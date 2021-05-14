FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 483 поста • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
30 современных трендов, которые всех бесят

30 современных трендов, которые всех бесят (31 фото)

Автор:
14 мая 2021 15:43
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   trendy   жизнь   мнение   соцсети   
1172
31

Общество постоянно меняется, а с ним меняются и модные тенденции, традиции, различные ритуалы и нормы. И порой хочется, чтобы очередная перемена наступила как можно быстрее... Пользователи Reddit рассказали, какие современные тренды их раздражают больше всего, и с ними сложно не согласиться.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Reddit   trendy   жизнь   мнение   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
просто программист 45 минут назад
Список можно увеличить хоть втрое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 17 минут назад
Еще бесят дебильные аккаунты в соцсетях, типа "Даша Тортикова", "Сергей Мебельщиков" или "Надежда Букетная"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
schmubu 49 минут назад
32 постят унылое гумно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Алексей 53 минуты назад
Какая-то фигня написана, не знаю никаких инфлюенсеров, кардяшянов, кэнселингов и газлайтингов, если вы во всей это дичи возитесь, то это значит, что вам она интересна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 Час назад
31 бесят длинные посты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) 35 необычных находок обычных людей 35 необычных находок обычных людей 30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий 30 подающих надежд вещей, которые не оправдали наших ожиданий Девушка бросила наркотики, и теперь ее не узнать Девушка бросила наркотики, и теперь ее не узнать "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм "Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина" "Стрип-клуб и церковь. Этим всё сказано": реакция иностранцев на "дворец Путина"
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264597



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
1
24
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
2
65
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ветер-ветер, почему ты так зовешься?
0
3
Ветер-ветер, почему ты так зовешься?
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
0
10
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#кино#прикол#аварии#авто аварии#фотографии#сша#авария дня
#Юмор#интересное#подборка#люди#актеры#автомобили#Разное#шоу бизнес#в мире#знаменитости
#интересно#факты#животные#автомир#красота#СССР#картинки#природа#прикольные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться