Художница превратила "Друзей" в Барби

Кем только не была кукла Барби за свою многолетнюю историю: и медсестрой, и инвалидом, и супермоделью... А сейчас в семействе Барби появятся настоящие звезды экрана! Концептуальный художник Маргарита Житник попыталась представить, как выглядели бы в виде кукол Барби герои популярнейшего сериала "Друзья".

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Росс и его кожаные штаны 0 Источник:

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Моника с индейкой 0 Источник:

Джо в одежде Чандлера 0 Источник:

Росс в костюме броненосца 0 Источник:

Джо прикинулся владельцем "порше" 0 Источник: