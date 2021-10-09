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Кировчанин устроил в магазине "пивной потоп" и, довольный содеянным, дождался полиции

Кировчанин устроил в магазине "пивной потоп" и, довольный содеянным, дождался полиции (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 18:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дебош   киров   курьез   магазин   пиво   
978
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Местные жители гадают: осенние обострение или ЗОЖ головного мозга?

В Кирове странный субъект намеренно опрокинул в магазине десятки бутылок с пивом и озадачил своим поведением не только продавца, но и местных жителей. На записи с камер "пивнушки" под названием "Бочка" видно, как адекватный, на первый взгляд, мужчина, заходит в заведение и, не говоря ни слова, подходит к холодильнику, вытаскивает оттуда полки с алкоголем и швыряет на пол.


Самое странное, что после содеянного дебошир не пытался скрыться, а сам предложил сотруднику магазина вызвать полицию.

Законопослушный дебошир дождался полицейских и проследовал с ними в отдел. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.

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Метки: видео   дебош   киров   курьез   магазин   пиво   
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15  комментариев
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17k
Егор Час назад
Хочет перезимовать на казенных харчах.
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8k
Клёст 7 минут назад
Вот это я понимаю борьба с Зелёным змием!
Самоотверженность! Беззаветность! Беспощадность! До конца.
Рыцарь без страха и упрёка..
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37k
Бабай 8 минут назад
А где видео-то? Автор уверен, что вконтактик есть у всех? У меня так нет.
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10k
Star Link 18 минут назад
Это он так отомстил за 30 челов из Оренбурга.
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211k
Барон Мюнхгаузен. 40 минут назад
Причём ЗОЖ?
Он так себе баночку пивка выбирал.
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−25
денис мелохин 41 минуту назад
дай бог здоровья Бацьке
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201
Liberman 43 минуты назад
О, оптовик зашел!
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−52
Взрослый мужик 44 минуты назад
Борьба с пьянством проходит по плану
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9k
☾ Атеист ☽ 56 минут назад
Просто чувак уже принял немного винишка, вот ему и винный бох сказал, чтобы попортил пиво так как оно от плохое и не угодное!
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7k
Мистер Фикс Час назад
Какой-нибудь блохер
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4k
lexa Час назад
удобно. похмелился и поехал спать в отдел.)))
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893
Евгений 2 часа назад
Осеннее обострение, епта! Раньше такие были на учете и им регулярно назначали лечение. А сейчас система не работает. нет ЛТП, люди с психическими отклонениями не лечатся...
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830
Сергей Ковалев 2 часа назад
Оптовый покупатель.
Мечта каждого магазина.
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2k
Владимир 2 часа назад
молодец!теперь на него всю недостачу повесят...
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