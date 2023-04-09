Пенсионерка из Нижнего Новгорода развела парня на интим и не заплатила обещанных денег

Чудовищная (нет) по накалу страстей история произошла в Нижнем Новгороде. Молодой человек в больнице познакомился с пожилой женщиной. Говорит, что не знает, сколько ей было лет, но выглядела мадам на 60-70.

Пенсионерка воспылала страстью к мужчине и сообщила, что готова ему щедро заплатить за куннилингус. Озвученная цифра (200 миллионов рублей) вскружила парню голову, и он согласился на любовные утехи. После интимной близости бабушка перестала выходить на связь, и любовник запаниковал. Сначала он пытался связаться с ней и названивал по телефону, а потом, когда понял, что его развели, обратился в полицию.