров с музыкой и текстом, но многие рассказывали истории, что после прохождения игры показывают длинный и интересный мультфильм:)

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Метки: Городские мифы и легенды из СССР   СССР   факты   
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8k
Клёст 2 часа назад
Какие нахрен советские идеологи?!
Все легенды рождались в головах дворовых фантазёров с хорошо подвешенными языками!
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3k
Горожанин Полчаса назад
Автор не понимает и не знает, что такое миф. Путает понятие с обычной сплетней. Миф - это явление истории, имеющее как историческое, так и эстетическое, художественное, значение. И признанное в этих качествах историей. А сплетня, даже самая популярная - это просто сплетня. Автор опуса не смыслит в сути, лезет туда, где ему делать, в силу ограниченности понимания вопроса, нечего.
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29k
Копатыч 43 минуты назад
"Красная" пленка была, помню
- веселая тема - "Смена-8 и 8М" рулила. В пачках (твердых только) "Космоса" и "Столичных" тоже были цифры и квадратики цветные - слухи ходили разные. Про пепел знаю, было. Пока всё)
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871
Алексей Попов Час назад
По ходу мы с автором жили в разных СССР. Я 1973 года выпуска, но такой чуши никогда не слышал.
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270
Bender Rodriguez Алексей Попов 10 минут назад
А вы на сайт-источник гляньте - автор ещё тот "умник"
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2k
cfhfwby Час назад
Где набрался этой дряни данный писака, не знаю, прожил с 1954 по 1991 год при советах и подобной чуши не слышал.
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12k
prison80 Час назад
"Ну, погоди!". Что интересно, легенда имела под собой основание после набора 999 очков волк на экране игры действительно совершал несколько неопределенных движений, но разумеется назвать это "интересным мультфильмом" было никак нельзя)
ничего он волк вообще не совершал игра просто начиналась с ноля и немного быстрее
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5k
newegg Час назад
Про лезвия и иголки в жвачках любили поговорить «особенно продвинутые» училки и вожатые в те самые счастливые советские времена, когда жвачка была под запретом. Позже, с началом выпуска жвачки в СССР, страшилки исчезли.
С «голой пленкой» ноги растут от появившейся в начале 70-х синтетической ткани-сетки. Кофты и рубашки из такой особо модной ткани "пробивались" фото вспышкой или ярким солнцем под определенным углом. В результате кажущаяся не прозрачной ткань выглядела прозрачной на фото. У меня самого несколько раз случался такой эффект на любительских фото, девчонки были в шоке.
Ещё был «миф» что иностранцы специально привозят и продают купальники и плавки, которые растворяются в воде. На самом деле были купальники из той же ткани-сетки, которые при намокании обтягивали тело и становились полупрозрачными. Моряки изредка привозили из загранки.
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270
Bender Rodriguez newegg Полчаса назад
Когда понимаешь, что не зря угробил деньги на хорошую вспышку
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1k
-(0)_(0)- Час назад
А про чёрное пятно?
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5k
yahaomsk 2 часа назад
а ещё была байка про загранджинсы, на которых после стирки проявляется портрет гитлера
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29k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Из всех "мифов" слышала, но не верила, только про лезвие в жвачке.
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9k
insaider 2 часа назад
Ещё что то про гроб с колёсиками было!
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19k
shevanez 2 часа назад
"Деньги за сигаретный пепел."- Мой знакомый собирал пепел в банку, этак, лет. через 8-9, после распада СССР. Мотивация- бабло. Пепел. типа идет на косметику. Насобирал литровую банку. p.s. Евоная супружница, случайно, банку смахнула со стола. Чуть не стал свидетелем "самоубийства" супруги.
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36k
Франц Лефорт 2 часа назад
Про картошку фигня! Смотрите "4 танкиста и собака"! Классика можно сказать!
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31
Сергей 2 часа назад
А что насчёт Кашпировского, и заряд воды у телевизора?
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Николай Николаенко

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