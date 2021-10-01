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Когда Ракова миллионы свистнула? Это было два года назад

Когда Ракова миллионы свистнула? Это было два года назад (2 фото)

Автор:
01 октября 2021 14:58
Метки: банк   государство   закон   порядок   
1530
2
В то время она была заместителем министра просвещения, потом вице-президентом Сбербанка.
А теперь – и совсем исчезла

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Метки: банк   государство   закон   порядок   
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18  комментариев
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5k
Lacoste 8 часов назад
Интересно, мы узнаем, кто эту красотку на эти посты ставил или как всегда...
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1k
lihaci Час назад
Ну не одна она. В Дедовском лицее, который на ул. Энергетиков, директриса тоже не пальцем делана. На ремонт было выделено 10! лямов. А застелили пару метров асфальтового тротуара, типа, отремонтировали один класс и врезали в заборе один проход с домофоном... При этом в подведомственные садики даже "канцелярку" не завезли, а о ремонтах и детских площадках уже даже и не мечтают.
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9k
Majul 3 часа назад
Всех переловят. Радует, что таких новостей все больше
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3k
Юра Гагарин 3 часа назад
то что начальство сбера воры оно и понятно, так и должно быть,
удивительно другое, почему открыли против них дело
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9k
Сергей 4 часа назад
Сколько же у нас воруют в России, госконтракт на 150 миллионов, 1/3 себе, п..ц просто.
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2k
Frank Borman 4 часа назад
50 миллионов? Фи, нищебродка. Это даже меньше миллиона баксов. Сдается мне, это была показательная порка. Правоохранители хотели показать, что они тоже иногда ловят воров.
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11k
Bill 6 часов назад
Подозрительно что ФБК так долго её прикрывал.
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1k
Hallo FreeSpace 6 часов назад
Как-то мелковато для такого уровня ...
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19k
Юрий 7 часов назад
Ну из партии (ЕР) то её уже исключили?
Не оправдала высокого доверия партии.


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2k
boom 8 часов назад
50млн - как-то средненько для зам министра, не забыли ли пару ноликов?
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7k
Ivan 8 часов назад
Это было бы смешно, если бы не было грустно...
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