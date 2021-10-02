15 человек, демонстрирующих, как социальные сети изменили наш мозг

Люди, которые родились в 80-х или раньше, давно заметили, как изменилось поведение окружающих, и как все стали зависимы от своих смартфонов и социальных сетей. Почти каждый стремится сделать лучшую фотографию любой ценой. Но бывают и обратные ситуации, когда совсем непонятно, что хотели сказать своим снимком авторы. Герои этого поста знают об этом не понаслышке, посмотрите на них...