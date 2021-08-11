Россия и Китай проводят совместные военные учения в КНР

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На северо-западе Китая в Нинся-Хуэйском районе начались российско-китайские стратегические военные учения "Запад / Взаимодействие - 2021". В них принимают участие 10 тысяч военнослужащих двух стран - два авиационных и 13 сухопутных подразделений.
Россия и Китай проводят совместные военные учения, демонстрируя единство и тесные связи между Пекином и Москвой на фоне "растущего давления" со стороны Запада.
Они происходят в то время, когда Россия и Китай, в сотрудничестве с другими странами, пытаются обеспечить стабильность в Афганистане, поскольку военные силы США оттуда уходят, а талибы параллельно укрепляют свои позиции и продолжают добиваться территориальных успехов.
На кадрах видно, как российские войска ведут огонь из китайских колесных танков и другой бронетехники.
"Российские военнослужащие поразили большинство целей, несмотря на отсутствие у них опыта обращения с военной техникой китайского производства", - сообщает телеканал "Звезда".
Учения продлятся до 13 августа.
"Российские военнослужащие поразили большинство целей, несмотря на отсутствие у них опыта обращения с военной техникой китайского производства", - сообщает телеканал "Звезда".
Учения продлятся до 13 августа.
Регион, в котором проходят учения, граничит с Синьцзяном, имеющим узкую границу с Афганистаном. Пекин выразил озабоченность по поводу распространения террористической угрозы на Синьцзян - в случае если талибы восстановят полный контроль над Афганистаном.
В Синьцзяне проживают преимущественно мусульмане уйгурской этнической группы. США обвинили Китай в совершении геноцида в Синьцзяне, а международные правозащитные организации заявили, что действия государства в регионе приравниваются к преступлениям против человечности.
Китай неоднократно отрицал нарушения прав человека в отношении уйгуров. Он утверждает, что его так называемые лагеря "перевоспитания" и программы переселения предназначены для борьбы с сепаратизмом и исламистской воинственностью.
В Синьцзяне проживают преимущественно мусульмане уйгурской этнической группы. США обвинили Китай в совершении геноцида в Синьцзяне, а международные правозащитные организации заявили, что действия государства в регионе приравниваются к преступлениям против человечности.
Китай неоднократно отрицал нарушения прав человека в отношении уйгуров. Он утверждает, что его так называемые лагеря "перевоспитания" и программы переселения предназначены для борьбы с сепаратизмом и исламистской воинственностью.
Россия, в свою очередь, развернула войска на старой советской границе с Афганистаном в рамках совместной операции со своими союзниками в Центральной Азии.
Китайско-российские военные учения направлены на "углубление совместных антитеррористических операций между китайскими и российскими вооруженными силами и демонстрацию твердой решимости и силы двух стран совместно обеспечивать международную и региональную безопасность и стабильность", - сообщает агентство "Синьхуа".
Китайско-российские военные учения направлены на "углубление совместных антитеррористических операций между китайскими и российскими вооруженными силами и демонстрацию твердой решимости и силы двух стран совместно обеспечивать международную и региональную безопасность и стабильность", - сообщает агентство "Синьхуа".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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