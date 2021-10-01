Валентин Гафт: «Современные фильмы похожи, да и лиц не различить»

Что касается современного кино, то здесь, по меткому замечанию Валентина Гафта, все стало просто. Раньше кинематографисты на всех этапах создания фильма сталкивались с проблемами от цензуры до технических моментов. Теперь же все очень упрошено.

- Убыстрилась съемка фильма. Раньше снимали полгода, а сегодня – за месяц. Но для того, чтобы снять что-то стоящее, нужно что-то накопить, переделать, потом усомниться и еще раз переделать. Теперь же этого нет, сняли и выпустили, поэтому все картины похожи друг на друга, слова одни и те же, да и лица одни и те же, я давно путаю их, - сетовал Валентин Иосифович.