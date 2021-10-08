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Артефакты, которые удивляют до сих пор

Артефакты, которые удивляют до сих пор (24 фото)

Автор:
08 октября 2021 15:39
Метки: Время   интересное   картинки   
1431
24

Некоторые артефакты, которые пережили испытание временем, удивляют нас и по сей день. Вот небольшая эксклюзивная коллекция рукотворных вещей, выполненных с потрясающим мастерством.

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Метки: Время   интересное   картинки   
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9  комментариев
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1k
Mowgley 3 часа назад
"Первые рисунки Луны, сделанные Галилео Галейем"
Кем, простите?
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68k
Пётровыч 24 минуты назад
Мраморные статуи оказались не мраморными, точнее не из природного мрамора, а из искусственного. Эти статуи не вырезали из мрамора, а лепили.
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16k
Наталья Полчаса назад
Про котиков забыли.)

Чернильные следы от кошачьих лап на манускрипте 15-го века

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2k
* You All 55 минут назад
шляпа линкольна и трубка сталина тут явно лишние
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Пациент выжил, о чем свидетельствует хорошо зажившая краинопластика"-
-не факт что он не жил всю эту "жизнь" дурачком...
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Кaleidoscope
так себе
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