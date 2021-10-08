Сигурни Уивер, отмечает сегодня свой день рождения

С детства Сигурни была намного выше всех своих сверстников - еще будучи подростком, она выросла до 180 сантиметров, из-за чего страдала от постоянных насмешек. Справиться с ситуацией ей помогло собственное чувство юмора. Девочка просто расслабилась и превратилась в своеобразного школьного клоуна, за что к ней начали относиться совершенно иначе - с уважением. Кстати, в спектаклях она начала играть еще будучи ученицей. После школы Сигурни уехала на несколько месяцев жить в Израиль, в кибуц (сельскохозяйственную коммуну). В 1984 году она вышла замуж за режиссера Джима Симпсона, который моложе ее на шесть лет. В 1990 году Сигурни родила дочь Шарлотту. Фантастический триллер "Чужой" стал знаковым в жизни Уивер. Изначально планировалось, что главный герой картины будет мужского пола. Однако создатели решили, что пригласив женщину, они выделят "Чужого" из череды прочих фантастических кинолент. 30-летняя Сигурни пришла на пробы одной из последних. Прежде на роль Рипли хотели взять известную актрису, в частности, Мэрил Стрип, однако она находилась в трауре по умершему мужу. Сигурни прошла пробы в строящихся декорациях и покорила съемочную группу своим талантом (актриса прежде работала на Бродвее). С детства Сигурни была намного выше всех своих сверстников - еще будучи подростком, она выросла до 180 сантиметров, из-за чего страдала от постоянных насмешек. Справиться с ситуацией ей помогло собственное чувство юмора. Девочка просто расслабилась и превратилась в своеобразного школьного клоуна, за что к ней начали относиться совершенно иначе - с уважением. Кстати, в спектаклях она начала играть еще будучи ученицей. Первая же главная роль принесла Уивер номинацию на премию "Сатурн" и премию BAFTA как "самому многообещающему новичку в главной роли". А также известность: впереди Сигурни ждали еще три "Чужих" (за роль во второй серии она номинировалась на "Оскара" - таких актрис, кстати, немного). Нил Бломкамп пригласил ее сняться в "Чужом 5". Несмотря на то, что Уивер, в основном, играла сильных женщин, в реальной жизни у нее есть несколько фобий. Например, она боится ездить в лифтах и на эскалаторах. В фильме 1995 года "Имитатор" Сигурни играет доктора Хелен Хадсон, специалиста по психологии серийных убийц, которая страдает от сильнейшей агорафобии - не может выходить из дома. Уивер была трижды номинирована на "Оскар". Помимо "Чужих", ей пророчили получение заветной статуэтки за роль активистки по защите животных Дайан Фосси в фильме "Гориллы в тумане", а также за созданный на экране яркий образ стервозной начальницы в комедии "Деловая девушка", где она снялась с Харрисоном Фордом. За обе эти роли ее номинировали в один год. И за оба же фильма Сигурни получила премию "Золотой глобус". Немногие знают что Уивер в совершенстве знает испанский и французский. Кроме того, она прекрасная театральная актриса - ее лучшая роль в театре - Порция в "Венецианском купце".