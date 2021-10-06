Прирожденный сторож

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Мужчина решил показать собаку, с которой не страшны любые воры. Злоумышленники, скорее всего, просто помрут со смеха при одном взгляде на этого "сторожа".
Такого сторожа еще нужно поискать. Видео содержит ненормативную лексику.
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Нужны многие годы пактик, чтобы достичь такого уровня, как этот пес.