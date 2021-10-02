Викторианский фотошоп: почему люди на старых фотографиях выглядят безупречно

После изобретения сухой пластины, «дефекты лица стали более заметны на негативах, и появился спрос на смягчение линий и устранение недостатков». Фотографы вручную удаляли дефекты с помощью кисти и цвета с каждого отпечатка.

Но, как объясняется в книге, работа была настолько утомительной, что фотографы были вынуждены придумать различные способы устранения дефектов с негатива, чтобы многочисленные позитивы печатались уже без них. Так зародилась практика ретуширования негатива.