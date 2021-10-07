"Если мне предложат достойный сценарий, снимусь с удовольствием!" К 85-летнему юбилею Леонида Куравлева

Мало какой актёр может похвастаться такой популярностью, такой любовью и уважением зрителей, таким количеством сыгранных ролей. Но гордость и зазнайство вовсе не в характере легендарного Леонида Куравлёва. Он никогда не страдал звёздной болезнью, он просто отдавался своему любимому делу "без остатка", всей душой.
Сыграв в огромном количестве фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественной кинематографии, Леонид Вячеславович, тем не менее, не устаёт себя критиковать: "Я снимаюсь неприлично много, и при этом у меня крайне мало, ничтожно мало удач..." Конечно, нам зрителям, полюбившим и запомнившим многие роли актёра, такое его признание кажется странным и несправедливым. Но Леонид Куравлёв - человек скромный, самокритичный и требовательный к себе, а ещё безгранично обаятельный, искренний и непосредственный.
Родился Леонид Вячеславович 8 октября 1936 года в Москве. Мальчику было всего пять лет, когда его маму, работавшую дамским парикмахером, по ложному доносу отправили в ссылку на Кольский полуостров. Позднее она забрала сына к себе, и какое-то время они прожили в окрестностях озера Имандра. Оставшийся в Москве отец работал на заводе "Салют". Только в 1952 году семье удалось воссоединиться.
Юный Леонид никогда не мечтал о славе и актёром быть не собирался. Так сложились обстоятельства, а может сама судьба привела его к этому. Мальчик рос очень наблюдательным и внимательным, замечая все нюансы поведения людей, а вот с точными науками, особенно с математикой, у него в школе были серьёзные проблемы."От слов синус-косинус я мог потерять сознание"- шутит актёр. Вот двоюродная сестра и посоветовала ему поступать туда, где математики не было.
Так в 1955 году юноша оказался во ВГИКе, правда со второй попытки. Сперва будущему актёру было тяжеловато и его едва не выгнали со второго курса. Но педагог Борис Владимирович Бибиков сумел разглядеть в студенте серьёзный актёрский потенциал, а позднее очень радовался успехам своего знаменитого ученика.
Ещё студентом Леонид дебютировал в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет" (1959), а спустя полгода снялся в первой картине Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" (1960). Актёр не устаёт повторять, что именно Василию Макаровичу он обязан такой стремительной карьерой, и тем, что у других режиссёров стал просто нарасхват.
Ведь даже ещё до своей звёздной роли Пашки Колокольникова, актёр успел сняться в приключенческой ленте Михаила Швейцера "Мичман Панин", в военных драмах Виктора Жилина "Водил поезда машинист" и Евгения Карелова "Третий тайм", в социальных мелодрамах Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими" и Владимира Герасимова "Непридуманная история", в комедиях Андрея Тутышкина "Крыса на подносе" и Марии Барановой "Всё для Вас" и других.
Практически с первых ролей Леонида Куравлёва, режиссёры поняли, что перед ними очень талантливый, разноплановый, глубокий актёр, способный воплотить на экране любой образ. Поэтому сценарий фильма "Живет такой парень" (1964), где актёр превосходно сыграл шофера Пашку - Пирамидона, Василий Шукшин писал уже непосредственно под Куравлёва. После этой роли к актёру пришла всесоюзная слава и фантастическая востребованность. В год выходило по 4-5 фильмов с его участием.
После роли весёлого, добродушного Пашки, актёр воплотит на экране трагический образ Степана Воеводина, в шукшинской драме "Ваш сын и брат". Этот фильм будет их последней совместной работой. Во второй половине шестидесятых у Леонида Куравлёва главные роли в фильмах "Без свидетелей, "Вий", "Золотой телёнок". Актёр вспоминал, что в образе Шуры Балаганова, он себя чувствовал как рыба в воде. А в фильме "Неподсуден", актёр сыграл, наверное, свою единственную за всю карьеру, действительно отрицательную роль - предателя Сорокина.
В фильме "Начало" (1970) Куравлёв играл роль незадачливого героя-любовника Аркадия. По сценарию у него с главной героиней Пашей (Инна Чурикова) должна была быть откровенная сцена, которых актёр очень не любил, и избегал как только мог. Пока вся съёмочная группа ломала голову как снять этот кадр, Леонид вдруг на весь павильон запел "Come prima", что стало решением проблемы для режиссёра. Сцена получилась целомудренной, но в то же время очень чувственной.
В семидесятые всё больше раскрывается многогранность таланта актёра. Он снимается в приключенческой ленте "Жизнь и приключения Робинзона Крузо", в музыкальной комедии "Эта весёлая планета", в военной драме "Семнадцать мгновений весны", и совершенно случайно попадает на роль Жоржа Милославского в комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Первоначально элегантного воришку должен был играть Андрей Миронов, а Иоанна Грозного - Юрий Никулин. Но Юрий Владимирович сниматься отказался, и на эту роль взяли Юрия Яковлева. Миронов с Яковлевым в кадре не смотрелись, и после многочисленных проб режиссёр Леонид Гайдай остановил свой выбор на Леониде Куравлёве. Теперь другого Жоржа Милославского представить просто невозможно.
В одном только 1975 году Леонид Куравлёв снялся в восьми картинах, в том числе в знаменитой трагикомедии Георгия Данелии "Афоня". В этот персонаж, филигранно сыгранный актёром, влюбилась вся страна. Только за премьерный год ленту посмотрели 62,2 миллиона зрителей. "Для многих я так и остался Афоней навсегда. А я ведь сыграл более 200 разноплановых ролей!" - сетует Леонид Вячеславович.
Наверное легче перечислить кого не играл актёр, чем все сыгранные им роли. Все образы подвластны его таланту, везде он органичен. В его фильмографии были совершенно противоположные друг другу роли: простые рабочие, служащие, труженики села, и тут же короли, императоры, графы, помещики, дипломаты и президенты. Он был очень убедительным как в роли французского инспектора Грандэна, так и в образе советского уголовника Копчёного. Ещё одной необычной гранью таланта Леонида Вячеславовича является то, что даже его отрицательные персонажи, почему-то вызывают сочувствие, а не осуждение. Думаю, что это сила его человеческого и актёрского обаяния.
В девяностые, когда место достойных советских фильмов заняли однодневки, Леонид Куравлёв продолжал сниматься, но вспоминать об этом периоде своей жизни он не любит. Тогда нужно было выживать, кормить свою семью, а не думать о высоком искусстве. В двухтысячных актёр принимает участие в популярных криминальных сериалах: "Сыщики", "Бригада", "Улицы разбитых фонарей", играя в них роли высокопоставленных милицейских чинов. В 2015 году Леонид Куравлёв воплотил на экране образ отца Леонтия, в картине "Джем", которая, на сегодняшний день, является последней в его фильмографии.
После того, как в 2012 году актёр потерял свою любимую жену Нину Васильевну, единственной его отрадой стали сын Василий и дочь Екатерина, а также трое внуков от сына. Леониду Вячеславовичу до сих пор поступают предложения сниматься, но на них актёр неизменно отвечает отказом: "К чему мне эта суета? Я хочу уйти красиво! Своё дело в кино я уже сделал..." А потом хитро прищурившись, добавляет: "Но, если мне вдруг предложат достойный сценарий, снимусь с удовольствием!" Хочется пожелать нашему всеми любимому актёру крепкого здоровья и действительно достойных ролей.
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Здоровья и успехов Леониду Вячеславовичу!
Премьера спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник" с Лией Ахеджаковой в главной роли обернулась скандалом. Зрители, посетившие постановку, отметили странный посыл спектакля на сцене открыто демонтировали чувства представители сексуальных меньшинств, а главная героиня читала матерные спичи о Великой Отечественной войне.
Цитата из монолога персонажа игравшей Ахеджаковой:
«Ты ж в Великую нашу самую Отечественную воевал! У тебя так и было там что-то про это написано: Герой Советского Союза. Да, «за оборону Киева» там чё-то, «за оборону Кавказа», медали, да? Да. Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? *** (надоели) вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чё? Я вот чё-то не поняла? Вы там совсем *** (пришибленные)? Вам сверху ничё не видно? Нам вот не видно ниоткуда. Или снизу? Снизу, конечно, вы ж там перегасили друг друга, по закону вам наверх не положено. Ну, герой, значит. Ценой местечка в раю вы нас защищали. Значит, герой, конечно. А толку?»
Здоровья Вам и держитесь подальше от современного синематографа, ибо доброе имя все же дороже