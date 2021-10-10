Московский детектив: странная жизнь и трагическая смерть звезды «Кортика» Сергея Шевкуненко

Что можно про него рассказать? Мальчик из очень хорошей семьи. Его отец, Юрий Александрович Шевкуненко, был актером, драматургом, впоследствии на «Мосфильме» он стал руководителем 2-го творческого объединения, а потом возглавил парторганизацию крупнейшей киностудии страны. Карьера блестящая. Достаточно сказать, что, когда он умер, его похоронили на Новодевичьем кладбище. А умер он молодым, его сыну Сереже, родившемуся в 1959 году, было всего четыре года. Ребенка воспитывали мать, Полина Васильевна, работавшая ассистенткой Эльдара Рязанова на многих его картинах, и старшая сестра Ольга, которая была монтажером на «Андрее Рублеве» Тарковского. В 1972 году сестра вместе с мужем уехала в Израиль, а потом в Америку. Приходилось читать, что именно тогда ребенок получил неизлечимую психическую травму, почувствовал себя изгоем, родственником предателей родины. Это маловероятно. В кругу творческой интеллигенции трудно было кого-то удивить эмиграцией на Запад, тогда уезжали тысячами. Но действительно мальчика все чаще видят не за книгой, а в компании откровенной дворовой шпаны. Причем он ведет себя как лидер, требует подчинения — и ему подчиняются.



Полина Васильевна решила найти ему какое-то занятие и привела на студию, где как раз собирались экранизировать отличную приключенческую повесть Анатолия Рыбакова «Кортик». Мальчик прошел пробы и был утвержден на главную роль. Трехсерийный фильм имел огромный успех, дети во дворах хвалились, кто сколько раз его смотрел. На нынешний взгляд «Кортик» кажется архаичным и скучноватым. Главное, что в нем интересно — главный герой Миша Поляков, его высокомерный, недобрый взгляд. Еще он примечателен трагическими судьбами многих членов съемочной группы. Режиссер Николай Калинин в конце работы над «Бронзовой птицей», следующим фильмом о приключениях Миши Полякова, вдруг скоропостижно умер. По официальной версии — от цирроза, но ходили слухи, что его забили насмерть в милиции. Через несколько лет в своей квартире на Кутузовском проспекте будет застрелена Зоя Федорова, игравшая бабушку Миши, это станет одним из самых загадочных преступлений в Советском Союзе, убийц не найдут. Особенно печальными оказались судьбы школьников, игравших Славку, беспризорника Мишку и Борьку-Жилу. Игорь Шульженко долгие годы страдал тяжелой алкогольной зависимостью и умер в полном смысле под забором, точнее, под лавкой в сквере. Александр Примако был в конце 1980-х неизвестно кем убит на железнодорожном вокзале. Андрей Войновский часто выступал в телепередачах, рассказывал, как общался с Сергеем Шевкуненко незадолго до его гибели, но потом сам был зарезан в драке в Крыму.



Можно придумать конспирологическую теорию о том, что ребята во время съемок в лесах и заброшенных усадьбах узнали некую страшную тайну, и их потом убирали одного за другим. Но дело, конечно, в том, что дети-кинозвезды вырастали, становились невостребованными и плохо могли встроиться в обыкновенную, будничную жизнь.



К самому Сереже Шевкуненко это не относилось. После «Бронзовой птицы» ему предлагали множество ролей, оставалось только выбирать. Он выбрал приключенческий фильм Вениамина Дормана «Пропавшая экспедиция» про искателей сибирского золота. Он играл очередного положительного героя, храброго помощника геологов, но сам вел себя чудовищно. В свои 15 лет он напивался, срывал съемки, тащил к себе девиц, которых подцеплял неизвестно где. Каждый вечер никто не знал, когда и в каком состоянии он изволит проснуться на следующий день. Кроме того, судя по некоторым воспоминаниям, он влюбился в актрису Евгению Симонову. Она была старше его на четыре года, во время съемок у нее начался роман с Александром Кайдановским, Сергей оказался в роли третьего лишнего, а это тоже не сделало обстановку более дружелюбной.



«Пропавшая экспедиция» имела большой успех. Как и в случае с «Кортиком», было решено сделать продолжение, новый фильм назывался «Золотая речка». Но разъяренный Дорман категорически отказался дальше работать с Шевкуненко. Отсутствие одного из главных и самых любимых героев надо было как-то объяснить. Поэтому сценаристы отправили юного друга геологов в университет получать образование.



— Скучаю я по сыну! — в самом начале говорит мать героя.

— Выучится и вернется, — отвечают ей.



Между тем самого Шевкуненко после участия в нескольких драках отправили в специальное ПТУ для проблемных подростков. На этом его собственное образование навсегда завершилось. Он собирал вокруг себя разнообразную шпану, от которой требовал беспрекословного подчинения. Мог управлять кем угодно, но только не самим собой. Тогда таких называли трудными подростками. Сейчас бы сказали «нарцисс» и «социопат». Но что с такими людьми делать, не знали ни тогда, ни сейчас. Было ясно, что он окажется в тюрьме, когда именно — лишь вопрос времени. И вот это время наступило. Как-то вечером он пьяный шел домой. Увидел во дворе огромную овчарку, такие собаки были его страстью, стал с ней играть и трепать ее за уши. Собаку сопровождал хозяин, пожилой человек, который сказал что-то резкое. В ответ Сергей его ударил и получил год по статье за хулиганство. Когда он вышел, об актерской карьере не могло быть и речи, режиссеры от него буквально шарахались. По просьбе матери он устроился работать осветителем.



Очень скоро произошла очередная нелепая история: поздно вечером в пустых павильонах он выпивал с мосфильмовскими рабочими, тут закончилась закуска, и он, уже сильно пьяный, взломал студийный буфет. Улов был на несколько десятков рублей, вероятно, какая-то мелочь, колбаса или плавленый сырок. Но это уже была кража со взломом, похищенная закуска считалась социалистической собственностью, он пошел по статье за хищение государственного и общественного имущества, получил четыре года, но через год был освобожден условно-досрочно. Он снова устроился осветителем на «Мосфильм», где на него смотрели с ужасом и жалостью.



Однажды он узнал, что у его знакомых, живших на 1-й Брестской улице, есть богатая квартира, где много дорогого барахла. Тотчас же он придумал простой способ туда проникнуть. Залез на балкончик на лестничной площадке и оттуда перелез на балкон квартиры. Это был восьмой этаж.



При попытке продать украденные вещи он почти сразу попался. Теперь он «уехал» на долгие четыре с половиной года, плюс за попытку побега и отказ сотрудничать с лагерной администрацией ему добавили еще полтора. В лагере он быстро поднимается в тюремной иерархии. Артист и Шеф — таковы были его клички. Он получает статус положенца, очень высокий. Следующая ступень — быть коронованным в качестве вора в законе.