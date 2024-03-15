На днях участникам сообщества «Спроси Reddit» задали непростой вопрос: «Какую правду никто не хочет слышать?», но те не растерялись и быстро настрочили почти пять тысяч довольно резких, но предельно честных комментариев в духе «друзья приходят и уходят» и «плохие люди не всегда получают по заслугам». Читайте дальше, чтобы узнать, какими еще горькими истинами поделились пользователи сети – может, вам тоже есть что добавить?
Время не лечит раны, оно формирует рубцовую ткань.
Можно не допустить ни единой ошибки и все равно проиграть. Это не значит, что ты слабый – просто такова жизнь.
То, что ты служил, не делает тебя героем или даже просто хорошим человеком.
У тебя гораздо больше шансов потерять все деньги и оказаться на улице, чем сказочно разбогатеть.
Из некоторых людей получаются плохие родители. Если ты смешной или умный, это еще не значит, что ты готов заботиться о человеке (или даже о нескольких) на протяжении большого отрезка своей жизни.
Большинству людей плевать на тебя и твое мнение, и это совершенно нормально.
Высшее образование не гарантирует, что ты сможешь устроиться на работу.
Плохие люди не всегда получают по заслугам.
Неважно, насколько ты приятный человек: все равно найдутся люди, которые тебя невзлюбят, порой даже без какой-либо на то причины.
"Я не знаю" – более чем приемлемый ответ на многие вопросы.
Не все дети симпатичные.
Хорошо быть важным человеком, но гораздо важнее быть хорошим человеком.
Наша жизнь уже никогда не будет такой, какой была до пандемии.
Война может начаться за твоим окном, ни одна страна от этого не застрахована. История наглядно это демонстрирует.
Ты не особенный. Но это нормально, потому что никто из нас не особенный.
Прекрати уже прокрастинировать и закончи то, что должен был сделать.
Изменение климата – экспоненциальная кривая, и мы выходим на "плечо". В ближайшие двадцать лет стихийные бедствия увеличатся в 8 раз. Дальше будет только хуже.
Ты главный герой в своей жизни, но всего лишь статист в чужой.
Твоя молодость и красота не вечны.
Друзья приходят и уходят. Однажды вы просто перестанете общаться, и таких примеров в твоей жизни будет много.
Если не будешь заботиться о зубах в молодости, то пожалеешь об этом в старости.
Рано или поздно тебе сделают больно.
Не на все в жизни "есть причина", не все является следствием твоих поступков (или бездействия). Иногда что-то во Вселенной идет не по плану, а тебя просто задело шальной пулей.
У тебя гораздо больше шансов умереть завтра, чем вытянуть счастливый лотерейный билет.
Если тебе приходится завоевывать любовь или дружбу... Этот человек не хочет быть с тобой.
Жизнь жестока и несправедлива настолько, насколько это вообще возможно.
Завление "здоровым можно быть в любом весе" - это ложь. Если твой вес больше/меньше определенного порога, риск заболеть повышается. Никаких "но".
Твой пупок раньше был ртом.
Твой парень/муж всегда будет считать других женщин привлекательными.
Окситоцин, он же «гормон любви», также заставляет вас враждебно относиться к тем, кого вы считаете «чужими».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 35 ситуаций и явлений, которые всех иррационально бесят
- 15 историй о кошмарных соседях
- 28 профессий, которые не такие классные, как все думают
- 30 горьких истин, которые никто не хочет слышать
- 28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
Сегодня после дня наступит ночь.
Это чёрные буквы на белом фоне.
это не правда. Ещё есть карма. А она посильнее правосудия. Её не подкупишь.
Это человеческие разочарования.
И каждое, конечно же, самое грандиозное и тяжелое на свете, прости Господи.
Автор 16 летнаяя девочка?
(с) Джейсон Стэйтем