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35 необычных находок обычных людей

35 необычных находок обычных людей (36 фото)

Автор:
27 апреля 2021 18:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: жизнь   интересное   находки   природа   соцсети   
857
36

Мир полон странных и удивительных вещей: никогда не знаешь, на что наткнешься завтра. Только взгляните на эту классную подборку уникальных находок, которыми люди делятся в сети! А если этого покажется мало, обязательно зацените предыдущую.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   интересное   находки   природа   соцсети   
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6  комментариев
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11k
Паша Эмильевич Час назад
И нашелся же кто то, кто заморочился... Подсчитал, зафиксировал, увековечил для потомков...
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13k
Corvus Corax Паша Эмильевич Час назад
Просто один кобель пометил тетку, остальные тут же переметили... Подождать - там еще с десяток был бы... ))
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13k
Corvus Corax Час назад
Кто такие Лоракс и Боб Росс?
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8k
costa Corvus Corax 20 минут назад
Боб Росс - известный художник который выступал на ТВ США, Канады и т.п. показывая как рисовать картины.
Известен в частности знатной шевелюрой:
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13k
Corvus Corax costa 16 минут назад
Спасиб, не знал...
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