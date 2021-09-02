Безопасность для слабаков: винтажные снимки кресельного подъемника из 50-х годов

Пользователей сетей поразили старые фотографии кресельного подъемника на горнолыжном курорте «Снежный король» в Вайоминге – точнее, полное отсутствие защитных перекладин. Возможно, все дело в перспективе, из-за чего подъемник кажется выше, чем он находится на самом деле, но зрелище действительно жуткое!
В 1936 году Гражданский корпус охраны окружающей среды проложил конную и пешеходную тропу к вершине горы, которая стала одной из первых лыжных трасс курорта «Снежный Король». Горнолыжный клуб Джексон-Хоул был основан в 1937 года, а два года спустя добавился канатный подъемник длиной 1220 метров.
Первый кресельный подъемник был установлен в 1946 году – это был переоборудованный вагончик для руды. У подъемника было четыре станции, для начинающих и более опытных. Изначально в 40-х годах подъемник был рассчитан на одного пассажира, но к концу 50-х стал двухместным. В 1981 году подъемник заменили полностью.
Источник:
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