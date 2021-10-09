Испанский стыд,или как я сходил на конерт "Памяти Талькова

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3
Я большой любитель посещать на досуге трэш-мероприятия.
Например, моим последним гигом перед изоляцией было яркое ослепительное шоу в питерской Ионотеке, а всего месяц назад мы с группой приятных людей пробивали открытие «Елок-палок» с участием Ирины «Клёвой» Салтыковой, где ведро выпитой «Финляндии» привело к полному моральному разложению, одариванию окружающих гражданок букетами и геополитическим дебатам, а один из нас в очереди за килькой в томате едва не устроил свою судьбу с рублёвской невестой…
В общем, когда я увидел афишу «Вечер памяти Игоря Талькова» с участием малоизвестных персонажей, то поняли, что этот шабаш мне подходит.
И вчера сей светский раут состоялся.
Уже за день до ШОУ проверка показала, что последние громкие имена типа Джигурды и Гомана с Паскалем с афиш исчезли и мероприятие покатилось в ад сатаны.
Предусмотрительно запасшись фляжками со скотландским уиски, мы отправились листать старую тетрадь расстрелянного генерала: погибший был типовым советским не семи пядей во лбу гражданином, на которого в перестройку вылилось много Новой Настоящей Истории по версии журнала «Огонёк», отчего у неготового человека поехал чердак.
Его соседей по палате мы ждали и в зале – и не ошиблись.
В общем, когда я увидел афишу «Вечер памяти Игоря Талькова» с участием малоизвестных персонажей, то поняли, что этот шабаш мне подходит.
И вчера сей светский раут состоялся.
Уже за день до ШОУ проверка показала, что последние громкие имена типа Джигурды и Гомана с Паскалем с афиш исчезли и мероприятие покатилось в ад сатаны.
Предусмотрительно запасшись фляжками со скотландским уиски, мы отправились листать старую тетрадь расстрелянного генерала: погибший был типовым советским не семи пядей во лбу гражданином, на которого в перестройку вылилось много Новой Настоящей Истории по версии журнала «Огонёк», отчего у неготового человека поехал чердак.
Его соседей по палате мы ждали и в зале – и не ошиблись.
Уже при входе персонажи, словно бы явившиеся сюда из 90-х с точки продажи патриотической жыдоедской литературы у Музея Ленина, бойко раскладывали на раскладных столах увлекательную литературу «Красные палачи России», «Русь под игом жыдов» и «Ритуальное убийство монаршей семьи масонами» с криками РЕДКИЕ КНИГИ! ВСЯ ПРАВДА О ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ РОССИИ! Пипл охотно закупался.
В фойе патриотическая ванесса мэй на патриотической электроскрипке с чудовищно задранными верхами пытала прибывших репертуаром переходов (за исключением хава нагилы и 7-40, разумеется).
Бежать было некуда: колонки были направлены аккурат на оба буфета, в которых активно накатывались шанпанские вина, русская водка и вискарик под севрюгу.
Впрочем, вскоре звонок позвал всех в зал, где поехавшие поцреоты, накатив по полкило, уже орали окружающим, что власти скрывают, как жыды разрушают Русь репом, педерастией и контрстрайком.
Яркое ослепительное шоу открыла гражданка в противоестественном для даты белом платье, однако вскоре ее сменила женщина в чёрном.
Последняя оказалась цыганкой и вдарила романс, отчего господа юнкера в зале немедленно выпили и всё превратилось в ресторан Яръ.
Поначалу артисты ещё как-то гуглились (на уровне «заслуженный, лауреат, три эпизодические роли»), но чем дальше в лес – тем больше было «участников шоу Голос 2015 года» и просто ноунеймов, которые гуглились никак, либо на уровне «гитарист-бард, банкеты свадьбы торжества».
Один из оных на вопрос «что вы можете рассказать о Талькове» ответил с непередаваемыми интонациями человека, принявшего не менее 400 грамм, «ну я это…мне на заказнике сказали сыграть Талькова как-то… я это… сперва текст учил а потом думаю ооооо.
А потом это… Ууууу! В общем это, Тальков он да, этсамое!»
Впрочем, в середине концерта некоторое оживление внесла дама в чёрном из некой «Руси православной».
Перед ее выходом по залу промашировал ряженый в полное обмундирование включая папаху казак, после он встал над нами, истово перекрестился на лик невинноубиенного на экране, после чего принялся доставать из чехла некий продолговатый предмет.
Но надежды на патриотический расстрел не оправдались, это был лишь штатив.
На выступлении религиозной дивы с мест в зале повскакали представители её саппорта и начали пенсионерское рубилово, казак в экзальтации то и дело орал «ЛЮБО!» и вообще появилась надежда на спасение мероприятия от зеленой тоски, но увы, все скатилось обратно к унылым ноунеймам и мы бежали.
В фойе патриотическая ванесса мэй на патриотической электроскрипке с чудовищно задранными верхами пытала прибывших репертуаром переходов (за исключением хава нагилы и 7-40, разумеется).
Бежать было некуда: колонки были направлены аккурат на оба буфета, в которых активно накатывались шанпанские вина, русская водка и вискарик под севрюгу.
Впрочем, вскоре звонок позвал всех в зал, где поехавшие поцреоты, накатив по полкило, уже орали окружающим, что власти скрывают, как жыды разрушают Русь репом, педерастией и контрстрайком.
Яркое ослепительное шоу открыла гражданка в противоестественном для даты белом платье, однако вскоре ее сменила женщина в чёрном.
Последняя оказалась цыганкой и вдарила романс, отчего господа юнкера в зале немедленно выпили и всё превратилось в ресторан Яръ.
Поначалу артисты ещё как-то гуглились (на уровне «заслуженный, лауреат, три эпизодические роли»), но чем дальше в лес – тем больше было «участников шоу Голос 2015 года» и просто ноунеймов, которые гуглились никак, либо на уровне «гитарист-бард, банкеты свадьбы торжества».
Один из оных на вопрос «что вы можете рассказать о Талькове» ответил с непередаваемыми интонациями человека, принявшего не менее 400 грамм, «ну я это…мне на заказнике сказали сыграть Талькова как-то… я это… сперва текст учил а потом думаю ооооо.
А потом это… Ууууу! В общем это, Тальков он да, этсамое!»
Впрочем, в середине концерта некоторое оживление внесла дама в чёрном из некой «Руси православной».
Перед ее выходом по залу промашировал ряженый в полное обмундирование включая папаху казак, после он встал над нами, истово перекрестился на лик невинноубиенного на экране, после чего принялся доставать из чехла некий продолговатый предмет.
Но надежды на патриотический расстрел не оправдались, это был лишь штатив.
На выступлении религиозной дивы с мест в зале повскакали представители её саппорта и начали пенсионерское рубилово, казак в экзальтации то и дело орал «ЛЮБО!» и вообще появилась надежда на спасение мероприятия от зеленой тоски, но увы, все скатилось обратно к унылым ноунеймам и мы бежали.
Вместе с нами тикали из зала и редкие на этом шоу представители сословия «патриотический бизнесмен «Солидный господь для солидных господ».
Их можно было понять, ведь на таких мероприятиях их декоративная борьба с ушедшими в небытие кумунистами вместе с их же показным заверуцаряотечеством в перерывах между схематозом начинает выглядеть глупо даже для них самих.
«Это что же, это мы такие же полоумные в глазах окружающих?!» - читалось в глазах кабанчиков в очереди в гардероб рядом с нами)
В целом трэшем доволен, даже лучше, чем завтрашний Лещенко в Главклубе.
Их можно было понять, ведь на таких мероприятиях их декоративная борьба с ушедшими в небытие кумунистами вместе с их же показным заверуцаряотечеством в перерывах между схематозом начинает выглядеть глупо даже для них самих.
«Это что же, это мы такие же полоумные в глазах окружающих?!» - читалось в глазах кабанчиков в очереди в гардероб рядом с нами)
В целом трэшем доволен, даже лучше, чем завтрашний Лещенко в Главклубе.
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