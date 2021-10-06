В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков

В Пограничном районе Приморья задержали преступную банду, члены которой блокировали следовавшие в Китай фуры и вымогали у водителей деньги за проезд через границу.

Орудовали заблудшие во времени "братки" рядом с пропускными пунктами "Краскино" и "Пограничный". Схему использовали старую и проверенную: перекрывали дорогу внедорожниками и требовали с каждого водителя по 100-200 тысяч рублей, а отказывавшимся платить угрожали тяжкими телесными или смертью.