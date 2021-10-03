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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
03 октября 2021 12:46
Метки: вопросы   находки   ответы   
632
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. "Довольно тяжелый предмет, похожий на крюк. Для чего такой нужен?"

×

Ответ: "Это железнодорожный рельсовый подъемник"


2. "Длинная толстая веревка с металлическим наконечником, который, кажется, должен вращаться? Что это такое?"

Ответ: "Это лаглинь - приспособление, которое перекидывают за борт судна, чтобы определить скорость его движения"


3. "Странная ложка с отверстиями и острой стороной. Для чего такая нужна?"

Ответ: "Судя по всему, она предназначена для просеивания сахара, который откалывают от большого куска острой стороной"


4. "Что это за круглая коричневая ворсистая штука, найденная на пляже в Испании?"

Ответ: "Это шары Нептуна - вода постепенно формирует из мертвых водорослей такие округлые скопления, после чего их выбрасывает на берег"


5. "Стальной крюк примотанный к деревянной ручке. Для чего такой нужен?"

Ответ: "Очень похоже на короткий багор для рыбной ловли"


6. "Ржавый металлический шар посреди исландского полуострова Рейкьянес. Для чего он тут?"

Ответ: "Это старая морская мина, которая используется в качестве мемориала"


7. "Что это за фишки? Разного цвета в круглой посуде. Для чего они?"

Ответ: "Это часть старой французской карточной игры Le Nain Jaune. Полный набор выглядит вот так:"


8. "Что это за маленький металлический инструмент с зубцами одинакового размера?"

Ответ: "Это иглы для определения пробы золота"


9. "Для чего эти дыры в камнях? Они находятся у входа в римский амфитеатр"

Ответ: "Судя по всему, они предназначались для деревянных столбов, которые возможно были дополнительной опорой при строительстве"


10. "Что за странная штуковина?"

Ответ: "Это приспособление можно было найти на рабочем столе писаря больше века тому назад. С его помощью, как правило, очищали кончики перьев от остатков чернил"


11. "Что это за оранжевая штуковина? Я увидел ее в старинном английском доме, который оформлен под начало 20-го века"

Ответ: "Это очень ранний электрический обогреватель"


12. "Выглядит как небольшая деревянная лестница с изогнутым лезвием на конце. Для чего такая штуковина нужна?"

Ответ: "Такие используется для того, чтобы можно было легко взобраться на стог сена или хлопка"


13. "Маленькая старинная или антикварная металлическая фигурка кошки, которую можно открыть. Зачем такая нужна?"

Ответ: "Она не антикварная, такие продаются и сейчас. Их покупают в память о сиамской кошке, что когда-то была в семье, и используют для хранения всяких безделушек, что могут уместиться внутри"


14. "Я обнаружила эту штуковину в своей лаборатории. Что это?"

Ответ: "Это очень похоже на часть аппарата Ван-Слайка, он предназначен для исследования газов в крови в медицинских целях"


15. "Сферический контейнер с клапаном и трубами внутри. Что это и для чего? Рядом находится только какой-то заброшенный карьер"

Ответ: "Это оборудование для сбора биогаза"



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Франц Лефорт 17 минут назад
Дмитрий,мон шер,позвольте один вопрос? За что вас забанили в одном ,всем известном сообществе?
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Димон

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