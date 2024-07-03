Королевский пингвин: зачем эти птицы растянули детство на 16 месяцев?

Получился замкнутый круг: крупному птенцу легче пережить вынужденную голодовку, но и взрослеет он позже. А это значит, что от родителей птичье дитё зависит дольше, и голодает — чаще. И птенцу требуется ещё больше жировых запасов!

Как итог: самки откладывают яйца в ноябре-декабре, в начале антарктического лета. А окончательно взрослеют малыши лишь к концу следующего лета, в марте-апреле.