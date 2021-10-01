Валентин Гафт: «Современные фильмы похожи, да и лиц не различить»

Валентин Гафт был один из лучших тружеников отечественного кино. Нельзя найти киноленту, где бы он недоиграл, или же схалтурил. Для него искусство было смыслом жизни, а воспитан и обучен он был в классической советской школе, где умели снимать настоящее кино.
Валентин Иосифович не любил все представлять в одном цвете, он говорил, что современное телевидение трудно сравнивать с тем, которое было в Советском Союзе, однако и на нем есть вполне достойные программы, и даже юмор. Актер выделял Ивана Урганта и его естественные шутки, а также некоторые познавательные телепередачи.
Что касается современного кино, то здесь, по меткому замечанию Валентина Гафта, все стало просто. Раньше кинематографисты на всех этапах создания фильма сталкивались с проблемами от цензуры до технических моментов. Теперь же все очень упрошено.
- Убыстрилась съемка фильма. Раньше снимали полгода, а сегодня – за месяц. Но для того, чтобы снять что-то стоящее, нужно что-то накопить, переделать, потом усомниться и еще раз переделать. Теперь же этого нет, сняли и выпустили, поэтому все картины похожи друг на друга, слова одни и те же, да и лица одни и те же, я давно путаю их, - сетовал Валентин Иосифович.
Гафт относил себя к другому поколению, большая часть которого уже ушла – это Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег Даль, Михаил Козаков, Владимир Высоцкий.
- Думаете, рядом с ними можно к себе всерьез относиться? – задавался вопросом актер.
Много суррогатов на экране, хотя их время не будет долгим, и тогда им на смену придут настоящие таланты, которыми богата наша страна.
- Нужно поддерживать тех, кто действительно этого достоин. У нас много талантов, но многое зависит от чиновников, - говорил актер.
Валентин Иосифович не любил, когда в сферу искусства вмешивается политика. Особенно, если в формате идолопоклонства.
- Жерар Депардье – Хороший артист, не больше. Вот так давать ему гражданство, преклоняться – это некрасиво. Он не Жерар Филипп, а Жерар Депардье, вот так и надо к нему относиться, - говорил Валентин Гафт.
Источник:
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Этот - раб, тот - император,
Кто - мудрец, кто - идиот,
Тот - молчун, а тот - оратор,
Честный или провокатор,
Людям роли Бог дает.
Для него мы все - игрушки,
Расставляет нас с небес...
Александр Сергеевич Пушкин,
А напротив - Жорж Дантес!
© Валентин Гафт
Из всего Кино именно Я выделю экранизацию Булгакова "Мастер и Маргарита" и "Ликвидация". "На спине у чёрного кота", но это так...
Из личного. КИНО - это хочется пересматривать. А так - имена разные, сюжет один... Плюс гэбэшник и все прочее.
Смеха за кадром быть не может!
Если спокойно, то " на спине у чёрного кота". Или "белые росы"
Или"спартак и калашников"...
Можешь обозвать меня кем угодно, Но! Администрация сообщения не имеет общих взглядов с их отправителем и не поддерживает взглядов.
Как бы тебе сказать...
С определённого периода все интересное закрылось. Всё экшн.
Заинтересуйся мересьевым с его судьбой человека.
Шучу, тут два разных фильма.
"Повесть о настоящем человеке" и "Судьба человека".
В августе 44, они сражались за родину...
Вишенка - "иди и смотри".
Извини, я с мелкой буквы.
Зырь старое и будет тебе хорошо.