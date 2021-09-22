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20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста на земле

20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста на земле (21 фото)

Автор:
22 сентября 2021 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   Идеальный   Перфекционист   Порадует   Посмотрим   порядок   
795
21

Любители идеального порядка ко всем задачам подходят очень организовано и вдумчиво. Давайте посмотрим, что происходит, когда они решают приготовить завтрак, убрать конструктор Лего, посадить деревья и сходить в магазин.

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Метки: Земля   Идеальный   Перфекционист   Порадует   Посмотрим   порядок   
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Александр 50 минут назад
Ну не знаю!?! У меня, так например от этого"Великолепия" в глазах рябит и голова кружится...
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