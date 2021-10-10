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Японский партизан, который сражался еще 30 лет после окончания войны

Японский партизан, который сражался еще 30 лет после окончания войны (7 фото)

Автор:
10 октября 2021 08:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   война   партизан   
649
7
В Японии умер солдат, который продолжал вести партизанскую борьбу на Филиппинах, несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась. Он считал сообщения об окончании войны вражеской пропагандой и закончил свою войну в марте 1974 года, почти тридцать лет спустя.
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Метки: Япония   война   партизан   
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13  комментариев
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
-"К его глубокому сожалению, традиционные ценности были разрушены духом потребительства."-
-ублюдок,убивший 30 человек в мирное время,рассказывает о моральных ценностях.
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12k
Кархародон Полчаса назад
Никто из комментаторов не читал в детстве «Честное слово» Леонида Пантелеева.
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400
Филимон Филимонов 3 часа назад
Вообще то он боялся попасть в плен,трус потому что ,а не пропаганды.Был бы настоящим самураем,то вышел бы и показал всем свой внутренний мир.
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5k
Ruk 3 часа назад
скотина тупорылая
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36k
Alex 4 часа назад
Баран.
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60k
Опиум для народа 4 часа назад
"В Украине умер солдат, который продолжал вести партизанскую борьбу в СССР, несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась. Он считал сообщения об окончании войны вражеской пропагандой и закончил свою войну в марте 1974 года, почти тридцать лет спустя. Гриша З@лупайло в течение десятилетий оставался верен воинскому долгу. Он отказывался сдаться, выживая в подполье в трудных условиях. Читайте историю непоколебимого партизана дальше в нашем материале. ==Командир приказал 22-летнему Грише и трем его товарищам стоять до победного конца в 1944 году..."
и так далее...
Коля из Уренгоя,перелогинься.
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60k
Опиум для народа 4 часа назад
Наконец-то это говно сдохло.
Следующий пост от автора будет про то как достойно сражались недобитые нацисты, власовцы и бандеровцы после окончания войны? Или это другое,бл"дь? Или надо было чтобы это сраное онода убивало не кого-то там филлипинца,а деда автора?
Земля стекловатой.
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400
Филимон Филимонов Опиум для народа 3 часа назад
Эт точно.
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NAZARETH

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