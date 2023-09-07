Сипуха: фальшивая сова

В отряде совообразных семейства два: настоящие совы и сипухи. В первое входят сычи, неясыти и филины, словом, вся честная компания. А сипухи — сами по себе.
Но разделились они не потому, что сипухи помешаны на чистоте крови и покорении совиных королевств, как это было объяснено в книгах и фильме «Ночные стражи». А по воле ученых-систематиков. Все-таки сипухи от сов отличаются внушительно.
Оно у них написано прямо на лице, а точнее, выложено перьями. Белоснежное табло в форме сердечка — исключительная собственность сипух. Такая вогнутая «тарелка» на лице отлично собирает звук и помогает быстрее вычислить шуршащую тушку в листве.
Но главная хитрость сипушьего слуха скрыта от глаз. Пока вся остальная планета аккуратно расставляет свои уши ровно напротив друг друга, эти птахи прилепили их по диагонали! Такой фокус позволяет мгновенно выцеливать неосторожных мышек, лягушек, ящерок, птиц — сипухи едят кого угодно. Главное, чтобы в пасть пролезло.
Птаха прямо так и глотает жертву, даже не разделывая. Благо желудок с таким испытанием справляется — кости и шерсть сипуха выплюнет обратно в виде погадки.
Этот пофигизм распространился и на выбор жилплощади. Обыкновенная сипуха — самый распространённый представитель совообразных. Пернатый заселил всю Европу и Северную Африку, обе Америки и Австралию. Человеческого общества сипухи тоже не стесняются: они селятся в деревенских амбарах, на сеновалах и фермах — отличное место, чтобы насладиться изобилием мышей.
Но сипушьего уханья сельские жители никогда не слышали. Всё потому, что птахи предпочитают сипло верещать и визжать. Неприятный ор во мраке служит определенной цели — знакомству с потенциальной парой. К семейным обязанностям сипухи подходят со всей ответственностью, выбирая партнера раз и навсегда. Знакомство начинается с настоящей свистопляски и птичьей самодеятельности. Самец с визгами и криками выкручивает кульбиты в воздухе и приносит вкусности, пытаясь впечатлить даму.
Но есть в этой идиллии пара жутких секретиков. Строительство уютного гнездышка не происходит. Сипухи занимают уже готовые жилища: осваивают удобные дупла и закутки чердаков. Всё, что они используют при облагораживании жилплощади, — непереваренные остатки добычи, те самые погадки
В брутальном окружении птенчики пребывают около месяца. Всего в кладке может быть до девяти яиц. Но вылупляются малыши с разбросом в одну-две недели. Почему? Более поздние птенцы нужны как страховка на голодное время. Пока пищи хватает, они получают корм на равных с большими братьями и сестрами. А если настает голод, прагматичная мать скармливает слабых птенцов сильным.
Пережившие такую школу жизни птенцы оперяются через девять недель. Сразу же они начинают учиться у матери искусству умерщвления и идеологии превосходства сипух, чтобы через полгода уже покорять и угнетать других сов самостоятельно...
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