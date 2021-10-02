15 человек, демонстрирующих, как социальные сети изменили наш мозг

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Люди, которые родились в 80-х или раньше, давно заметили, как изменилось поведение окружающих, и как все стали зависимы от своих смартфонов и социальных сетей. Почти каждый стремится сделать лучшую фотографию любой ценой. Но бывают и обратные ситуации, когда совсем непонятно, что хотели сказать своим снимком авторы. Герои этого поста знают об этом не понаслышке, посмотрите на них...
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Метки: Зависимы Социальные изменили мозг сети фотография
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Будем защищать свою Землю Донбасса и убивать гнид без базара, бл, как раньше.
Прямо в еблет стрелять тварям из хохлостана [мат]...
Самое интересное как этим нищим гнидам с усраины живётся?
Каждый день вешаются ушлёпки сраные и нищие из-за детей Донбасса???