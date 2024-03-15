На днях участникам сообщества «Спроси Reddit» задали непростой вопрос: «Какую правду никто не хочет слышать?», но те не растерялись и быстро настрочили почти пять тысяч довольно резких, но предельно честных комментариев в духе «друзья приходят и уходят» и «плохие люди не всегда получают по заслугам». Читайте дальше, чтобы узнать, какими еще горькими истинами поделились пользователи сети – может, вам тоже есть что добавить?