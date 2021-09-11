Долина чудная долина: в Мичигане грузовик снёс стену и засветил плантацию конопли

В США водитель мусоровоза, не справившись с управлением, протаранил стену складского помещения. Из образовавшегося пролома пахнуло специфическим ароматом, а заглянув внутрь, свидетели аварии увидели стеллажи с цветущей марихуаной.
Как сообщается на Telegram-канал "Daily Storm", в США штат Мичиган мусороуборочная машина столкнулась на перекрёстке с легковушкой, проскочившей на красный свет.
В результате удара мусоровоз изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части дороги и снёс угол, выходящего на перекрёсток здания.
Удивлению, прибывших на место ДТП спасателей и полиции, не было предела, через пролом в стене взору открылась чудная картина: под лёгким ветерком вентиляторов, там колосились целые джунгли цветущей конопли.
Далее сообщается, что в происшествии никто не пострадал.
За исключением стен, техники, ну и, разумеется, наркодилеров.
Всем не хворать, оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.
Источник:
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