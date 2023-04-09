Пенсионерка из Нижнего Новгорода развела парня на интим и не заплатила обещанных денег

И теперь у нижегородца моральная травма и неприятный вкус во рту.
Чудовищная (нет) по накалу страстей история произошла в Нижнем Новгороде. Молодой человек в больнице познакомился с пожилой женщиной. Говорит, что не знает, сколько ей было лет, но выглядела мадам на 60-70.
Пенсионерка воспылала страстью к мужчине и сообщила, что готова ему щедро заплатить за куннилингус. Озвученная цифра (200 миллионов рублей) вскружила парню голову, и он согласился на любовные утехи. После интимной близости бабушка перестала выходить на связь, и любовник запаниковал. Сначала он пытался связаться с ней и названивал по телефону, а потом, когда понял, что его развели, обратился в полицию.
В заявлении он подробно описал состояние, в котором находится сейчас, заявив, что помимо морального и материального ущерба, у него сохраняется неприятный вкус во рту. Пострадавший просит найти и наказать обманщицу.
Между тем, куннилингус некоторое время назад уже фигурировал в уголовном деле. Так, 60-летний житель Арзамаса, сделавший 80-летней соседке по даче приятное против её воли, получил за это пять лет колонии.
А парню, оставшемуся без вознаграждения за оральный секс, хочется напомнить слегка перефразированную цитату из романа "Двенадцать стульев": "утром - деньги, вечером - куни".
Источник:
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Как говорится "каких чудес песда не нарожает"
или он сразу хотел потом купить автомашину с магнитофоном, костюм с отливом и в Ялту)
Вот же дебил!!!