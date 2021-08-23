Криминально-развлекательная передача «Игра в детектив»

Именно так: развлекательная и криминальная одновременно. Мы говорим о трех выпусках программы «Игра в детектив», которую советские зрители могли видеть на центральных каналах ТВ в период с 1987 по 1988 годы.
«Игра в детектив» объединила в себе характерные черты с одной стороны телеспектакля, как явления в первую очередь свойственного советской культуре. С другой стороны она, по сути, являлась экранизированными головоломками, которые нередко печатались в журналах.
В качестве примера можно указать истории про инспектора Варнике, появлявшиеся в 70-ые годы на страницах «Науки и жизнь». Этот персонаж был «рожден» в ГДР для издания «Уленшпигель». Как можете догадаться из названия, оно было с ироничным оттенком.
В каждом теле-выпуске зрителям предлагалось несколько детективных историй, которые надлежало разгадать. А правильные ответы озвучивались уже в следующей передаче. То есть это было подобием интерактивной игры, напоминающей современный квиз «Сент-Твинс детектив». Тот, кто правильно и быстро дал ответы на загадки, получал комплект детективной литературы (надо было направить письмо в редакцию программы).
Если вы застали 80-ые, то помните, что фантастическая и детективная литература была в огромном дефиците. А потому вполне логично, что передача вызвала немалый зрительский отклик. В неё пытались играть даже подростки. Самолично отправлял ответы на вопросы второго выпуска. Помнится, даже зачитали по ТВ отрывок из моего письма.
У каждого выпуска была единая структура. Рассказ вёлся от лица детективного писателя (Юрий Яковлев), который ставил таинственные задачи перед инспектором (Евгений Евстигнеев) и помогавшим ему сержантом (Леонид Ярмольник). Последний явно наводил на мысль о полицейском 16-го округа из советской киноленты «Ищите женщину» (1982). Тот опять же помогал инспектору, которого звали Анри Гранден.
Однако у каждого выпуска был собственный, так сказать, национальный колорит. Первое представление было посвящено французскому криминальному роману. Действие второго, назвавшегося «Инспектор и мафия», как можно догадаться, происходило в Италии. Третий выпуск – «Коктейль-пати у баронессы», был сосредоточен на классическом британском детективе.
В соответствии с тем, где случалось криминальное действие, адаптировались имена выпускавших передачу. Например, в итальянском выпуске имя режиссера Виктора Крюкова было преобразовано в «Виторио Крюкинни» и т.д. Вообще в программе было много ироничного. Вспоминается фраза «писателя»: «Это графоман Шекспир». Или же обращение к сержанту: «А теперь Носатый. Я сказал Носатый!!!». Забыли сказать. В первой передаче широкая публика увидела группу «Агату Кристи» с песней «Вива Кальман».
Выпуск 1. "Жемчужина" и "Вилла "Ромашка" (1987)
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Выпуск 2 "Инспектор и мафия" (1988)
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