Неудачная попытка парня и девушки сделать эффектный трюк

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Молодые люди решили показать на камеру, как ловко они умеют выполнять различные трюки. Задумка, может, и неплохая. Однако впечатлить друзей и пользователей сети им удалось вовсе не навыками, а приключившейся с ними неудачей.
Акробатика в домашних условиях с неожиданным финалом.
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