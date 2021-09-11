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Долина чудная долина: в Мичигане грузовик снёс стену и засветил плантацию конопли

Долина чудная долина: в Мичигане грузовик снёс стену и засветил плантацию конопли (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 11:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дтп   мичиган   мусоровоз   плантация   пролом   склад   сша   
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В США водитель мусоровоза, не справившись с управлением, протаранил стену складского помещения. Из образовавшегося пролома пахнуло специфическим ароматом, а заглянув внутрь, свидетели аварии увидели стеллажи с цветущей марихуаной.

Как сообщается на Telegram-канал "Daily Storm", в США штат Мичиган мусороуборочная машина столкнулась на перекрёстке с легковушкой, проскочившей на красный свет.

В результате удара мусоровоз изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части дороги и снёс угол, выходящего на перекрёсток здания.


Удивлению, прибывших на место ДТП спасателей и полиции, не было предела, через пролом в стене взору открылась чудная картина: под лёгким ветерком вентиляторов, там колосились целые джунгли цветущей конопли.

Далее сообщается, что в происшествии никто не пострадал.

За исключением стен, техники, ну и, разумеется, наркодилеров.

Всем не хворать, оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.

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Метки: видео   дтп   мичиган   мусоровоз   плантация   пролом   склад   сша   
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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573
Миша 16 минут назад
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−2
VasyaN 45 минут назад
было уже совсем недавно.
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565
Ибрагим Прутков 50 минут назад
В Мичигане какой статус конопли? Она же не во всех штатах запрещена. Где-то разрешена, где-то выращивается в медицинских целях
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64
Шурман 2 часа назад
Да это херня :) мы поехали в Латвии в Кулдигу , сели в ресторане ( ну как ресторан , так кафешка) я вышел покурить и офигел от кустиков которые рядом :))) сразу свою Алмату вспомнил :) Семена забрал , если тесть охренеет откуда пошла она то скажу что чайки наверное :))))
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1k
Yow 2 часа назад
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263
Макс Дорошенко 2 часа назад
Водила дятел ... обломал людям тему )
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71
Алишер Утанов 2 часа назад
и
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