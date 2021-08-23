Криминально-развлекательная передача «Игра в детектив»

В соответствии с тем, где случалось криминальное действие, адаптировались имена выпускавших передачу. Например, в итальянском выпуске имя режиссера Виктора Крюкова было преобразовано в «Виторио Крюкинни» и т.д. Вообще в программе было много ироничного. Вспоминается фраза «писателя»: «Это графоман Шекспир». Или же обращение к сержанту: «А теперь Носатый. Я сказал Носатый!!!». Забыли сказать. В первой передаче широкая публика увидела группу «Агату Кристи» с песней «Вива Кальман».