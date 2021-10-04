Осень в разгаре, в России наступила пора безумных "яжбатек": в четверг, защищая свою дочь от одноклассников, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в московской школе, в субботу екатеринбуржец на детской площадке угрожал группе мальчиков разбить голову молотком за травлю сына, а сегодня привет из Перми.





Нетрезвый мужчина у подъезда ударил ладонью двух пятиклассниц, которые, по его мнению, обидели его дочь. Пермяк грубо обругал девочек и пообещал одной из них "сжечь космы".