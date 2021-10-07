"Если мне предложат достойный сценарий, снимусь с удовольствием!" К 85-летнему юбилею Леонида Куравлева

Юный Леонид никогда не мечтал о славе и актёром быть не собирался. Так сложились обстоятельства, а может сама судьба привела его к этому. Мальчик рос очень наблюдательным и внимательным, замечая все нюансы поведения людей, а вот с точными науками, особенно с математикой, у него в школе были серьёзные проблемы."От слов синус-косинус я мог потерять сознание"- шутит актёр. Вот двоюродная сестра и посоветовала ему поступать туда, где математики не было.

Так в 1955 году юноша оказался во ВГИКе, правда со второй попытки. Сперва будущему актёру было тяжеловато и его едва не выгнали со второго курса. Но педагог Борис Владимирович Бибиков сумел разглядеть в студенте серьёзный актёрский потенциал, а позднее очень радовался успехам своего знаменитого ученика.