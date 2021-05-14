30 современных трендов, которые всех бесят

Определенно культура «кэнселлинга», «газлайтинг» и безумная мнительность, демонстрируемая в соцсетях. Я напишу четко: «Если вам что-то не нравится, не смотрите это, не взаимодействуйте с этим и вообще никак этого не касайтесь». Просто потому, что вы не оценили чью-то работу, не значит, что у вас есть право полностью «отменить» этого человека или его творчество. Джон Клиз прекрасно сказал: «С точки зрения творчества, если постоянно думать, какие слова можно использовать, а какие нет — это задушит творчество».