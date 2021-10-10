Кистеухая свинья: Злобные хрюшки, которые терроризируют Африку

Не понимаю, почему люди до сих пор не оценили всю воинственную мощь хрюшек? Они не боятся насадить хищника на клык.
Они не постесняются убить ради пропитания. Черт возьми, их даже римляне использовали в качестве боевой единицы, о чём вообще речь! Но кистеухие свиньи превзошли всех своих родичей. От их террора страдает вся Центральная Африка. И никто ничего не может им сделать!
А ведь по животине и не скажешь, что она способна на жестокость. Их облик вызывает стойкие ассоциации с ленивым и доброжелательным джентльменом. Вес в 120 кило говорит о пунктуальности по части приёмов пищи. Шикарные бакенбарды добавляют облику благородства. А длинные кисточки — капельку легкомысленности. Но это лишь милый образ, ни разу не соответствующий действительности.
Только посмотрите на него — само благородство!
На деле кистеухая свинья — это брутальный сплав из мышц и ярости. Своё главное оружие — клыки — животины используют и в мирных целях: рыхлят землю в поисках корней и клубней. Но не дай боже разозлить хрюшку — зверь засадит своё перо тебе под ребро не задумываясь. Для справки: вывести свинью из себя проще, чем поругаться с бабулькой в поликлинике.
Спокойствие, только спокойствие.
Раньше бесконечную агрессию свинок сдерживали ведущие мясоеды региона: львы, гиены и леопарды. Но человеческая цивилизация нанесла этим зверям чудовищный урон. Поэтому свиньи начали свою экспансию. Теперь все сельхозугодья между Сенегалом и Демократической Республикой Конго страдают от систематических рейдов хрюкающих наглецов.
Второе название кистеухой свиньи — речная свинья. Животина очень любит водоёмы.
Вообще, при встрече с хищником, кистеухая свинья нападению предпочитает бегство. Но, вот так незадача, людей свинюшка за опасность не воспринимает. К тому же ходит хрюндель не один, а в компании 15-25 себе подобных особей. Такой банде жалкие людишки не страшны от слова совсем.
Помучили нескольких фермеров? Можно и поспать!
Африканским фермерам ничего не остаётся, кроме как прятаться самим и прятать свой скот. Зачем прятать животных? О-о-о, вы недооцениваете разрушительную мощь нашего героя. В ярости адский свин с лёгкостью ушатает свина домашнего, козу или овцу. Если копытный бес не найдёт жертву, он выместит злость на полях: всё понадкусывает и потопчет.
Но даже с такими своенравными тварями можно договориться. Прикорми банду отборными помоями, и они почти наверняка не заинтересуются твоим внутренним миром.
Пополняют армию рейдеров свиньи в январе. В это время самки отчаянно жаждут ласки. Самцу-альфачу приходится не только уделять время на романтику для дам, но и защищать их от незнакомцев. Любой пришедший кабан может захватить его гарем. Через 130 дней после любовных игр, самка рожает от 1 до 6 замечательных и очень способных поросят. Уже через пару часов они встанут на ноги, а спустя 2 месяца откажутся от молочной прикормки.
Битва за респект (и дамочек).
В родной стае они проведут 2-3 года. Впрочем, неуверенные в себе самцы могут задержаться под крылом батьки. Старшее поколение детишек будет заботиться о братьях и сёстрах своих меньших до тех пор, пока они сами не захотят стать мамами с папами.
Ха, а вы и через 18 лет на родительских шеях сидите, бездари!
Моя оценка кистеухой свинье: 7 разозлённых фермеров из 10. Наглое создание наносит экономике африканских стран существенный вред, но сделать что-то путное люди не в силах. Даже разрешение на охоту помогает слабо.
Источник:
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