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Частные детективы ищут машины в 2021 году

Частные детективы ищут машины в 2021 году (2 фото)

Автор:
10 октября 2021 13:28
Сообщество : Истории
Метки: детектив   детективы   транспорт   угон   
462
2

Угон автомобилей в РФ до сих пор очень распространен. Полицейские не слишком охотно берутся расследовать дела, связанные с угономами. Лично сталкивался. Машины объявляют в розыск, да. Но как правило - это все. Никакого сбора инфы там ждать не приходится. Но даже в том случае, если полиция возьмет в свои руки расследование, процесс может затянуться на несколько месяцев или даже лет.


Когда-то у меня был автомобиль, митсубиши мантеро. На то время хорошая машина была. Угнали. Причем нагло вывезли на эвакуаторе из двора. Отлично, да? Искать ее не стали. Уже больше десяти лет числится в розыске. Думаю, что разобрали. И к слову, страховые компании крайне неохотно выплачивают клиентам компенсации. Суровые реалии.

Как детективы ищут угнанный транспорт в 2021 году:

- размещают в интернете объявления о пропаже;
- опрашивают возможных свидетелей;
- следят за обновлением объявлений о продаже авто и запчастей;
- смотрят записи с камер, установленных неподалеку от места угона;
- пользуются специальной базой для поиска;

Это лишь частичный перечень, однако он дает представление о работе детективных агенств в России. Есть ли польза? Полагаю, что есть.
Угон авто - это крупных бизнес и "крутятся" в нем профи в этой отрасли.

А у Вас угоняли машину? Куда обращались? Поделитесь опытом, возможно поможете другим.

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Метки: детектив   детективы   транспорт   угон   
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8  комментариев
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36k
Alex 3 часа назад
Подскажу лайфхак. Отправляйтесь в Дагестан. 90% угнанных тачек там оседает
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
У знакомого угнали машину. Мусора без стимулирования (бабло или люли от министерства) даже чесаться не стали. Знакомый сам нашёл. На угнанной тачке катался мусорской полкан, начальник одного из питерских ОВД.
Самый легендарный случай был несколько лет назад. Хозяин угнанной тачки по спутникам отслеживал передвижение машины. В трёх регионах РФ мусора забили хер на его обращения, с точными указаниями места нахождения машины. Только в Белоруссии на звонок сразу отреагировала милиция - угонщиков арестовали, машину вернули хозяину.
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47k
Albert GER 2 часа назад
реклама частного агенства.

охотно верю что страховые неохотно выплачивают.
но я охотно приму и неохотно выплаченные...
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1k
Broscan 3 часа назад
Угон авто - это крупных бизнес и "крутятся" в нем профи в этой отрасли.

И к сожалению, конечно же + соответсвующие органы,без них никуда
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