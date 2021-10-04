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Художница превратила "Друзей" в Барби

Художница превратила "Друзей" в Барби (7 фото)

Автор:
04 октября 2021 14:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Маргарита Житник   барби   дизайнерский проект   друзья   друзья Барби   куклы   новости   
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Кем только не была кукла Барби за свою многолетнюю историю: и медсестрой, и инвалидом, и супермоделью... А сейчас в семействе Барби появятся настоящие звезды экрана! Концептуальный художник Маргарита Житник попыталась представить, как выглядели бы в виде кукол Барби герои популярнейшего сериала "Друзья".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Маргарита Житник   барби   дизайнерский проект   друзья   друзья Барби   куклы   новости   
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