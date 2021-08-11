Россия и Китай проводят совместные военные учения в КНР

Регион, в котором проходят учения, граничит с Синьцзяном, имеющим узкую границу с Афганистаном. Пекин выразил озабоченность по поводу распространения террористической угрозы на Синьцзян - в случае если талибы восстановят полный контроль над Афганистаном. В Синьцзяне проживают преимущественно мусульмане уйгурской этнической группы. США обвинили Китай в совершении геноцида в Синьцзяне, а международные правозащитные организации заявили, что действия государства в регионе приравниваются к преступлениям против человечности. Китай неоднократно отрицал нарушения прав человека в отношении уйгуров. Он утверждает, что его так называемые лагеря "перевоспитания" и программы переселения предназначены для борьбы с сепаратизмом и исламистской воинственностью.

2021-08-11T13:31:45+03:00