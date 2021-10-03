Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Довольно тяжелый предмет, похожий на крюк. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это железнодорожный рельсовый подъемник"
2. "Длинная толстая веревка с металлическим наконечником, который, кажется, должен вращаться? Что это такое?"
Ответ: "Это лаглинь - приспособление, которое перекидывают за борт судна, чтобы определить скорость его движения"
3. "Странная ложка с отверстиями и острой стороной. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Судя по всему, она предназначена для просеивания сахара, который откалывают от большого куска острой стороной"
4. "Что это за круглая коричневая ворсистая штука, найденная на пляже в Испании?"
Ответ: "Это шары Нептуна - вода постепенно формирует из мертвых водорослей такие округлые скопления, после чего их выбрасывает на берег"
5. "Стальной крюк примотанный к деревянной ручке. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Очень похоже на короткий багор для рыбной ловли"
6. "Ржавый металлический шар посреди исландского полуострова Рейкьянес. Для чего он тут?"
Ответ: "Это старая морская мина, которая используется в качестве мемориала"
7. "Что это за фишки? Разного цвета в круглой посуде. Для чего они?"
Ответ: "Это часть старой французской карточной игры Le Nain Jaune. Полный набор выглядит вот так:"
8. "Что это за маленький металлический инструмент с зубцами одинакового размера?"
Ответ: "Это иглы для определения пробы золота"
9. "Для чего эти дыры в камнях? Они находятся у входа в римский амфитеатр"
Ответ: "Судя по всему, они предназначались для деревянных столбов, которые возможно были дополнительной опорой при строительстве"
10. "Что за странная штуковина?"
Ответ: "Это приспособление можно было найти на рабочем столе писаря больше века тому назад. С его помощью, как правило, очищали кончики перьев от остатков чернил"
11. "Что это за оранжевая штуковина? Я увидел ее в старинном английском доме, который оформлен под начало 20-го века"
Ответ: "Это очень ранний электрический обогреватель"
12. "Выглядит как небольшая деревянная лестница с изогнутым лезвием на конце. Для чего такая штуковина нужна?"
Ответ: "Такие используется для того, чтобы можно было легко взобраться на стог сена или хлопка"
13. "Маленькая старинная или антикварная металлическая фигурка кошки, которую можно открыть. Зачем такая нужна?"
Ответ: "Она не антикварная, такие продаются и сейчас. Их покупают в память о сиамской кошке, что когда-то была в семье, и используют для хранения всяких безделушек, что могут уместиться внутри"
14. "Я обнаружила эту штуковину в своей лаборатории. Что это?"
Ответ: "Это очень похоже на часть аппарата Ван-Слайка, он предназначен для исследования газов в крови в медицинских целях"
15. "Сферический контейнер с клапаном и трубами внутри. Что это и для чего? Рядом находится только какой-то заброшенный карьер"
Ответ: "Это оборудование для сбора биогаза"
Источник:
- Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
- 20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить
- Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
- "Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей
- 10 загадок для любителей поломать голову
Понравилось33