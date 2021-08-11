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Туристы, прекратите фотографировать какахи — не смешно уже

Туристы, прекратите фотографировать какахи — не смешно уже (16 фото)

Автор:
11 августа 2021 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупость   интересное   прикол   туризм   туристы   
2883
16

Я ничего не имею против туристов и туризма. Но некоторые индивиды своим поведением по-настоящему веселят и вводят в недоумение окружающих... особенно когда этот "индивид" является туристом...

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Метки: Юмор   глупость   интересное   прикол   туризм   туристы   
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6  комментариев
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303
Мурчелло Час назад
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38k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
вообще то зомбиапокалипсис...
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10k
Александр 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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303
Мурчелло Час назад
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
ты про какахи Варламову расскажи, а то он по другому не умеет
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