Какие люди! Жители СССР на снимках 60-х годов

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Подборка работ знаменитого фотографа Юрия Абрамочкина, в ней собраны фотографии обычных граждан СССР. Очень простых и очень хороших людей.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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