Врачи и пациенты

Знакомый хирург также внёс вклад в мою копилку примет: обронил на пол во время операции инструмент – всю ночь будешь оперировать. Следует придавить упавший инструмент правой ногой. Если всё же его приходится поднять, операционная сестра должна постучать им об пол и трижды повторить: «Сиди дома!» А вот если нечаянно пролился спирт – после смены налакаешься в зюзю.



Сам хирург решил уволиться, а то и в самом деле сопьёшься либо посадишь печень на дарах пациентов. Прошёл курсы, подался в мануальные массажисты. Денег больше, нервов меньше. Хотя с нервами не угадал – их ему хорошенько помотали. Одна клиентка обвинила его ни много ни мало в сексуальных домогательствах. Трогал тут, хватал за это, задевал там… Притом что у него семья, жена красавица, любимая дочка.



Задержание, арест, статья серьёзная. К счастью, коллеги ещё раньше надоумили установить в кабинете камеру наблюдения (со всеми разрешениями и предупреждениями). Из записи стало чётко видно: дама сильно выдаёт желаемое за действительное. Плёнку отдали на экспертизу, специалисты вынесли единодушное решение: все манипуляции врача носят сугубо профессиональный характер. Если были домогательства, то со стороны пациентки.



Вот она, несмотря на предупреждение «не обнажаться», сдёргивает спортивный топик. По просьбе врача неохотно и даже обиженно надевает обратно, на протяжении сеанса у неё так и норовят из тугого трикотажа вывалиться роскошные, но дряблые формы. При малейшей возможности порывается дотронуться до врача, что является признаком скрытой симпатии. Именно неприступность и «холодность» доктора, по-видимому, глубоко уязвили даму.



Как водится, подоспели корреспонденты, раздули историю на полстраны. Видео с камер просочилось в интернет. Нет худа без добра: лучше рекламы не придумать.



– Ах, какой красавчик! Какие бицепсы, какой торс! Как нежно и сильно он мнёт пациенток.



Теперь «к тому самому мануальщику» не пробиться, очередь расписана на полгода вперёд. А он установил ещё одну камеру: чтобы уже со всех ракурсов, не подкопаться.



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gunstilzit ЯП