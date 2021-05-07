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Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг

Дирижабль R-100: британский "летающий отель", 1929-1930 гг (16 фото)

Автор:
07 мая 2021 14:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   авиация   великобритания   дирижабль   интересно   летающий аппарат   познавательно   
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Дирижабль R100 был построен для обеспечения пассажирских и почтовых перевозок между Великобританией и странами Британской империи, включая Индию, Австралию и Канаду. Параллельно велось строительство двух дирижаблей: один, R101, проектировался и строился под руководством Министерства авиации, а другой, R100, - с привлечением частной компании. И этот проект оказался более успешным.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   авиация   великобритания   дирижабль   интересно   летающий аппарат   познавательно   
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2  комментария
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livaneth Час назад
Гелия тогда не было. Точнее его было мало и он был дорогим. А летать на водороде как то страшновато.
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АнтонПолднев 51 минуту назад
Эх, жалко, что их эра ушла. Вроде пытались воскресить в наши дни, но и сейчас что-то не пошло. А жаль.
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