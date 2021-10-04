Но оказалось, чрезмерно заботливый отец ошибся и решил "перевоспитать" совсем посторонних девочек. Теперь перевоспитывать будут его.
Осень в разгаре, в России наступила пора безумных "яжбатек": в четверг, защищая свою дочь от одноклассников, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в московской школе, в субботу екатеринбуржец на детской площадке угрожал группе мальчиков разбить голову молотком за травлю сына, а сегодня привет из Перми.
Нетрезвый мужчина у подъезда ударил ладонью двух пятиклассниц, которые, по его мнению, обидели его дочь. Пермяк грубо обругал девочек и пообещал одной из них "сжечь космы".
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Но как оказалось, мужчина обознался, девочки которых он решил припугнуть, не были сверстницами его дочери-семиклассницы и никакого отношения к ней не имеют.
Родители одной из девочек уже подали заявление в полицию. Какое наказание ожидает "заботливого папашу", пока неизвестно.
"Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.
СМИ выяснили, что агрессивного "яжбатю" зовут Андреем Никитиным, ему 45 лет. Никитин был судим за убийство - превысил допустимые пределы самообороны.
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А потом сказать:
- Ну ты чувак извини, мы статью перепутали просто.
как видео из Перми публикуется впервые на канале хз откуда?!
Блин ... у меня "подать заявление" было бы самой последней мыслью
А так уже судимый, таких полиция более плотно обрабатывает.
В Перми пьяный папаша хотел разобраться с обидчиками своей дочери, но не знал как они выглядят, поэтому наехал на первых попавшихся 11-летних школьниц.
Урод оскорблял девочек, пытался подпалить...
А то все хотят жить по понятиям а потом ноют - а чё это так херово живется!!!