Артефакты, которые удивляют до сих пор

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Некоторые артефакты, которые пережили испытание временем, удивляют нас и по сей день. Вот небольшая эксклюзивная коллекция рукотворных вещей, выполненных с потрясающим мастерством.
Замечательное кольцо с сапфиром 2000-летней давности, предположительно принадлежавшее римскому императору Калигуле
Ранний пример успешной краниопластики (Перу, около 400 г. н.э.)
Пациент выжил, о чем свидетельствует хорошо зажившая краинопластика, выполненная с помощью золотой инкрустации. Сейчас на выставке в Музее золота Перу и мирового оружия в Лиме.
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Римский крем (лосьон для лица 2000-летней давности)
Датируется II веком нашей эры. Объект был найден в храмовом комплексе, посвященном Марсу. Это старейший в мире косметический крем для лица, на крышке которого остались следы от пальцев.
Пистолет, спрятанный в библии, сделанный для Франческо Морозини, дожа Венеции (1619–1694)
Сейчас на выставке в Museo Correr в Венеции.
Каюта на борту «Ахена», парохода XIX века, подбитого торпедой в июле 1915 года
Сейчас находится на дне Балтийского моря.
Деталь доспехов австрийского императора Максимилиана II
Сделанный в 1555 году, он сейчас выставлен в Художественно-историческом музее в Вене.
Кольцо эпохи викингов с надписью «для Аллаха», найденное в могиле женщины, похороненной 1200 лет назад в Бирке, в 25 км к западу от современного Стокгольма
Кольцо представляет собой уникальное материальное свидетельство прямого контакта между викингами и Аббасидским халифатом.
Охотник за сокровищами-любитель металлоискателем обнаружил средневековое золотое кольцо с сапфировым камнем в Шервудском лесу - пристанище легендарного (или настоящего) Робин Гуда
Эксперты исследовали кольцо и считают, что оно может быть датировано 14 веком.
Цилиндр, в котором Авраам Линкольн был убит
Сейчас на выставке в Национальном музее американской истории.
Одна из трубок Сталина, на которой он и Рузвельт играют в шахматы
Была подарена Сталину в 1945 году приехавшей из США шахматной командой.
След римского малыша на красной глиняной плитке, отпечатанный во время высыхания ~ 2000 лет назад
Везон-ла-Ромен (древний Васио Воконтиорум).
Древний знак "Остерегайтесь собак" (2000 лет назад)
Мозаика перед домом римского поэта в Помпеях, 1 век нашей эры.
Христос, мраморная скульптура 1753 года Джузеппе Санмартино, выставленная в Капелле Сансеверо в Неаполе. Благодаря невероятным деталям, легенда гласила, что статуя была покрыта настоящей вуалью и со временем медленно превращалась в мрамор с помощью х
Мозаика недавно обнаружена под виноградником в Италии, в провинции Верона, недалеко от города Неграр
Датируется 3–4 веком.
Похищение Прозерпины - большая мраморная скульптурная группа в стиле барокко, выполненная итальянским художником Джан Лоренцо Бернини между 1621 и 1622 годами
Бернини было всего 23 года на момент ее завершения. Сейчас на выставке в галерее Боргезе в Риме.
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Метки: Время интересное картинки
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