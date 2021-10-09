Кировчанин устроил в магазине "пивной потоп" и, довольный содеянным, дождался полиции

В Кирове странный субъект намеренно опрокинул в магазине десятки бутылок с пивом и озадачил своим поведением не только продавца, но и местных жителей. На записи с камер "пивнушки" под названием "Бочка" видно, как адекватный, на первый взгляд, мужчина, заходит в заведение и, не говоря ни слова, подходит к холодильнику, вытаскивает оттуда полки с алкоголем и швыряет на пол.





Самое странное, что после содеянного дебошир не пытался скрыться, а сам предложил сотруднику магазина вызвать полицию.