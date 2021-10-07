«Начальник Чукотки» в новых реалиях: очередные мошенники попытались «продать» пост губернатора

Не первый раз хитроумные злоумышленники пытаются поправить свое финансовое положение за счет сограждан, эксплуатируя веру в мечту о чиновничьем кресле. Мошенники уверены: многие россияне спят и видят себя в креслах высших чиновников. А значит, на этом можно подзаработать. Помнится, в старом советском фильме «Начальник Чукотки» герой Михаила Кононова без особого энтузиазма взялся за переустройство отдаленной провинции. Но времена меняются, и люди тоже.

Группа «доброжелателей» работала в столице. Пообещав одному из граждан РФ поддержку в назначении на должность главы Чукотского автономного округа, они запросили за это $4 млн.

Встреча происходила под контролем сотрудников ФСБ. Двое из группы мошенников были задержаны вчера, 6 октября, при получении аванса за свою «услугу». Правда, из гонорара в миллион долларов лишь 30 тысяч оказались подлинными, другие купюры «взятки» были поддельными. Собственно, какова услуга, такова и оплата.