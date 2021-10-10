Кистеухая свинья: Злобные хрюшки, которые терроризируют Африку

Они не постесняются убить ради пропитания. Черт возьми, их даже римляне использовали в качестве боевой единицы, о чём вообще речь! Но кистеухие свиньи превзошли всех своих родичей. От их террора страдает вся Центральная Африка. И никто ничего не может им сделать!

А ведь по животине и не скажешь, что она способна на жестокость. Их облик вызывает стойкие ассоциации с ленивым и доброжелательным джентльменом. Вес в 120 кило говорит о пунктуальности по части приёмов пищи. Шикарные бакенбарды добавляют облику благородства. А длинные кисточки — капельку легкомысленности. Но это лишь милый образ, ни разу не соответствующий действительности.