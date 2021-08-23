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Криминально-развлекательная передача «Игра в детектив»

Криминально-развлекательная передача «Игра в детектив» (11 фото + 2 видео)

Автор:
23 августа 2021 09:43
Метки: видео   детективы   игра в детектив   передача   развлекательная переадча   фото   
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Именно так: развлекательная и криминальная одновременно. Мы говорим о трех выпусках программы «Игра в детектив», которую советские зрители могли видеть на центральных каналах ТВ в период с 1987 по 1988 годы.

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Метки: видео   детективы   игра в детектив   передача   развлекательная переадча   фото   
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