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Валентин Гафт: «Современные фильмы похожи, да и лиц не различить»

Валентин Гафт: «Современные фильмы похожи, да и лиц не различить» (4 фото)

Автор:
01 октября 2021 22:38
Метки: актер   интересно   мнение   
241
4

Валентин Гафт был один из лучших тружеников отечественного кино. Нельзя найти киноленту, где бы он недоиграл, или же схалтурил. Для него искусство было смыслом жизни, а воспитан и обучен он был в классической советской школе, где умели снимать настоящее кино.

Валентин Иосифович не любил все представлять в одном цвете, он говорил, что современное телевидение трудно сравнивать с тем, которое было в Советском Союзе, однако и на нем есть вполне достойные программы, и даже юмор. Актер выделял Ивана Урганта и его естественные шутки, а также некоторые познавательные телепередачи.

×

Что касается современного кино, то здесь, по меткому замечанию Валентина Гафта, все стало просто. Раньше кинематографисты на всех этапах создания фильма сталкивались с проблемами от цензуры до технических моментов. Теперь же все очень упрошено.


- Убыстрилась съемка фильма. Раньше снимали полгода, а сегодня – за месяц. Но для того, чтобы снять что-то стоящее, нужно что-то накопить, переделать, потом усомниться и еще раз переделать. Теперь же этого нет, сняли и выпустили, поэтому все картины похожи друг на друга, слова одни и те же, да и лица одни и те же, я давно путаю их, - сетовал Валентин Иосифович.

Гафт относил себя к другому поколению, большая часть которого уже ушла – это Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег Даль, Михаил Козаков, Владимир Высоцкий.


- Думаете, рядом с ними можно к себе всерьез относиться? – задавался вопросом актер.


Много суррогатов на экране, хотя их время не будет долгим, и тогда им на смену придут настоящие таланты, которыми богата наша страна.


- Нужно поддерживать тех, кто действительно этого достоин. У нас много талантов, но многое зависит от чиновников, - говорил актер.

Валентин Иосифович не любил, когда в сферу искусства вмешивается политика. Особенно, если в формате идолопоклонства.


- Жерар Депардье – Хороший артист, не больше. Вот так давать ему гражданство, преклоняться – это некрасиво. Он не Жерар Филипп, а Жерар Депардье, вот так и надо к нему относиться, - говорил Валентин Гафт.

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Метки: актер   интересно   мнение   
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1k
azuver 6 часов назад
Великолепный актёр и человек .Светлая память.
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4k
Shtoppi 40 минут назад
Пока рулит фонд кино и то что там сидит, хорошего кино нам не видать.
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11k
кира 5 часов назад
В современном кино актер не живет на экране, а изображает. Это очень чувствуется. Много действительно деревянных актеров. Встал в кадр, бодро произнес свой текст, кадр сменился, появляется вторая говорящая голова. Слишком много крупных планов. Нет пластики, языка тела. Нет живых эмоций. Хорошие качественные фильмы и сериалы можно сосчитать по пальцам. Как и настоящих актёров. Современное кино развлекает, пугает, пытается рассмешить (с редким успехом), но в нем нет идеи, нет души. Современное кино эмоционально мертвое.
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6
khamot кира 5 часов назад
Кто сейчас настоящий актёр, и были ли раньше актёры плохие?
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6
khamot кира 5 часов назад
Ну так 45-50, это большинство актёров. Вроде все хорошие. Правда, в современных фильмах пошла мода невнятно разговаривать. Чтоб разобрать некоторые фразы, мне приходится по несколько раз перематывать и даже замедлять воспроизведение. В старых же фильмах разговаривали чётко и громко, и даже когда шептали, всё получалось разборчиво.
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11k
поручик Ржевский 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Макарыч 6 часов назад
Всем известно, Жизнь - театр.
Этот - раб, тот - император,
Кто - мудрец, кто - идиот,
Тот - молчун, а тот - оратор,
Честный или провокатор,
Людям роли Бог дает.
Для него мы все - игрушки,
Расставляет нас с небес...
Александр Сергеевич Пушкин,
А напротив - Жорж Дантес!

© Валентин Гафт
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6
khamot 6 часов назад
"Много суррогатов на экране", а можно пример? Я иногда смотрю новые русские сериалы, поэтому некоторые актёры уже запомнились, встречу на улице - узнаю.
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6
khamot Ыукп 6 часов назад
Ликвидацию смотрел, мне понравилось. Ещё кинокомедии разные, но не все, потому что в некоторых смех за кадром раздражает.
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6
khamot Ыукп 5 часов назад
А что из современного надо смотреть? Например: "Интерны", "Физрук", "Проект Анна Николаевна", "Жуки", или ещё что?
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13k
Андрей Ватрушкин 7 часов назад
У дерева не бывает лица.
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