Когда Ракова миллионы свистнула? Это было два года назад

Бывшая замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, скрылась от следователей и была объявлена в федеральный розыск. Предполагаемый ущерб государству от действий Раковой оценивается в 50–200 млн рублей.

29 сентября Ракову доставили на допрос в МВД. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по факту хищению бюджетных средств при реализации программы «Образование». Ей грозит до 10 лет лишения свободы по этому уголовному делу, возбужденному в августе текущего года. Преступления, в которых ее подозревают, были совершены в 2019 году, когда она была замминистра просвещения. Поводом для возбуждения уголовного дела стала проверка, выявившая несоответствия в выполнении работ по госконтрактам. По версии следствия, замминистра была заинтересована в заключении контракта с определенной фирмой — «Фонд новых форм образования».

Фонд, в свою очередь, привлек для исполнения госконтракта субподрядчика. Деньги были перечислены по двум контрактам, а работы не выполнены. Ущерб, который был причинен бюджету государства, оценивается в 50 миллионов рублей. Следователи намерены проверить и другие контракты, которые вела Ракова, общая стоимость которых превышает 150 миллионов рублей.

Накануне силовики арестовали трех предполагаемых подельников Раковой: Максима Инкина, Евгения Зака (оба из топ-менеджмента Сбера) и экс-директора «Шанинки» Кристину Крючкову. Все они также обвиняются по статье 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере).

После обыска в ее особняке 29 сентября чиновница подписала обязательство о явке к следователю на 30 сентября, но, в лучших традициях криминальных фильмов, исчезла, не явившись на допрос.

Телефон выключен, никто не знает, где она и куда могла пропасть. В полиции полагают, что Ракова может скрываться в Московской области. По предварительным данным, границу РФ она не пересекала.





КМП:

Эх, мужики, мужики...

Да, для такой красотки и 50 миллионов – не жалко.

А если посмотрите ее биографию - она еще и умница.