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Испанский стыд,или как я сходил на конерт "Памяти Талькова

Испанский стыд,или как я сходил на конерт "Памяти Талькова (3 фото)

Автор:
09 октября 2021 13:50
Метки: Концерт   Тальков   позор   
898
3
Я большой любитель посещать на досуге трэш-мероприятия.

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Метки: Концерт   Тальков   позор   
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6  комментариев
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1k
Eugene 3 часа назад
Мне Тальков никогда не нравился. Депресняк пел какой то.
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10k
Lynx 2 часа назад
тяжелый слог, буу
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307
Мурчелло 3 часа назад
Судя по вони от текста, автор узнаётся моментально.
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42k
Крайт 3 часа назад
Всегда говорил и говорю что Игорь Тальков хоть и талантливый певец и композитор, но и антисоветчик-русофоб. Противно его политические песни слышать и слушать. А его концерт "Суд" это мерзопакостный пасквиль на коммунистов и Советский Союз.
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12k
Михалыч 3 часа назад
Нанук, ну не пались ты так. Выставляешь тут мусор со своей хохлоинфопомойки. Правильно написал человек под этой статьёй: - "Могу, конечно, ошибаться, но автор [мат] а н у т ы й"
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