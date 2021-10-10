Частные детективы ищут машины в 2021 году

Как детективы ищут угнанный транспорт в 2021 году:



- размещают в интернете объявления о пропаже;

- опрашивают возможных свидетелей;

- следят за обновлением объявлений о продаже авто и запчастей;

- смотрят записи с камер, установленных неподалеку от места угона;

- пользуются специальной базой для поиска;



Это лишь частичный перечень, однако он дает представление о работе детективных агенств в России. Есть ли польза? Полагаю, что есть.

Угон авто - это крупных бизнес и "крутятся" в нем профи в этой отрасли.



А у Вас угоняли машину? Куда обращались? Поделитесь опытом, возможно поможете другим.