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Викторианский фотошоп: почему люди на старых фотографиях выглядят безупречно

Викторианский фотошоп: почему люди на старых фотографиях выглядят безупречно (18 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   история фотографии   ретушь   старые фотографии   факты   фотография   
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Люди считают, что ретушь фотографий – это современная напасть, которая пришла к нам с соцсетями. Но вы удивитесь: примеры из книги «Полный самоучитель практической фотографии» доказывают, что люди были озабочены своей внешностью на снимках еще в 19 веке. Первое издание книги, которая входит в серию из 10 томов, датируется 1868 годом и является самоучителем для фотографов с инструкциями о том, как снимать, ретушировать и «устранять недостатки» моделей.

Согласно изданию 1909 года, «передавая готовую работу своим клиентам, вы передаете им не негативы, а отпечатки, сделанные с этих негативов». В книге поясняется, что «на заре фотографии отпечатки делались прямо с негатива без каких-либо изменений». Это происходило потому, что «влажная пластина создавала более мягкие эффекты, чем те, которые можно получить с подготовленной сухой пластиной». В результате, согласно книге, «недостатки были не так заметны, и в то время широкая публика была довольна точными копиями самих себя».

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После изобретения сухой пластины, «дефекты лица стали более заметны на негативах, и появился спрос на смягчение линий и устранение недостатков». Фотографы вручную удаляли дефекты с помощью кисти и цвета с каждого отпечатка.

Но, как объясняется в книге, работа была настолько утомительной, что фотографы были вынуждены придумать различные способы устранения дефектов с негатива, чтобы многочисленные позитивы печатались уже без них. Так зародилась практика ретуширования негатива.

Что же до методов ретуши, фотографы использовали инструменты, которые сильно отличаются от фильтров в приложениях, которыми мы пользуемся сегодня: для ретуши требовался мольберт, увеличительное стекло, грифель, держатель для грифеля, нож для стирания, кисть для пятен, жидкость для ретуширования, специальный лак и паста. Также фотографы использовали карандаши, с помощью которых стирали недостатки и смягчали блики, тени и полутона.

Согласно книге, сочетая карандаш и нож, можно было внести в негатив любые изменения: сделать толстую шею тоньше, убрать лишнюю драпировку, выпрямить кривой нос, подчеркнуть тени, добавить волосы, изменить фон, убрать нежелательные предметы или людей и так далее.

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Метки: интересное   история фотографии   ретушь   старые фотографии   факты   фотография   
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Е-Лена 24 минуты назад
Как говорится, глазам нашим открылось много чудес...
Спасибо!
Нет - конечно - думать, что ретуши не было, может только очень наивный человек, но очень интересны именно картинки, показывающие, КАК это делалось.
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