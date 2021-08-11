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Россия и Китай проводят совместные военные учения в КНР

Россия и Китай проводят совместные военные учения в КНР (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 13:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   КНР   Китай и Россия   Россия и Китай   военная мощь   военные учения   сотрудничество   учения   
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На северо-западе Китая в Нинся-Хуэйском районе начались российско-китайские стратегические военные учения "Запад / Взаимодействие - 2021". В них принимают участие 10 тысяч военнослужащих двух стран - два авиационных и 13 сухопутных подразделений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   КНР   Китай и Россия   Россия и Китай   военная мощь   военные учения   сотрудничество   учения   
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Лабуда Час назад
Сколько шансов у США выиграть войну против России и Китая? Ноль!
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Батончик с маком Полчаса назад
Японцы обосрутся
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pynh Час назад
Скидки на али будут?
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Мурчелло pynh 59 минут назад
Только 11.11
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