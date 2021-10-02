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15 человек, демонстрирующих, как социальные сети изменили наш мозг

15 человек, демонстрирующих, как социальные сети изменили наш мозг (16 фото)

Автор:
02 октября 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Зависимы   Социальные   изменили   мозг   сети   фотография   
1477
16

Люди, которые родились в 80-х или раньше, давно заметили, как изменилось поведение окружающих, и как все стали зависимы от своих смартфонов и социальных сетей. Почти каждый стремится сделать лучшую фотографию любой ценой. Но бывают и обратные ситуации, когда совсем непонятно, что хотели сказать своим снимком авторы. Герои этого поста знают об этом не понаслышке, посмотрите на них...

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Метки: Зависимы   Социальные   изменили   мозг   сети   фотография   
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15  комментариев
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640
Дед Мазай Час назад
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11k
кира 2 минуты назад
Петр I издал указ, согласно которому в сенате следовало говорить по ненаписанному, дабы дурость видна была. В наше время для этого созданы социальные сети. Теперь видны и лица этих персонажей.
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9k
Cornho 9 минут назад
"Не каждый сможет найти нужный угол"
Вообще-то это называется "ракурс".
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1k
閃光 Полчаса назад
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1k
Андрей Ы. 40 минут назад
Решительно не понимаю, зачем делиться аспектами своей личной жизни с окружающими. Кому какое собачье дело, где я был, что ел, что пил.
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1k
閃光 41 минуту назад
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10k
Кыся 49 минут назад
Это не так уж и плохо. Скоро компании сообразят, что отсутствие кандидата в сети - главный критерий отбора.
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10k
Александр Час назад
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42k
Крайт Час назад
Россия! Милая и родная Россия! Мы с Вами!!!
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42k
Крайт Час назад
Эта хохлобандерасня-говно мозг изменили полностью.
Будем защищать свою Землю Донбасса и убивать гнид без базара, бл, как раньше.
Прямо в еблет стрелять тварям из хохлостана [мат]...
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5k
Ya Час назад
Интернет показал что 90% людей это полные идиоты и это лечению не поддается.
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42k
Крайт Час назад
Мозг изменили нищим тридварасам с усраины. Почему эта нацистская усраинская гнида убивает людей??? Почему чмо хохляцкое и либерастское тут?
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42k
Крайт Час назад
Почему тридварасня нищая усраинская не на коленях перед детьми Донбасса???
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42k
Крайт Час назад
либераст, кастрюля, бандерасня- это диагноз.
Самое интересное как этим нищим гнидам с усраины живётся?
Каждый день вешаются ушлёпки сраные и нищие из-за детей Донбасса???
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4k
Мих Час назад
И нахера это выложили? Показать, что человечество стремительно деградирует? Это и до того известно было.
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