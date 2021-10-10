Японский партизан, который сражался еще 30 лет после окончания войны

Хироо Онода (Hiroo Onoda) в течение десятилетий оставался верен воинскому долгу. Он отказывался сдаться, выживая в подполье в трудных условиях. Читайте историю непоколебимого партизана дальше в нашем материале.

==Командир приказал 22-летнему Хироо Оноде и трем его товарищам стоять до победного конца в 1944 году. Верный долгу, партизан продолжал вести борьбу в тылу на Филиппинах в течение 30 лет после окончания Второй мировой войны.

==Младший лейтенант сдержал обещание, несмотря на то что потерял трех товарищей и узнал об окончании войны. Онода сдался только после того, как его командир, который давно уже был в отставке, отдал ему приказ прекратить борьбу. Верный воинскому долгу партизан жил в филиппинских джунглях на острове Лубанг и даже не знал о том, что США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки.