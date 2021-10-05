FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10758 постов • 1263 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Медведь-призрак или кермодский медведь

Медведь-призрак или кермодский медведь (15 фото)

Автор:
05 октября 2021 10:34
Сообщество : Животные
Метки: Медведь-призрак   а мире   животные   кермодский медведь   природа   факты   фото   
55
15
В труднодоступных лесах на западном побережье Канады живет таинственный медведь-призрак, как назвали его местные индейцы. Его впервые описал Френсис Кермод, поэтому медведь называется кермодским (Ursus americanus kermodei).
Давайте узнаем о нем подробнее...
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Медведь-призрак   а мире   животные   кермодский медведь   природа   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 10 удивительных фактов о пятнистой гиене 10 удивительных фактов о пятнистой гиене 9 интересных фактов из жизни рыжей рыси 9 интересных фактов из жизни рыжей рыси Как медведь весну встречает Как медведь весну встречает Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь 10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян 10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
16
67
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
4
94
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Набирающие популярность в сообществах
Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
2
43
Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
Модные тренды: уйти или остаться?
0
10
Модные тренды: уйти или остаться?
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#Разное#СССР#сша#кино#ynews#еда#смешные
#факты#история#люди#прикол#Россия#подборка#фотографии#полиция#приколы#на различный вкус
#фото#животные#новости#автомобили#автомир#дтп#прикольные#аварии#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться