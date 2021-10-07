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«Начальник Чукотки» в новых реалиях: очередные мошенники попытались «продать» пост губернатора

«Начальник Чукотки» в новых реалиях: очередные мошенники попытались «продать» пост губернатора (2 фото)

Автор:
07 октября 2021 18:08
Сообщество : Жить в России
Метки: губернатор   купить должность   мошенники   попытка развода   фальшивые деньги   фсб   
1129
2
Мошенники оценили свое посредничество в «получении кресла» чукотского губернатора в 4 миллиона долларов. И получили миллион аванса. Вот только изрядная часть этих денег была фальшивой. Как и сама «услуга».

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Метки: губернатор   купить должность   мошенники   попытка развода   фальшивые деньги   фсб   
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12  комментариев
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4k
livaneth 3 часа назад
Услуга липовая, деньги фальшивые, а срок будет настоящий.
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12k
Великий Кормчий 9 минут назад
Мелко плавают..
Сразу в презики!
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10k
Andrey 2 часа назад
Интересно, ВВП не бесит, что должности, на которые он назначает своим указом, люди в стране считают возможным купить???
Т.е. они верят, что берет даже он???
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37k
Андрей 3 часа назад
- Пс-пс, парень, должность губера не интересует?
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1k
Геннадьич 3 часа назад
Здесь рассказ о тех кого удалось разоблачить и поймать.
А сколько не пойманных ?
И ведь они во власти!
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209
allexx 3 часа назад
Кап.принцип "Спрос рождает предложение"
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