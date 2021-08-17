35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений

Автор:
17 августа 2021 21:53
Добро пожаловать в группу поддержки для тех, кто устал от безвкусного, бездарного и попросту абсурдного дизайна, но никогда не устанет его высмеивать. Популярный инстаграм «Please Hate These Things» с 473 тысячами подписчиков занимается именно этим: на его страницах собраны, пожалуй, худшие примеры того, что можно сделать с собственным домом при наличии средств и фантазии.
1. Типичный дом любителей кошек
2. А после особенно плотного ужина пианисту аккомпанирует оркестр
3. Видимо, эту столешницу установили для соревнований по армрестлингу
4. Маньяк из "Молчания ягнят" нашел религию
5. Антисанитария как она есть
6. Декстер наконец-то остепенился и обзавелся приличной комнатой для убийств. Так держать, Декстер!
7. Это определенно ручная работа
8. Кровать-обманка против ночного демона, который ждет, пока ты высунешь ногу из-под одеяла; другого объяснения нет.
9. Эпоха социального дистанцирования. Ну, или просто ванна для тех, кто женат 10+ лет
10. Встроенная микроволновка в коридоре - показатель роскоши
11. Потому что смерть от дизентерии на Диком Западе так вдохновляет
12. Когда надо было остановиться еще кирпичей 100 назад
13. Ну хотя бы у питомца есть собственная лестница
14. Не позволяй законам геометрии встать на твоем пути к мечте
15. Время добавить еще больше подушек!
16. Уииииии! Мама, мама, пусть они покружатся!
17. Этот диван - брат кровати с фотографии №8
18. Текст из объявления о продаже: "Предлагайте свою цену. Детям не понравилось"
19. В одном шаге от катастрофы
20. Милая кух... А впрочем, неважно.
21. Помолимся за подрядчика, которому пришлось звонить владельцам и объяснять, что им нужна еще одна входная дверь
22. "Жизнь на карантине", холст, масло
23. Когда в магазине была распродажа самоклеящейся виниловой пленки
24. Лестница в покои тещи наконец-то готова
26. Так ты любишь джипы? Никогда бы не подумал!
27. Ночь, кухонька, фонарь...
28. Роскошный 15-дюймовый телевизор особенно радует
29. Когда между вами не осталось секретов
30. Просто кому-то надоело нагибаться
31. Мойте руки, не будьте животными
33. Если долго смотреть на это фото, можно сломать лодыжку
33. Почувствуй себя на сцене
34. Шторка есть, и на том спасибо
35. Кому может быть настолько необходим вентилятор?
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Насчёт пианино - мой рояль, куда хочу, туда и вешаю
только бы не солировала труба....