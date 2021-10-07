«Начальник Чукотки» в новых реалиях: очередные мошенники попытались «продать» пост губернатора

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Мошенники оценили свое посредничество в «получении кресла» чукотского губернатора в 4 миллиона долларов. И получили миллион аванса. Вот только изрядная часть этих денег была фальшивой. Как и сама «услуга».
Не первый раз хитроумные злоумышленники пытаются поправить свое финансовое положение за счет сограждан, эксплуатируя веру в мечту о чиновничьем кресле. Мошенники уверены: многие россияне спят и видят себя в креслах высших чиновников. А значит, на этом можно подзаработать. Помнится, в старом советском фильме «Начальник Чукотки» герой Михаила Кононова без особого энтузиазма взялся за переустройство отдаленной провинции. Но времена меняются, и люди тоже.
Группа «доброжелателей» работала в столице. Пообещав одному из граждан РФ поддержку в назначении на должность главы Чукотского автономного округа, они запросили за это $4 млн.
Встреча происходила под контролем сотрудников ФСБ. Двое из группы мошенников были задержаны вчера, 6 октября, при получении аванса за свою «услугу». Правда, из гонорара в миллион долларов лишь 30 тысяч оказались подлинными, другие купюры «взятки» были поддельными. Собственно, какова услуга, такова и оплата.
Группа «доброжелателей» работала в столице. Пообещав одному из граждан РФ поддержку в назначении на должность главы Чукотского автономного округа, они запросили за это $4 млн.
Встреча происходила под контролем сотрудников ФСБ. Двое из группы мошенников были задержаны вчера, 6 октября, при получении аванса за свою «услугу». Правда, из гонорара в миллион долларов лишь 30 тысяч оказались подлинными, другие купюры «взятки» были поддельными. Собственно, какова услуга, такова и оплата.
Предприимчивых граждан задержали на Лубянском проезде, там, в автомобиле, и была организована передача денег. Теперь задержанным вменяются мошенничество (ст. 159 УК) и приготовление к преступлению (ст. 30 УК).
Сюжет не нов. Не так давно, в марте этого года «коллега» задержанных тоже пытался облагодетельствовать «будущего губернатора» одного из российских регионов. За это щедрое содействие «покровитель» запросил со своего знакомого 35 млн евро. Тоже был арестован. Предметом подобного торга не раз становились и должности силовиков, и других чиновников.
Сюжет не нов. Не так давно, в марте этого года «коллега» задержанных тоже пытался облагодетельствовать «будущего губернатора» одного из российских регионов. За это щедрое содействие «покровитель» запросил со своего знакомого 35 млн евро. Тоже был арестован. Предметом подобного торга не раз становились и должности силовиков, и других чиновников.
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Сразу в презики!
Т.е. они верят, что берет даже он???
А сколько не пойманных ?
И ведь они во власти!