Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг

После того, как R101 разбился и сгорел во Франции на пути в Индию 5 октября 1930 года, министерство авиации закрыло программу гражданских дирижаблей. R100, несмотря на его успешные полеты, отправили в ангар в Кардингтоне на год, пока рассматривались три варианта: полный ремонт R100 и продолжение испытаний для возможного строительства R102; статическое тестирование R100 и удержание около 300 сотрудников для поддержки программы; или удержание персонала и списание дирижабля. В ноябре 1931 года было принято решение о продаже R100 на металлолом. Весь каркас корабля был расплющен паровыми катками и продан менее чем за 600 фунтов стерлингов.