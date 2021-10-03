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Какие люди! Жители СССР на снимках 60-х годов

Какие люди! Жители СССР на снимках 60-х годов (21 фото)

Автор:
03 октября 2021 21:51
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
386
21
Подборка работ знаменитого фотографа Юрия Абрамочкина, в ней собраны фотографии обычных граждан СССР. Очень простых и очень хороших людей.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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6k
citrus1 2 часа назад
Странные шлемы у геологов, может спелеологи, может найдутся среди фишкян знающие аксакалы
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13k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Люди как люди. Была обычная человеческая жизнь со своими сложностями и радостями.
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