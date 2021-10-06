В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков

Преступникам быстро напомнили, что сейчас не 90-е.
В Пограничном районе Приморья задержали преступную банду, члены которой блокировали следовавшие в Китай фуры и вымогали у водителей деньги за проезд через границу.
Орудовали заблудшие во времени "братки" рядом с пропускными пунктами "Краскино" и "Пограничный". Схему использовали старую и проверенную: перекрывали дорогу внедорожниками и требовали с каждого водителя по 100-200 тысяч рублей, а отказывавшимся платить угрожали тяжкими телесными или смертью.
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Сотрудникам ФСБ удалось задержать всю банду рэкетиров. Но пока неизвестно, сколько времени шайка терроризировала дальнобоев. Сейчас правоохранительные органы ищут всех пострадавших.
"...возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По версии следствия, группа неустановленных лиц совершила вымогательство в отношении двух граждан, а также иных лиц, требуя передачи денежных средств за проезд через государственную границу, под угрозой применения насилия и повреждения имущества", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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Сговорились да и на хрен вкатали придурков в асфальт....
2. Если занялось ФСБ, то видать местному МВД веры ни на грош в данном деле.
Ну и граница это вотчина ФСБ.
Заезжаю обратно в Казахстан и выдыхаю, останавливайся где хочешь, спи где хочешь, бандитов нет, всяких шлюх как у вас в России нет. Наши гайцы тормозят по делу, уже давно никто не "разводит", если все в порядке никто не тронет.
Забавно, что мы, русские из Казахстана, чувствуем себя спокойнее в Казахстане, а не в России.
Мне про него те, кто там ездит, совсем другое рассказывали.
Этож уссаться можно. "Группа НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ" ,господи...И это официальное МВД.
Деньги получены уже от крыши? Или маринуют задержанных?
ТАСС:
Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины.
https://tass.ru/ekonomika/9587685https://tass.ru/ekonomika/9587685
А как выполняются его "поручения" видно до сих пор.
Забайкалье:
Круглый лес ежедневно вывозят составами на границе Забайкальск-Маньчжурия по 5-6 составов ежесуточно.
https://zab.ru/news/140722https://zab.ru/news/140722
Да, и пригожинским ботам передай эту информацию, а то они как всегда не вкурсе