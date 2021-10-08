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Сигурни Уивер, отмечает сегодня свой день рождения

Сигурни Уивер, отмечает сегодня свой день рождения (3 фото)

Автор:
08 октября 2021 09:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   голивуд   чужие   
813
3

Она прекрасна, превосходна, великолепна. Занесена, вместе с Джиной Дэвис, Бриджит Нильсен и Марго Хемингуэй в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая голливудская актриса, исполнившая главную роль (ее рост 182 сантиметра, а фигура - модельная, 87-61-89). Ее имя - дань уважения одной из героинь романа Ф. Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", в честь которой Сьюзан и стала Сигурни.

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Метки: актрисы   голивуд   чужие   
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23  комментария
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96
gollandets 2 часа назад
надеюсь, что лишняя фотка посту не повредит
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366
Art Stark 5 минут назад
во, моя любимая фотка :)
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9k
Andrei 37 минут назад
А ведь это не монтаж.
Ссылка youtu.be
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5k
Александр Зотов 39 минут назад
Сигурни Уивер, отмечает
---------
незнание пунктуации у автора она отмечает. Тут запятая, что театральную МХАТовскую паузу выражает?
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40k
Войнов 39 минут назад
Так случилось, что Уивер - копия моей бывшей тещи. Поэтому, она меня раздражает. Талантливая актриса и фильмы хорошие, но от этого чувства избавиться не могу. Вот такой вот анекдот...
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14k
Alex Час назад
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Рипли крута
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12k
BARcyk 2 часа назад
Последняя выжившая из экипажа "Ностромо" ...
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25k
Vazari 2 часа назад
Очень информативный пост.... Такой крутой актрисе можно было больше внимания уделить. Хотя бы фильмы перечислить, которые уже стали легендами.
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1k
Олег 2 часа назад
В посте неплохо было описать возраст или хотя бы современную фотку. А то сообщение как будто про День космонавтики...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Красивая баба.
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33k
Опаньки 2 часа назад
Обычная женщина, лично я не вижу ничего "ох ах великолепного".
И грудь у нее тоже... так себе
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1k
ViktorSikret Автор поста 3 часа назад
Сигурни - дочь влиятельного продюсера телерадиокомпании NBC Сильвестра "Пэта" Уивера. Ее мама - британская актриса Элизабет Инглис. На свет будущая знаменитость появилась в Нью-Йорке, училась в частной школе.
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