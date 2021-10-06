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Неудачная попытка парня и девушки сделать эффектный трюк

Неудачная попытка парня и девушки сделать эффектный трюк (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 12:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   падение   прикол   фейл   
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Молодые люди решили показать на камеру, как ловко они умеют выполнять различные трюки. Задумка, может, и неплохая. Однако впечатлить друзей и пользователей сети им удалось вовсе не навыками, а приключившейся с ними неудачей.
Акробатика в домашних условиях с неожиданным финалом.

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Метки: Юмор   видео   неудача   падение   прикол   фейл   
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25  комментариев
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1k
azuver Час назад
Почему не получилось ? По моему всё отлично вышло.
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2k
Варг 5 минут назад
постоновочка
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1k
Andrey 5 минут назад
Я все ожидал вывих обеих плечевых суставов, а тут какая-то ванильная фигня
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4k
aleksei 7 минут назад
Постановка
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6k
DenOFF 11 минут назад
Почему не получилось? Очень даже эффектный трюк.
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194
Albe 14 минут назад
все ждал, пока он ей фаталити сделает - головой об пол.
лайков бы миллионы собрали, а потом на лечение собирали
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9k
Majul 16 минут назад
тиктокеры пилять...
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3k
Citizenn 17 минут назад
А что? классный трюк
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39k
dima423 23 минуты назад
Девчонка симпатичная)
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2k
PbIBOK Полчаса назад
Херня такая...
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−17
Al Полчаса назад
А мне почему то это видео реслинг напомнило, там то же постановка, подручные средства и дикие приемы.
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10k
Авакум Полчаса назад
Мдя, актёры так себе.
Лучше бы порнуху сняли...
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Шкаф явно из Икеи
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33k
Опаньки 41 минуту назад
что, прям все три петли вырвало от такого удара, да еще и на ответной части , а не на дверке ? та ну не поверю
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49
Михайло Потапыч Опаньки Полчаса назад
На моей памяти, там защелки простые.
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6
eutace 47 минут назад
держись братан за эту девушку - она бросилась тебя жалеть, про себя сразу забыв
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3k
Дмитрий 50 минут назад
А по моему постанова.
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24k
Vazari 53 минуты назад
Печально, что шлак из инсты и тик-тока, медленно, но верно поглощает фишки.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Друг справшивает,а нет ли у них видео как секасом занимаются.
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6
eutace Vazari 47 минут назад
у тебя же не выросли )
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5k
М С Час назад
Double Kill!
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862
Ян 2 часа назад
Комбо
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Дмитрий

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