Городские мифы и легенды из СССР

Не знаю, откуда взялся этот миф — но он был распространен даже в начале девяностых годов, уже после распада СССР. Зародился миф, видимо, где-то в семидесятые годы, когда на рынке появились массовые недорогие фотокамеры вроде "Вилия-авто", и фотоделом стало заниматься всё больше народу.



Среди детей ходили слухи, что существует такая "красная пленка" — и якобы все люди, сфотографированные на нее, получаются на фото без одежды. Обязательно находились свидетели, у которых был дальний знакомый, у которого был фотоаппарат с такой "красной пленкой", а кто-то даже называл магазины, в которые 1 или 2 раза в год в очень ограниченном количестве эту пленку завозят.



Ещё пацаны из восьмидесятых любили так троллить одноклассниц — делали щелчок обычным фотоаппаратом, после чего кричали — "ну всё, ты снята на красную пленку!", чем доводили девчонок до слез.