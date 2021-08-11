Туристы, прекратите фотографировать какахи — не смешно уже

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Я ничего не имею против туристов и туризма. Но некоторые индивиды своим поведением по-настоящему веселят и вводят в недоумение окружающих... особенно когда этот "индивид" является туристом...
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Камчатка. Красота какая... ляпота!
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