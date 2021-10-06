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Прирожденный сторож

Прирожденный сторож (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 11:05
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   собака   сторож   
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Мужчина решил показать собаку, с которой не страшны любые воры. Злоумышленники, скорее всего, просто помрут со смеха при одном взгляде на этого "сторожа".
Такого сторожа еще нужно поискать. Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   собака   сторож   
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2  комментария
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329
Gast 22 минуты назад
а вдруг завтра война, а я уставший )))
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19k
kamanch 10 минут назад
Это специальная тибетская система охраны.
Нужны многие годы пактик, чтобы достичь такого уровня, как этот пес.
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