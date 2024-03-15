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Говорят, что горькая правда лучше сладкой лжи: истины, которые никто не хочет слышать

Говорят, что горькая правда лучше сладкой лжи: истины, которые никто не хочет слышать

Автор:
15 марта 2024 12:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Жизнь   Комментарии из Соцсетей   горькая правда   мнение   соцсети   
2562
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На днях участникам сообщества «Спроси Reddit» задали непростой вопрос: «Какую правду никто не хочет слышать?», но те не растерялись и быстро настрочили почти пять тысяч довольно резких, но предельно честных комментариев в духе «друзья приходят и уходят» и «плохие люди не всегда получают по заслугам». Читайте дальше, чтобы узнать, какими еще горькими истинами поделились пользователи сети – может, вам тоже есть что добавить?

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Время не лечит раны, оно формирует рубцовую ткань.

Можно не допустить ни единой ошибки и все равно проиграть. Это не значит, что ты слабый – просто такова жизнь.

То, что ты служил, не делает тебя героем или даже просто хорошим человеком.

У тебя гораздо больше шансов потерять все деньги и оказаться на улице, чем сказочно разбогатеть.

Из некоторых людей получаются плохие родители. Если ты смешной или умный, это еще не значит, что ты готов заботиться о человеке (или даже о нескольких) на протяжении большого отрезка своей жизни.

Большинству людей плевать на тебя и твое мнение, и это совершенно нормально.

Высшее образование не гарантирует, что ты сможешь устроиться на работу.

Плохие люди не всегда получают по заслугам.

Неважно, насколько ты приятный человек: все равно найдутся люди, которые тебя невзлюбят, порой даже без какой-либо на то причины.

"Я не знаю" – более чем приемлемый ответ на многие вопросы.

Не все дети симпатичные.

Хорошо быть важным человеком, но гораздо важнее быть хорошим человеком.

Наша жизнь уже никогда не будет такой, какой была до пандемии.

Война может начаться за твоим окном, ни одна страна от этого не застрахована. История наглядно это демонстрирует.

Ты не особенный. Но это нормально, потому что никто из нас не особенный.

Прекрати уже прокрастинировать и закончи то, что должен был сделать.

Изменение климата – экспоненциальная кривая, и мы выходим на "плечо". В ближайшие двадцать лет стихийные бедствия увеличатся в 8 раз. Дальше будет только хуже.

Ты главный герой в своей жизни, но всего лишь статист в чужой.

Твоя молодость и красота не вечны.

Друзья приходят и уходят. Однажды вы просто перестанете общаться, и таких примеров в твоей жизни будет много.

Если не будешь заботиться о зубах в молодости, то пожалеешь об этом в старости.

Рано или поздно тебе сделают больно.

Не на все в жизни "есть причина", не все является следствием твоих поступков (или бездействия). Иногда что-то во Вселенной идет не по плану, а тебя просто задело шальной пулей.

У тебя гораздо больше шансов умереть завтра, чем вытянуть счастливый лотерейный билет.

Если тебе приходится завоевывать любовь или дружбу... Этот человек не хочет быть с тобой.

Жизнь жестока и несправедлива настолько, насколько это вообще возможно.

Завление "здоровым можно быть в любом весе" - это ложь. Если твой вес больше/меньше определенного порога, риск заболеть повышается. Никаких "но".

Твой пупок раньше был ртом.

Твой парень/муж всегда будет считать других женщин привлекательными.

Окситоцин, он же «гормон любви», также заставляет вас враждебно относиться к тем, кого вы считаете «чужими».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Жизнь   Комментарии из Соцсетей   горькая правда   мнение   соцсети   
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28  комментариев
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39k
russger 53 минуты назад
Подборка статусов из контакта?
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sedoisever 4 минуты назад
Курить вредно.
Сегодня после дня наступит ночь.
Это чёрные буквы на белом фоне.
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119
r3mba4 20 минут назад
Плохие люди не всегда получают по заслугам.
это не правда. Ещё есть карма. А она посильнее правосудия. Её не подкупишь.
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5k
Maldini Полчаса назад
Что то из разряда статусов на одноклассниках
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11k
Клёст Полчаса назад
))Это не горькая правда и не истины.
Это человеческие разочарования.
И каждое, конечно же, самое грандиозное и тяжелое на свете, прости Господи.
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171k
стас 37 минут назад
Комментарий к фото
всё идёт по плану. просто не всегда этот план - твой..
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1k
Просто чувак в интернете 46 минут назад
Что [мат]ню я щас прочитал?
Автор 16 летнаяя девочка?
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4k
Trilik 51 минуту назад
Ааааааа! Мы все умрём!
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19k
Роберт Шекли Час назад
Не будь как сахар, будь как чай: не растворяйся - растворяй
(с) Джейсон Стэйтем
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59k
alertol Час назад
Комментарий к фото
Иногда что-то во Вселенной идет не по плану, во вселенной всё по плану, просто ты в этом плане выполняешь роль жертвы (даже если ты думаешь что был хорошим мальчиком и не заслужил такого)
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59k
alertol Час назад
Комментарий к фото
Изменение климата – это синусоида, сегодня так завтра так. Даже за последние пару тысяч лет (я уж не говорю про миллионы) было много глобальных потеплений, похолоданий, вулканов, замлетрясений, и.т.д. Выбросы в атмосферу углекислых газов, фреонов, итд, влияет на это не более чем плевок в океан. Один вулкан способен изменить климат больше чем все автомобили и заводы мира. Но есть люди которые хотят на этом заработать.
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59k
alertol Час назад
Комментарий к фото
Она никогда не будет такой как была даже вчера, она постоянно идёт вперёд, иногда повторяются какие-то моменты (потому что на ошибках люди не умеют учиться) но опять же уже с другими вводными...
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60k
dima423 2 часа назад
[мат] даже не стал до конца дочитывать...галимый пост унылого пессимиста, фу даже читать противно) Нахера вообще жить с таким настроем, что это за унылое говно? Жизнь прекрасна, все что ни делается все к лучшему, впереди нас ждем светлая полоса... Вот как надо размышлять и будет тебе счастье))
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60k
dima423 2 часа назад
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Спасибо КЭП, бл*ть...)
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60k
dima423 2 часа назад
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Каждый из нас особенный...нет ни одного одинакового человека, даже близнецы разные)
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dima423 2 часа назад
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Конечно может, но если люди в стране дебилы, как хохлы, то вероятность войны сильно возрастает)))
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60k
dima423 2 часа назад
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Бред... лично у меня принципиально пандемия ничего не изменила...
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60k
dima423 2 часа назад
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Да и плевать вообще))
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60k
dima423 2 часа назад
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Но опять же повышает шансы, есть такое понятие как статистика... и по статистике люди с ВО получаю больше) Просто не будь последним из них, все зависит от тебя
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Выбирай с кем общаешься, тем с кем я общаюсь не плевать на мое мнение...иначе бы я с ними просто не общался, мне такие люди в окружении не нужны, а свое окружение я выбираю сам)
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Опять пиндосские сопли с реддита.Кака.
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