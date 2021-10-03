Завербовал 11 афганских банд без единого выстрела и спас российский спецназ в Чечне. Как это удалось "глухонемому" генералу?

Первым предводителем банды моджахедов, которого завербовал Ким Цаголов, был Маланг - человек с хорошим западным образованием и прошлым муллы. Но когда "глухонемой" Цаголов обратился к нему во время еды, главарь в шоке схватился за оружие. "Спокойно, Маланг, спокойно. Я - советский полковник" - эти слова стали для лидера бандитской группировки обезоруживающими. Всё время рядом с ним находился вражеский разведчик, который выглядел и говорил как настоящий афганец. После такого удара банда Маланга в составе 360 человек сдалась советским войскам.

В Афганистане Ким Македонович находился до самого вывода советского контингента в конце 1980-х. Каждый раз он снова переодевался странствующим стариком и каждый раз приводил одну банду за другой. За годы военной службы Цаголова в Афганистане 11 банд сложили оружие. Сложно сосчитать, сколько жизней советских бойцов спас этой вербовкой Ким Македонович. Он не боялся ни бандитского логова, ни строгого начальства. Под конец своей командировке Цаголов сказал в прессе все, что думает о советских методах войны в Афганистане. На прощание Цаголову присвоили звание генерал-майора и уволили из вооруженных сил.

Договорился с чеченцами как старший.

Новоиспеченный генерал, которому в начале 1990-х уже пробил седьмой десяток, переключился с военной службы на политическую арену. В 1993 году Ким Цаголов занял пост замминистра по делам национальностей. Во всех уголках бывшего Советского Союза полыхали межэтнические конфликты. Цаголов больше всего занимался национальными вопросами в самом взрывоопасном краю страны - на Северном Кавказе. И как бы не старался мудрый осетин, предотвратить войну в регионе не удалось.

В начавшейся в 1994-м войне в Чечне Цаголову пришлось вести переговоры об обмене пленными. Договариваться приходилась не только с боевиками, но и с федеральными силами, чтобы учесть интересы всех сторон. Ким Македонович не боялся отправляться в ваххабитские аулы, покушения на генерала совершались регулярно. Именно такому бесстрашному человеку удалось добиться громкого обмена зимой 1995 года. Тогда в плен к чеченцам попали российские спецназовцы.