35 ужасных и абсурдных дизайнерских решений

Добро пожаловать в группу поддержки для тех, кто устал от безвкусного, бездарного и попросту абсурдного дизайна, но никогда не устанет его высмеивать. Популярный инстаграм «Please Hate These Things» с 473 тысячами подписчиков занимается именно этим: на его страницах собраны, пожалуй, худшие примеры того, что можно сделать с собственным домом при наличии средств и фантазии.