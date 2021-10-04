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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
04 октября 2021 00:12
Метки: интересно   подборка   фото   
588
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Метки: интересно   подборка   фото   
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290
bobobo 3 часа назад
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24k
aolti 3 часа назад
Комментарий к фото
Вот, смотрите, ни одному архитектору за целые столетия, ни одному мэру не пришло в голову уничтожать культурное и историческое наследие своего города, целые ансамбли строений.
И сравните с совковыми уродами, уничтожавшими исторические застройки и здания не хуже гитлеровских бомбардировщиков. С непременным размещением административно-управленческих зданий в центре, сметая все на своем пути. В той же Москве под снос пошли многочисленные постройки XVII века, и только для того, чтобы было удобной проводить парады...
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