Королевский пингвин: зачем эти птицы растянули детство на 16 месяцев?

Взрослый королевский пингвин впечатляет своими габаритами. 100 сантиметров роста, до 18 кило веса — второй по размеру пингвин планеты. Но вы посмотрите на их птенцов, они ростом с родителей и тяжелее их! Почему дети настолько огромны?
На первый взгляд ответ прост. Птенцы взрослеют неслыханно долго — 16 месяцев. Это в 3-4 раза дольше птенцов других пингвинов. Их родственники умудряются вырастить детей за богатый на улов сезон. У королевских птиц такое не прокатывает, поэтому их дети вынуждены быть крупными и упитанными. В голодные месяцы родители не возвращаются неделями, и малыши живут на подкожных жировых запасах.
Получился замкнутый круг: крупному птенцу легче пережить вынужденную голодовку, но и взрослеет он позже. А это значит, что от родителей птичье дитё зависит дольше, и голодает — чаще. И птенцу требуется ещё больше жировых запасов!
Как итог: самки откладывают яйца в ноябре-декабре, в начале антарктического лета. А окончательно взрослеют малыши лишь к концу следующего лета, в марте-апреле.
Всё это время принцы и принцессы сидят на «Растишке» по-птичьи. Если вы жаловались в детстве на манку с комочками, послушайте, какую аппетитную прелесть королевские пингвины сбагривают своим детишкам. Полупереваренная каша из рыбы, криля и других морепродуктов сдабривается секретом эзофагеальной железы, спрятанной в пищеводе. Приготовленную субстанцию мамы и папы срыгивают птенчику прямо в рот. Мерзко? Ещё бы! Питательно? Неимоверно!
Чтобы приготовить такую вкуснятину, большую часть года родители проводят вдали от детей. Они гоняются за стаями антарктических анчоусов, креветок и головоногих. Гоняются они замечательно: взрослый пингвин ныряет на глубину до 300 метров. Но иногда даже этого мало, и тогда птенцы вынуждены жить на запасах до месяца. И всё это время детишкам нечего делать!
Чтобы малышня не погибла по собственной глупости, не забрела на лежбища морских леопардов, не попалась на глаза альбатросам и буревестникам, королевские пингвины организуют ясли.
Несколько взрослых самок собирают вокруг себя десятки птенцов и приглядывают за ними, чтобы никто не погиб и не сбежал. В условиях субантарктических морозов по-другому никак. У хищников вечный дефицит калорий, клювами они щёлкать не будут.
Одно забавно — детство у королевских пингвинов кончается внезапно. В один прекрасный миг с пингвинёнка слезает детская шубка, и вот перед нами полноценный член пингвиньего общества. По размерам от родителей его не отличить. Но до настоящего взросления ещё плыть и плыть.
Половозрелыми королевские пингвины становятся примерно в 3 года. Но лишь 5% из них размножаются в тот же год. Большинство впервые становятся родителями единственного ребёнка в 6-7 лет. Почему так поздно? Потому что птицы планируют беременность!
В субантарктических пустошах на зайку с лужайкой надеяться не приходится. Да, твоей опорой и поддержкой будет вторая половинка: пару королевские пингвины сохранят на всю жизнь. Но даже так нужно иметь колоссальный опыт выживания, чтобы прокормить себя и ребятёнка в суровых условиях южного полюса.
Самые плодовитые пингвины размножаются от силы раз в полтора года. Поэтому популяция королевских птиц восстанавливается медленно. Во время расцвета китовьего промысла пингвиний жир тоже ценился. Его использовали в качестве топлива для ламп, для отопления и вытапливания более дорогого китовьего жира. Миллионы птиц погибли от рук человека. К счастью, сейчас им ничего не угрожает. Численность вида перевалила за 4,5 миллиона особей и продолжает расти!
Источник:
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