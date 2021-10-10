FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10778 постов • 1263 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Кистеухая свинья: Злобные хрюшки, которые терроризируют Африку

Кистеухая свинья: Злобные хрюшки, которые терроризируют Африку (8 фото)

Автор:
10 октября 2021 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Кистеухая свинья   африка   животные   свинья   факты   фото   
329
8

Не понимаю, почему люди до сих пор не оценили всю воинственную мощь хрюшек? Они не боятся насадить хищника на клык.

Они не постесняются убить ради пропитания. Черт возьми, их даже римляне использовали в качестве боевой единицы, о чём вообще речь! Но кистеухие свиньи превзошли всех своих родичей. От их террора страдает вся Центральная Африка. И никто ничего не может им сделать!


А ведь по животине и не скажешь, что она способна на жестокость. Их облик вызывает стойкие ассоциации с ленивым и доброжелательным джентльменом. Вес в 120 кило говорит о пунктуальности по части приёмов пищи. Шикарные бакенбарды добавляют облику благородства. А длинные кисточки — капельку легкомысленности. Но это лишь милый образ, ни разу не соответствующий действительности.

×

Только посмотрите на него — само благородство!

На деле кистеухая свинья — это брутальный сплав из мышц и ярости. Своё главное оружие — клыки — животины используют и в мирных целях: рыхлят землю в поисках корней и клубней. Но не дай боже разозлить хрюшку — зверь засадит своё перо тебе под ребро не задумываясь. Для справки: вывести свинью из себя проще, чем поругаться с бабулькой в поликлинике.

Спокойствие, только спокойствие.

Раньше бесконечную агрессию свинок сдерживали ведущие мясоеды региона: львы, гиены и леопарды. Но человеческая цивилизация нанесла этим зверям чудовищный урон. Поэтому свиньи начали свою экспансию. Теперь все сельхозугодья между Сенегалом и Демократической Республикой Конго страдают от систематических рейдов хрюкающих наглецов.

Второе название кистеухой свиньи — речная свинья. Животина очень любит водоёмы.

Вообще, при встрече с хищником, кистеухая свинья нападению предпочитает бегство. Но, вот так незадача, людей свинюшка за опасность не воспринимает. К тому же ходит хрюндель не один, а в компании 15-25 себе подобных особей. Такой банде жалкие людишки не страшны от слова совсем.

Помучили нескольких фермеров? Можно и поспать!

Африканским фермерам ничего не остаётся, кроме как прятаться самим и прятать свой скот. Зачем прятать животных? О-о-о, вы недооцениваете разрушительную мощь нашего героя. В ярости адский свин с лёгкостью ушатает свина домашнего, козу или овцу. Если копытный бес не найдёт жертву, он выместит злость на полях: всё понадкусывает и потопчет.

Но даже с такими своенравными тварями можно договориться. Прикорми банду отборными помоями, и они почти наверняка не заинтересуются твоим внутренним миром.

Пополняют армию рейдеров свиньи в январе. В это время самки отчаянно жаждут ласки. Самцу-альфачу приходится не только уделять время на романтику для дам, но и защищать их от незнакомцев. Любой пришедший кабан может захватить его гарем. Через 130 дней после любовных игр, самка рожает от 1 до 6 замечательных и очень способных поросят. Уже через пару часов они встанут на ноги, а спустя 2 месяца откажутся от молочной прикормки.

Битва за респект (и дамочек).

В родной стае они проведут 2-3 года. Впрочем, неуверенные в себе самцы могут задержаться под крылом батьки. Старшее поколение детишек будет заботиться о братьях и сёстрах своих меньших до тех пор, пока они сами не захотят стать мамами с папами.

Ха, а вы и через 18 лет на родительских шеях сидите, бездари!

Моя оценка кистеухой свинье: 7 разозлённых фермеров из 10. Наглое создание наносит экономике африканских стран существенный вред, но сделать что-то путное люди не в силах. Даже разрешение на охоту помогает слабо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Кистеухая свинья   африка   животные   свинья   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Aleks 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
Вадим Курбатов 15 минут назад
Есть и третье название этих животных - азиатский эмигрант!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Элизия: животное, которое превращается в овощ Элизия: животное, которое превращается в овощ Медведь-призрак или кермодский медведь Медведь-призрак или кермодский медведь Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур Ученые выяснили, каких птиц люди приручили задолго до кур
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

727197



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков
3
83
Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков
Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих
2
322
Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих
Набирающие популярность в сообществах
Девчонки и стиль
19
24
Девчонки и стиль
5 книг, которые помогут разобраться в религии
1
17
5 книг, которые помогут разобраться в религии
Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео)
Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#СССР#Разное#фотографии#задержание#прикольные#еда#фильм
#фото#картинки#Россия#интересное#прикол#аварии#новости#познавательно#комментарии#полиция
#интересно#люди#животные#кино#сша#дтп#авто аварии#подборка#смешно#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться