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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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И сравните с совковыми уродами, уничтожавшими исторические застройки и здания не хуже гитлеровских бомбардировщиков. С непременным размещением административно-управленческих зданий в центре, сметая все на своем пути. В той же Москве под снос пошли многочисленные постройки XVII века, и только для того, чтобы было удобной проводить парады...