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"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала

"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала (21 фото)

Автор:
22 июня 2021 09:57
Сообщество : Спорт
Метки: Дзюба   Евро-2020   Черчесов   дания   позор   проигрыш   сборная россии   футбол   
879
21
Как вы уже знаете, российская сборная по футболу вылетела с ЕВРО-2020, проиграв Дании. По традиции, волна негатива уже накрыла социальные сети. В данном посте собраны самые громкие и залайканные комментарии с просторов необъятного Твиттера и ВКонтакте.
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Метки: Дзюба   Евро-2020   Черчесов   дания   позор   проигрыш   сборная россии   футбол   
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4  комментария
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835
Электрик Полчаса назад
Стаса-космос надо отправить в космос - привязав к хвосту баллистической ракеты, а Дзюбу привязать к носу - пущай полетают, [мат].....
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202
Vladimir Vladimirovich Putin 2 минуты назад
Это не тренер, это позор, единственный тренер который даже гимн не поет, в некоторых сборных за такое отстраняют, а тактика закидывай на Дзюбинье это просто прошлый век. В игре сборной просто хаос какой-то, каждый играет сам за себя, 3 гол нам это вообще смех, кого держали защитники, просто дружным строем добежали до своих ворот. Да и вратарь чудил молодой.
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17k
babuby 11 минут назад
Интересно, а ещё остались дебилы верящие в то что сборная России смогла-бы занять призовое место на ЧМ?
Хотя зачем я спрашиваю ..... И по мнению болельщиков всё понятно.
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1k
Hallo FreeSpace 14 минут назад
В Монако открыли курорты ?
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