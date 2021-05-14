30 современных трендов, которые всех бесят

Общество постоянно меняется, а с ним меняются и модные тенденции, традиции, различные ритуалы и нормы. И порой хочется, чтобы очередная перемена наступила как можно быстрее... Пользователи Reddit рассказали, какие современные тренды их раздражают больше всего, и с ними сложно не согласиться.
Инстаграм-инфлюенсеры. Почему мы следим за жизнью этих людей??
То, что мнение преподносят как факт, а факт — как мнение.
«Не забудьте поставить лайк и подписаться» или «1 лайк = 1 молитва», просто пройдите пожалуйста н**** с этим вот.
Вечеринки, на которых объявляют пол ребенка. Особенно когда люди плохо реагируют на новость. Представьте, что наткнулись на видео, в котором один из ваших родителей психует из-за того, что узнал, что вы не того пола, какого он хотел.
Поклонение миллиардерам.
То, что детей превращают в звезд социальных сетей. Делиться фотографиями своих детей с друзьями — нормально, но ожесточенно документировать и продавать свою семейную жизнь широкой публике… это крипово.
Слушать музыку или смотреть видео в общественном месте без наушников. Если я иду в парк или на пляж, я хочу слушать ветер, волны и пение птиц, а не вот эту бесячую *****, которую ты решил заставить всех слушать.
Когда люди снимают, как они совершают «благородные поступки», например, покупают бездомному еду или дают ему деньги. Я вас уверяю, этот человек точно НЕ ХОЧЕТ, чтобы его лицо светилось во всех соцсетях только для того, чтобы вы зарекомендовали себя «хорошим, щедрым человеком». Ради бога, сделайте что-то хорошее, например, помогайте малоимущим, но не нужно снимать это и светить их лицами во всех социальных сетях.
То, как быстро дезинформация распространяется через соцсети. Это очень опасно для общества и действительно страшно.
Антивакцинаторство. Когда вакцины появились, их считали научным прорывом. Огромным успехом. Чудо человеческих возможностей и изобретательности. Полиомиелит? Какой полиомиелит? Но сейчас стало модно считать себя умнее многих лет исследований и упорного труда. После десяти минут на Ютубе знать больше, чем люди, которые годами изучали то, что до них изучали годами другие люди и так далее. Годы человеческой эволюции, роста, учений, прорывов, достижений тормозит какой-то полоумный с аккаунтом в соцсетях.
Семейные видеоблоги приводят меня в ужас. Особенно ужасает эксплуатация детей ради просмотров. И поскольку это относительно новая концепция, пока еще не существует никаких законов о детском труде или эксплуатации в этом ключе. Прямо сейчас существуют ютуберы, которые живут в особняках стоимостью в миллионы долларов, которые они заработали тем, что пихали камеру ребенку в лицо и требовали, чтобы он сделал что-нибудь на радость незнакомцам. Я даже представить не могу, как это отразиться на психическом здоровье этих детей в будущем.
Токсичная позитивность. «Просто будь позитивным!». Ой, вот спасибочки, а я и не подумал, что могу вылечить химический дисбаланс обычным позитивом!
Огромный пост для простого рецепта. Да мне н**** не упало читать длинную историю перед рецептом.
Когда ублюдское поведение оправдывают словами «это просто пранк».
Инстаграмная культура тела а-ля Кардашьян. Такого тела невозможно добиться без операций, денег, тренеров, личных шеф-поваров и т.д. Целлюлит и «ушки» на бедрах существуют. Питайтесь правильно, занимайтесь спортом и любите себя такими, какие вы есть.
Разрастание идентичности. Нет ничего плохого в том, чтобы просто принадлежать к какой-либо расе, полу или сексуальной ориентации (или еще чему-либо), но это не делает вас более «правомерным» или более авторитетным в каких-то вопросах. Наверное, я просто устал от разделения. Если вы слишком сосредоточены на своем «племени», вы теряете из виду всех остальных людей.
То, что почти каждая статья оказывается видео, а не статьей. Я быстрее дохожу до основной мысли, когда читаю, чем это делает видео.
Инфлюенсеры. Я терпеть не могу это слово, оно наделяет чувством превосходства любого дебила, который думает, что знаменит. К тому же теперь каждый второй «инфлюенсер» и на самом деле не принимает участие в нормальной жизни. Грррррр.
То, что любое хобби теперь должно быть дополнительным источником дохода. Никому больше нельзя просто заниматься любимым хобби, нужно обязательно стремиться к тому, чтобы его монетизировать.
Когда люди видят кого-то в беде, вместо того, чтобы помочь, они хватаются за смартфоны и начинают снимать. Соцсети и смартфоны испортили этот мир.
Предоставлять детям доступ в соцсети (без присмотра). Они не готовы к этому. Столько конфликтов из-за этого возникает.
То, что словами «жертва» и «переживший насилие» разбрасываются теперь так часто, что они потеряли свой вес.
Когда снимают незнакомых людей, чтобы запечатлеть их реакцию на что-то.
Публичное порицание. Ужасно, что ослепленная яростью толпа анонимов может за несколько часов разрушить чью-то жизнь.
То, что инфлюенсеры требуют у брендов бесплатные товары, а когда им вполне логично отказывают, они угрожают (а некоторые и выполняют угрозу) оставить негативный отзыв, из-за чего компаниям приходится отвечать на клевету без всякой на то причины.
Определенно культура «кэнселлинга», «газлайтинг» и безумная мнительность, демонстрируемая в соцсетях. Я напишу четко: «Если вам что-то не нравится, не смотрите это, не взаимодействуйте с этим и вообще никак этого не касайтесь». Просто потому, что вы не оценили чью-то работу, не значит, что у вас есть право полностью «отменить» этого человека или его творчество. Джон Клиз прекрасно сказал: «С точки зрения творчества, если постоянно думать, какие слова можно использовать, а какие нет — это задушит творчество».
То, как знаменитостей восхваляют и относятся к ним как богам. Я понимаю, что можно быть чьим-то поклонником, но не нужно строить всю свою жизнь вокруг звезд или пытаться им подражать. Таким путем к власти приходят люди, которые этого не заслуживают.
Глупые «челленджи», из-за которых один или несколько человек попадают в больницу, тюрьму или еще хуже.
То, что все теперь считают себя экспертами в безумно сложных вопросах просто потому, что прочитали заголовок или одну статью, которая не противоречит их мнению.
Культура «пробуждения» (woke culture). Она не позволяет людям меняться к лучшему. Если вам пришлось копать 7 лет контента, чтобы найти что-то плохое в чьем-то Твиттере, вполне вероятно, что этот человек успел измениться к лучшему. Меня волнует, какой человек сейчас, а не каким он был 7-10 лет назад или какие глупости он говорил еще в школе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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