Неудачная попытка парня и девушки сделать эффектный трюк

Молодые люди решили показать на камеру, как ловко они умеют выполнять различные трюки. Задумка, может, и неплохая. Однако впечатлить друзей и пользователей сети им удалось вовсе не навыками, а приключившейся с ними неудачей.

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Акробатика в домашних условиях с неожиданным финалом.