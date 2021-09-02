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Безопасность для слабаков: винтажные снимки кресельного подъемника из 50-х годов

Безопасность для слабаков: винтажные снимки кресельного подъемника из 50-х годов (27 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: 50-е   горнолыжный курорт   кресельный подъемник   подъемник   старые фото   сша   фотография   
1514
27

Пользователей сетей поразили старые фотографии кресельного подъемника на горнолыжном курорте «Снежный король» в Вайоминге – точнее, полное отсутствие защитных перекладин. Возможно, все дело в перспективе, из-за чего подъемник кажется выше, чем он находится на самом деле, но зрелище действительно жуткое!

В 1936 году Гражданский корпус охраны окружающей среды проложил конную и пешеходную тропу к вершине горы, которая стала одной из первых лыжных трасс курорта «Снежный Король». Горнолыжный клуб Джексон-Хоул был основан в 1937 года, а два года спустя добавился канатный подъемник длиной 1220 метров.

Первый кресельный подъемник был установлен в 1946 году – это был переоборудованный вагончик для руды. У подъемника было четыре станции, для начинающих и более опытных. Изначально в 40-х годах подъемник был рассчитан на одного пассажира, но к концу 50-х стал двухместным. В 1981 году подъемник заменили полностью.

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Метки: 50-е   горнолыжный курорт   кресельный подъемник   подъемник   старые фото   сша   фотография   
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6  комментариев
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38k
dima423 2 часа назад
Да раньше вообще как то не парились по поводу безопасности...и мне это даже нравится) щас иногда просто бесит как трясутся над каждым движением) Тоже самое с тем что детей раньше отпускали одних и гулять лет с 5 и на разные секции на другой конец города лет с 8... а щас до 12 лет в школу за ручку водят в соседний двор... И дело не в том что стало опаснее, просто изменилось мировоззрение людей)
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14k
Hairy. 10 минут назад
На колесе обозрения на ВДНХ прикольно было катать девченок в открытой кабине, эх... нет его больше...
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12k
Вася 59 минут назад
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1k
Сергей Борисов Час назад
Ой, я бы с удовольствием.
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8k
Клёст 2 часа назад
Хотел спросить про самоубийц, но судя по деревьям там метров 10-15, да ещё и сетка безопасности внизу натянута, так что вряд-ли этот подъёмник их привлекал))
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