Безопасность для слабаков: винтажные снимки кресельного подъемника из 50-х годов

В 1936 году Гражданский корпус охраны окружающей среды проложил конную и пешеходную тропу к вершине горы, которая стала одной из первых лыжных трасс курорта «Снежный Король». Горнолыжный клуб Джексон-Хоул был основан в 1937 года, а два года спустя добавился канатный подъемник длиной 1220 метров.

Первый кресельный подъемник был установлен в 1946 году – это был переоборудованный вагончик для руды. У подъемника было четыре станции, для начинающих и более опытных. Изначально в 40-х годах подъемник был рассчитан на одного пассажира, но к концу 50-х стал двухместным. В 1981 году подъемник заменили полностью.