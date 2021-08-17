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35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений

35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений (36 фото)

Автор:
17 августа 2021 21:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   дизайнерские решения   плохой дизайн   ужасный дизайн   фейлы   фотографии из соцсетей   
3790
36

Добро пожаловать в группу поддержки для тех, кто устал от безвкусного, бездарного и попросту абсурдного дизайна, но никогда не устанет его высмеивать. Популярный инстаграм «Please Hate These Things» с 473 тысячами подписчиков занимается именно этим: на его страницах собраны, пожалуй, худшие примеры того, что можно сделать с собственным домом при наличии средств и фантазии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупость   дизайнерские решения   плохой дизайн   ужасный дизайн   фейлы   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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20k
Андрей Иванов 4 часа назад
За исключение двух последних фото, все остальные - на удивление стильные. Нравится-не нравится - вопрос вкуса. Но ни на одной не нарушено чувство меры

Насчёт пианино - мой рояль, куда хочу, туда и вешаю
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30k
russger Час назад
Надписи гениальные просто -_-
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1k
sava 3 часа назад
полагаю, что №33 должен быть еще залит какой-нибудь эпоксидкой например.
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9k
Uron 4 часа назад
"А после особенно плотного ужина пианисту аккомпанирует оркестр"
только бы не солировала труба....
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35k
Франц Лефорт 4 часа назад
ХЗ,но фургочик с Дикого запада мне понравился.
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