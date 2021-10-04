Врачи и пациенты

FISHKINET
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку... Объявления из России, которые заставляют усомниться в адекватности их составителей Объявления из России, которые заставляют усомниться в адекватности... 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной... Папарацци засняли Чендлера из друзей, который выглядел просто ужасно Папарацци засняли Чендлера из друзей, который выглядел просто ужасно Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе Кухонный работник эффектно отбился от грабителя Кухонный работник эффектно отбился от грабителя Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски Как ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Курица удивила петуха необычными детенышами Курица удивила петуха необычными детенышами "Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром "Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и... Привинтили на славу: автомобильные номера Привинтили на славу: автомобильные номера 15 увлекательных фотографий редких предметов и мест 15 увлекательных фотографий редких предметов и мест Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям пистолетом: полиция уже задержала агрессора Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям... 18 гениальных решений на каждый день 18 гениальных решений на каждый день "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок Терри Фокс: «когда-нибудь боль должна сдаться» Терри Фокс: «когда-нибудь боль должна сдаться» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки У советских детей были такие интересные игрушки У советских детей были такие интересные игрушки
Врачи и пациенты

Врачи и пациенты (7 фото)

Автор:
04 октября 2021 16:02
Метки: врачи   жизнь   работа   
1872
7
– Бахилы, пожалуйста, – дама на пороге робко суёт голубенькие целлофановые комочки.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: врачи   жизнь   работа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Василич 7 часов назад
У мамы случилось кровоизлияние в мозг, счёт на секунды, они ехали сорок минут!
Заставили искать ее страховой полис (она уже не могла говорить и я в шоке искал долго ,не знаю сколько)!
Заставили бегать по всем этажам и искать кто ее понесет, в 13. 00 будний день, ТРИ здоровенных бугая СУКА!!!
Вот ваши Врачи и пациенты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
3k
Игорь Мастер Час назад
СТАНЦИЯ ПУСТА
- Сволочи проклятые! – звучит мне в спину. – «Скорая», называется! Толк от вас какой? Никакого! Три часа едете, два раза сдохнуть можно, пока вас дождешься, а лечить толком не лечите!
Голос разгневанной бабки эхом разносится по подъезду. Я спускаюсь вниз, в машину, держа в руке терапевтическую сумку. Господи, скорее бы конец смены…
- На кой черт вообще такая «Скорая» нужна? – беснуется в дверях невидимая старушенция. – Только деньги народные прожираете, гады проклятые! Чтоб вы все сгинули!!
Молчу, не отругиваюсь в ответ. Бабку Михееву знают все, она пожилая наркоманка, зазубрившая симптоматику стенокардии и у всех бригад требующая трамал или промедол. В три часа ночи я не нашел в себе сил кивать в такт ее бредням, тем паче – снимать ЭКГ и искать в ее пульсе признаки нарушения ритма и мифических экстрасистол. Вот и получаю свою порцию проклятий.
Вернувшись на подстанцию, я поднимаюсь в комнату отдыха. Валюсь на кушетку. Отключаюсь.

И был мне сон.

Станция пуста. Солнце, вставшее за домами на улице, освещает абсолютно чистый двор, где нет ни одной санитарной «ГАЗели» и нет ни одного человека, ни во дворе, ни на станционном крыльце, ни в безмолвной приемной. В помещении царит непривычная тишина. Я растерянно брожу, выискивая хоть какие-то признаки жизни. Нет никого. Пуста даже заправочная, где всегда кто-то из фельдшеров возится с укладками или шелестит расходными листами.
Поднимаюсь на второй этаж, где расположены комнаты отдыха персонала. Та же картина. Двери всех комнат нараспашку, шкафы пусты, кушетки кажутся голыми без расстеленных постельных принадлежностей. И ни единого человека на этаже.
Единственные звуки на непривычно пустой подстанции – это частые звонки четырех телефонов «03», несущихся из диспетчерской. Вхожу, толкая рукой незапертую дверь. Сама диспетчерская тоже сохраняет брошенный вид. Словно все люди, которые работали здесь, просто взяли и исчезли. Периодически позвякивает телефон в кабинете старшего врача, а диспетчерские «Панасоники» просто разрываются.
Машинально беру трубку одного из телефонов.
- Алло, это «Скорая»?
- «Скорая», - не спорю я.
- Примите заказ – тут у нас сотрудник болеет эпилепсией, сейчас он упал, его всего колотит! Уже три приступа было, он в себя не приходит!
- Не могу, к сожалению…
- ЧТО?!!
- «Скорая» сегодня не работает, - потерянно говорю я, оглядываясь по сторонам, чтобы еще раз убедиться, что мне все не мерещится.
- КАК МОЖЕТ «СКОРАЯ» НЕ РАБОТАТЬ?!! ТУТ ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ! НЕМЕДЕЛЕННО ПРИШЛИТЕ КАРЕТУ!
- Простите, мне некого посылать.
В трубке слышится возня и мужской голос на заднем фоне: «Дай мне!».
- Алло! – рык в трубке. Голос большого начальника, привыкшего к приказам и давно отвыкшего от отказов. – С кем говорю?
- Фельдшер Вертинский, - не решаюсь соврать я.
- Слушай меня, фельдшер Вертинский, или как там тебя! Если через пять минут у нас не будет врачей, я тебе лично голову оторву, понял?
- Врачей, уважаемый, не знаю вашего имени, у вас не будет ни через пять минут, ни в течение этого дня. Обращайтесь в поликлинику.
- СЛЫШИШЬ, ТЫ…
Я кладу трубку. К чему бесплодная ругань? Телефон снова взрывается трелью, но я пересаживаюсь в другое кресло. Монитор стоящего компьютера мертв и черен, как и монитор диспетчера направления.
Что могло произойти? Куда делся весь персонал?
Беру другую трубку.
- «Скорая помощь».
- Добрый день, это четвертая больница беспокоит, отделение экстренной хирургии. Нужна кровь и плазма, пошлите машину на станцию переливания крови. Там уже предупреждены.
- Не могу, к сожалению.
- То есть как?
Объясняю причины отказа.
- Вы пьяны? – вмиг поледеневшим голосом осведомляется мой собеседник. – Вы понимаете, что вы сейчас сказали? У нас тяжелый больной, ему нужна кровь, и нужна немедленно!
- Я сожалею… - шепчу я, кладу трубку.
Словно сомнамбула, брожу по диспетчерской. На больших электронных часах, висящих над окошком в кабинет старшего врача, мигают цифры «09:07». Час уже, как должна заступить новая смена, отправив домой предыдущую – но нет ни той, ни этой.
- Это "Скорая помощь"?
- Да.
- Юноша, миленький, пришлите врача, у меня ребенок проглотил пробку от пузырька с валерианкой! Он задыхается и кашляет, я не знаю, что делать!
- Звоните в поликлинику, «Скорая» сегодня не работает.
- У меня ребенок умирает, вы это понимаете или нет!! Он уже синеет!!
Кладу трубку.
- Добрый день, «Скорая»?
- «Скорая».
- Беспокоит сержант Лебедев, Центральное РОВД. Тут у нас произошло нападение, избили молодого человека, отняли деньги и ударили острым предметом в живот. Там у него, как минимум, три колотые раны.
- Везите его своим транспортом. У нас сегодня никто не работает.
- Ты издеваешься, парень? Он помрет, если мы его поднимем!
- Я понимаю… но станция пуста, понимаете?
- Я понимаю. Если он сейчас тут врежет дуба, я тебя, сучонок, из-под земли достану, кляну…
Снова опускаю трубку в паз, прерывая разговор. Беру очередную звонящую трубку с соседнего поста.
- "Скорая помощь".
- Это «Скорая»? – переспрашивает вибрирующий о злости, хорошо поставленный многочисленными скандалами, голос.
- Здорово, старая каракатица, - приветствую я Михееву. – Ты еще жива?
- Вы… ты… я… я вас…
- Ты уже нас, старая плесень, - успокаиваю я ее. – Можешь отныне не переживать по поводу поганой "Скорой помощи", которую ты так не любишь. Ее больше нет. Вообще нет.
- Как позвонить вашему начальнику?! – орет Михеева. – Ты у меня сейчас с работы…
- Звони хоть Господу Богу. Тут никого нет – ни начальства, ни санитарок, ни врачей с фельдшерами. Как ты нам и желала постоянно, все сгинули. Так что, если тебя накроет настоящий, а не придуманный инфаркт, не звони, ладно? Все равно никто не приедет.
Звучно бабахаю трубкой об аппарат.
Откидываюсь в кресле, глядя на моргающее зеленое двоеточие электронных часов, отмеряющее секунды. Тик-так, тик-так.
Тик-так – и влетевший в эпилептический статус сотрудник замирает, подавившись языком, пуская посиневшими губами кровавые слюни.
Тик-так – и больной в отделении экстренной хирургии тихо перестает дышать под дикий писк зафиксировавшей остановку сердечной деятельности диагностической аппаратуры.
Тик-так – и ребенок, дернувшись в последний раз, обвисает неподвижным комком плоти на руках орущей от ужаса матери.
Тик-так – и несчастный парень, получивший ножом в живот, перестает скрести пальцами асфальт, щедро залитый собственной, еще теплой, кровью.
Под сумасшедший трезвон телефонов «03» простенькие советские электронные часы отмеряют утекающие человеческие жизни, которые некому сегодня спасать. Сейчас только девять утра. Скольких не станет к обеду? К ночи? Сколько не увидит завтрашнего рассвета?
В телефонных аппаратах бьются вызовы, к очередным людям, чья жизнь, весьма возможно, сейчас балансирует на лезвии бритвы. Их некому принимать. Их некому передавать. И их некому обслужить.
Я один сижу в пустой диспетчерской, на мертвой подстанции "Скорой помощи", сгорбившись в кресле и обхватив голову руками.

Утром, сменившись, сдав тонометр, наркотики и терапевтическую укладку пришедшему вместо меня фельдшеру, я уселся за самый уединенный столик в по-утреннему безлюдном ближайшем кафе, и быстренько напился.
Это был всего лишь сон. Хорошо, что всего лишь сон, а не реальность.
Но не к этой ли реальности вы нас толкаете, люди?

© Олег Врайтов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Татьяна Юсова 7 часов назад
Это как?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 7 часов назад
Собачья работа...Неблагодарная...Но сцуко нужная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана Почему В США индейцы живут только на территории резерваций? Почему В США индейцы живут только на территории резерваций? Тот самый момент, когда реальность дала сбой Тот самый момент, когда реальность дала сбой Михаил Евдокимов: роман с темнокожей моделью, внебрачные дети и загадочная гибель Михаил Евдокимов: роман с темнокожей моделью, внебрачные дети и загадочная гибель Врач рассказала про эффективность советских средств лечения простуды Врач рассказала про эффективность советских средств лечения простуды 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу
Нанук Паналык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61859



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас российский спецназ в Чечне. Как это удалось "глухонемому" генералу?
6
16
Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас российский спецназ в Чечне....
Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира
1
332
Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира
Набирающие популярность
Рошальский химический комбинат
1
8
Рошальский химический комбинат
Модные тренды: уйти или остаться?
0
9
Модные тренды: уйти или остаться?
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#новости#люди#Россия#сша#ynews#аварии#фотографии#позитив
#Юмор#история#Разное#подборка#автомобили#автомир#прикол#дтп#авто аварии#смешные
#факты#СССР#картинки#кино#животные#прикольные#полиция#еда#актеры#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться