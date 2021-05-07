Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг

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Дирижабль R100 был построен для обеспечения пассажирских и почтовых перевозок между Великобританией и странами Британской империи, включая Индию, Австралию и Канаду. Параллельно велось строительство двух дирижаблей: один, R101, проектировался и строился под руководством Министерства авиации, а другой, R100, - с привлечением частной компании. И этот проект оказался более успешным.
Летательный аппарат R100, разработанный выдающимся авиационным инженером Барнсом Уоллисом, был закончен в 1929 году в Хаудене, Йоркшир. Его каркас был сделан из дюралюминия и покрыт льняной тканью площадью 5 акров. Внутренний объем оболочки составлял 146 000 кубометров, там находилось 17 надутых газовых баллонов.
R-100 пришвартовался в Кардингтоне, Англия. 1929 г.
После серии успешных пробных полетов было принято решение о трансатлантическом полете или испытательном полете на дальние расстояния на одном из двух новых дирижаблей. Поскольку R101 был возвращен в Ангар № 1 для дальнейших изменений в конструкции, через Атлантический океан в Канаду (в Монреаль) отправился дирижабль R100. Полет состоялся 29 июля 1930 года и прошел успешно.
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R-100 в своем ангаре в Йоркшире. 1929 г.
После того, как R101 разбился и сгорел во Франции на пути в Индию 5 октября 1930 года, министерство авиации закрыло программу гражданских дирижаблей. R100, несмотря на его успешные полеты, отправили в ангар в Кардингтоне на год, пока рассматривались три варианта: полный ремонт R100 и продолжение испытаний для возможного строительства R102; статическое тестирование R100 и удержание около 300 сотрудников для поддержки программы; или удержание персонала и списание дирижабля. В ноябре 1931 года было принято решение о продаже R100 на металлолом. Весь каркас корабля был расплющен паровыми катками и продан менее чем за 600 фунтов стерлингов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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