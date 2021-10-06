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В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков

В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 12:50
Сообщество : Криминал
Метки: КНР   Приморье   граница   дальнобойщики   рэкет   фсб   
3382
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Преступникам быстро напомнили, что сейчас не 90-е.

В Пограничном районе Приморья задержали преступную банду, члены которой блокировали следовавшие в Китай фуры и вымогали у водителей деньги за проезд через границу.


Орудовали заблудшие во времени "братки" рядом с пропускными пунктами "Краскино" и "Пограничный". Схему использовали старую и проверенную: перекрывали дорогу внедорожниками и требовали с каждого водителя по 100-200 тысяч рублей, а отказывавшимся платить угрожали тяжкими телесными или смертью.

Сотрудникам ФСБ удалось задержать всю банду рэкетиров. Но пока неизвестно, сколько времени шайка терроризировала дальнобоев. Сейчас правоохранительные органы ищут всех пострадавших.


"...возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По версии следствия, группа неустановленных лиц совершила вымогательство в отношении двух граждан, а также иных лиц, требуя передачи денежных средств за проезд через государственную границу, под угрозой применения насилия и повреждения имущества", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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Метки: КНР   Приморье   граница   дальнобойщики   рэкет   фсб   
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37  комментариев
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13k
Совранский Час назад
Наглядное пособие из 2012 )))
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8k
Ном-Номыч 16 секунд назад
Странно, что такие дебилы еще остались.
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6k
Rado 11 минут назад
Все понты заканчиваются после слов "Работает СпецНаз!".
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4k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
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2k
Sergius SPb 46 минут назад
1.Как же дальнобойное братство подкрепленное кабинными рациями?
Сговорились да и на хрен вкатали придурков в асфальт....
2. Если занялось ФСБ, то видать местному МВД веры ни на грош в данном деле.
Ну и граница это вотчина ФСБ.
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432
konstantinkaz2016 50 минут назад
Тоже плачу вашим бандитам и не умничайте, типа "не плати, звони ментам", все это проходил, знаю как ваши менты работают. И стекла нам били и радиаторы дырявили скоты.
Заезжаю обратно в Казахстан и выдыхаю, останавливайся где хочешь, спи где хочешь, бандитов нет, всяких шлюх как у вас в России нет. Наши гайцы тормозят по делу, уже давно никто не "разводит", если все в порядке никто не тронет.
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432
konstantinkaz2016 ЦСКА 12 минут назад
Ага, дадут вам чурки отдохнуть)))
Забавно, что мы, русские из Казахстана, чувствуем себя спокойнее в Казахстане, а не в России.
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konstantinkaz2016 Злой чебурек 8 минут назад
Наши люди болезненны к критике, пишешь очевидные вещи про Казахстан, обижаются, пишешь про Россию, то же самое. Потому наверное ничего и не меняется.
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432
konstantinkaz2016 Атомный Крот 57 секунд назад
Дальнобой это другое. А все Россияне въезжая в Казахстан совершают одни и те же нарушение, за что потом и платят.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Такое Чмудачьё в 30 выводили пррсто в тайгу и всё.
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2k
PbIBOK Час назад
"...возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По версии следствия, группа неустановленных лиц совершила вымогательство в отношении двух граждан, а также иных лиц, требуя передачи денежных средств за проезд через государственную границу, под угрозой применения насилия и повреждения имущества", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Этож уссаться можно. "Группа НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ" ,господи...И это официальное МВД.
Деньги получены уже от крыши? Или маринуют задержанных?
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6k
Николай Час назад
хрень какую то пишите, задержали банду, "неустановленые лица"... дак задержали или нет?
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27k
lem02 Час назад
Ребята решили с "Платон"ом конкурировать? Не, вротенберги делиться не любят...
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1k
azuver Час назад
Таких и им подобных нужно калечить,а лучше валить при задержании.
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4k
RRK Час назад
И в кадре промелькнула черножопая обезьяна у которой мозгов на все что хватило, заняться вымогательством))
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130
Максим Максимов 2 часа назад
надо этих "братков" положить на землю и проехаться по ним фурам. У остальных охота сразу пропадёт вымогательством заниматься
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Чет долго откидывались братки...
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17k
Vital Idol 2 часа назад
а, то что путинская опг вывозит лес,золото, нефть, алмазы без возврата валюты СК проверить не хочет?!
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91
gollandets флоМастер Полчаса назад
Это ты у Путина спроси, может он тебе ответит.
ТАСС:
Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины.
https://tass.ru/ekonomika/9587685https://tass.ru/ekonomika/9587685
А как выполняются его "поручения" видно до сих пор.
Забайкалье:
Круглый лес ежедневно вывозят составами на границе Забайкальск-Маньчжурия по 5-6 составов ежесуточно.
https://zab.ru/news/140722https://zab.ru/news/140722

Да, и пригожинским ботам передай эту информацию, а то они как всегда не вкурсе
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