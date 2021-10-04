В Перми пьяный папаша&nbsp;хотел разобраться с обидчиками своей дочери

В Перми пьяный папаша хотел разобраться с обидчиками своей дочери, но не знал как они выглядят, поэтому наехал на первых попавшихся 11-летних школьниц.

Урод оскорблял девочек, пытался подпалить...