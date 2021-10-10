Частные детективы ищут машины в 2021 году

Угон автомобилей в РФ до сих пор очень распространен. Полицейские не слишком охотно берутся расследовать дела, связанные с угономами. Лично сталкивался. Машины объявляют в розыск, да. Но как правило - это все. Никакого сбора инфы там ждать не приходится. Но даже в том случае, если полиция возьмет в свои руки расследование, процесс может затянуться на несколько месяцев или даже лет.
Когда-то у меня был автомобиль, митсубиши мантеро. На то время хорошая машина была. Угнали. Причем нагло вывезли на эвакуаторе из двора. Отлично, да? Искать ее не стали. Уже больше десяти лет числится в розыске. Думаю, что разобрали. И к слову, страховые компании крайне неохотно выплачивают клиентам компенсации. Суровые реалии.
Как детективы ищут угнанный транспорт в 2021 году:
- размещают в интернете объявления о пропаже;
- опрашивают возможных свидетелей;
- следят за обновлением объявлений о продаже авто и запчастей;
- смотрят записи с камер, установленных неподалеку от места угона;
- пользуются специальной базой для поиска;
Это лишь частичный перечень, однако он дает представление о работе детективных агенств в России. Есть ли польза? Полагаю, что есть.
Угон авто - это крупных бизнес и "крутятся" в нем профи в этой отрасли.
А у Вас угоняли машину? Куда обращались? Поделитесь опытом, возможно поможете другим.
Источник:
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Самый легендарный случай был несколько лет назад. Хозяин угнанной тачки по спутникам отслеживал передвижение машины. В трёх регионах РФ мусора забили хер на его обращения, с точными указаниями места нахождения машины. Только в Белоруссии на звонок сразу отреагировала милиция - угонщиков арестовали, машину вернули хозяину.
охотно верю что страховые неохотно выплачивают.
но я охотно приму и неохотно выплаченные...
или какой сокровенный смысл ты вложил в свой пост???
И к сожалению, конечно же + соответсвующие органы,без них никуда