"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала

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Как вы уже знаете, российская сборная по футболу вылетела с ЕВРО-2020, проиграв Дании. По традиции, волна негатива уже накрыла социальные сети. В данном посте собраны самые громкие и залайканные комментарии с просторов необъятного Твиттера и ВКонтакте.
1. Эмоции главных тренеров говорят сами за себя
Матч Россия — Дания в одной гифке pic.twitter.com/55mBNCO20Z— Лента.ру (@lentaruofficial) June 21, 2021
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2.
🇦🇹 Когда твоя сборная впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы... 🎉#ЕВРО2020 pic.twitter.com/96PceXxzmA— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 21, 2021
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Хотя зачем я спрашиваю ..... И по мнению болельщиков всё понятно.