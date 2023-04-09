FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6304 поста • 3035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Пенсионерка из Нижнего Новгорода развела парня на интим и не заплатила обещанных денег

Пенсионерка из Нижнего Новгорода развела парня на интим и не заплатила обещанных денег

Автор:
09 апреля 2023 19:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: женское коварство   женщины   интимуслуги   пенсионерка   полиция   развод   
1335
2

И теперь у нижегородца моральная травма и неприятный вкус во рту.


Чудовищная (нет) по накалу страстей история произошла в Нижнем Новгороде. Молодой человек в больнице познакомился с пожилой женщиной. Говорит, что не знает, сколько ей было лет, но выглядела мадам на 60-70.


Пенсионерка воспылала страстью к мужчине и сообщила, что готова ему щедро заплатить за куннилингус. Озвученная цифра (200 миллионов рублей) вскружила парню голову, и он согласился на любовные утехи. После интимной близости бабушка перестала выходить на связь, и любовник запаниковал. Сначала он пытался связаться с ней и названивал по телефону, а потом, когда понял, что его развели, обратился в полицию.



В заявлении он подробно описал состояние, в котором находится сейчас, заявив, что помимо морального и материального ущерба, у него сохраняется неприятный вкус во рту. Пострадавший просит найти и наказать обманщицу.


Между тем, куннилингус некоторое время назад уже фигурировал в уголовном деле. Так, 60-летний житель Арзамаса, сделавший 80-летней соседке по даче приятное против её воли, получил за это пять лет колонии.


А парню, оставшемуся без вознаграждения за оральный секс, хочется напомнить слегка перефразированную цитату из романа "Двенадцать стульев": "утром - деньги, вечером - куни".



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: женское коварство   женщины   интимуслуги   пенсионерка   полиция   развод   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Влад Час назад
Вообще не понял чем бабуля виновата что он трижды дебил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Джордж. Вашингтон. 4 минуты назад
Иногда я завидую ментам и адвокатам. На что только не насмотришься по работе.
Как говорится "каких чудес песда не нарожает"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 8 минут назад
распечатываешь бланк заявы, пишешь любую х*уйню, фоткаешь, замазываешь, кидаешь по инфопомойкам, дебилы обсуждают, кликают ссылки "пруфов", сайт раскручивается, посещаемость\цитируемость растет, реклама дорожает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Дина 10 минут назад
Очередной фейк, не иначе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 10 минут назад
Скорее всего это плод его больной фантазии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 12 минут назад
это же анекдот епун-траву, совпадение 90%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 12 минут назад
это же анекдот [мат]ун-траву, совпадение 90%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
alertol 14 минут назад
Кстати аккуратнее, тут бабуля присылает нюдесы в личку и обещает новый айфон за секс... А на деле даёт старый шестой айфон у которого акум не держит даже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
Он походу еще тупее этих двух тупых

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Куртуазный Маньерист 17 минут назад
"Ломбаргуни за два куни" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 19 минут назад
200 лямов за куни?! он "потерпевший" точно адекватный? сначала же договор на оказание услуг надо было сделать и предоплату брать))
или он сразу хотел потом купить автомашину с магнитофоном, костюм с отливом и в Ялту)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вероника 23 минуты назад
Вроде взрослый парень, а до сих пор верит в сказки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
963
Николай Полчаса назад
Предложила 200 миллионов... Чувака надо бы проверить=)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
Вася Васильев Полчаса назад
Молодец бабка )) в следствии я думаю этого терпилу тоже на что-то подобное разведут ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Я, конечно, понимаю, что апрель ещё не кончился, но неделю назад этот пост был уместен. А сейчас....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Доктор Джонс Полчаса назад
Прям МММ какое-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sedoisever 42 минуты назад
Я в равной степени удивлён непроходимой тупости этого идиота и восхищён бабкой. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Проститут(ка) просит денег?

Вот же дебил!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Андрей Иванов Час назад
У ментов пасти не порвались от ржача?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122304



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Страсть, талант и красота: что мы знаем о восхитительной Сальме Хайек
Страсть, талант и красота: что мы знаем о восхитительной Сальме Хайек
Я у мамы главный инженер
Я у мамы главный инженер
Набирающие популярность в сообществах
Александр Вертинский. Теперь этого лица у неё (Москвы) уже нет
Александр Вертинский. Теперь этого лица у неё (Москвы) уже нет
Клад Наполеона. Сокровище Радзивиллов. Новая Версия
Клад Наполеона. Сокровище Радзивиллов. Новая Версия
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#подборка#Приколы#животные
#факты#интересно#история#картинки#Фотографии#Прикол
#Юмор#СССР#США#кино#Жизнь#полиция
Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей Сексолог рассказала, откуда берутся любовные треугольники Сексолог рассказала, откуда берутся любовные треугольники Пожилая миллионерша попалась на удочку мошенников и лишилась всех денег Пожилая миллионерша попалась на удочку мошенников и лишилась всех денег На службу - как на праздник: в МВД Таджикистана показали новую форму женщин-полицейских На службу - как на праздник: в МВД Таджикистана показали новую форму женщин-полицейских

На что жалуетесь?

Вернуться