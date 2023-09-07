Сипуха: фальшивая сова

В брутальном окружении птенчики пребывают около месяца. Всего в кладке может быть до девяти яиц. Но вылупляются малыши с разбросом в одну-две недели. Почему? Более поздние птенцы нужны как страховка на голодное время. Пока пищи хватает, они получают корм на равных с большими братьями и сестрами. А если настает голод, прагматичная мать скармливает слабых птенцов сильным.