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Как перевести деньги с телефона на карту

Как перевести деньги с телефона на карту (8 фото)

Автор:
29 сентября 2021 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Телефон   банк   деньги   карта   перевод денег   познавательно   
528
8

Бывает такое, что на счету вашего телефона больше денег, чем нужно на оплату услуг мобильной связи и не каждый знает о том, что можно перевести деньги с телефона на карту банка.

В этой записи я хочу показать вам, как можно перевести средства с любого мобильного оператора на карту любого банка.

В большинстве случаев сделать перевод можно на официальном сайте оператора или в мобильном приложении. Именно эти способы мы рассмотрим, а также я расскажу вам, как сделать перевод с помощью сторонних сервисов.


МТС Россия

Сделать перевод на карту с мобильного баланса у оператора МТС можно без каких-либо хлопот. У вас есть выбор способа, которым можно воспользоваться: USSD команда, личный кабинет на сайте, СМС или приложение.

Первый и самый простой способ, это воспользоваться USSD командой. Для этого откройте клавиатуру и введите комбинацию *611*номер карты*сумма#.

Второй способ тоже очень прост, перевод с помощью СМС. Откройте сообщения и нажмите «Создать», введите номер «6111» и текст сообщения card XXXXXXXXXXXXXXXX 500. Где «ХХХ» – это номер карты, а «500» – это сумма.

Бывает такое, что СМС и USSD временно недоступны, но Вы можете воспользоваться сайтом. Для этого откройте — https://payment.mts.ru/lightpay/card затем введите номер телефона, карты, сумму и нажмите «Оплатить»:

В виде СМС вам придет код подтверждения, который потребуется ввести на сайте.


Билайн Россия

У этого оператора всё точно так же, как у МТС. Возможные способы перевода: USSD команда, Сайт, СМС.

Перевод через СМС: отправьте «card XXXXXXXXXXXXXXXX 500» на номер «7878». Где «ХХХ» – это номер карты, а «500» – это сумма в рублях.

USSD команда: введите *135# и следуйте инструкции.

Перевод через оф. сайт — https://beeline.ru/customers/finansy-oplata/transfers/

Далее: где «Перевод на банковскую карту с мобильного телефона» нажмите на «перевести с сайта»:

Затем у вас откроется форма, в которой нужно ввести ваш номер телефона, номер карты и сумму перевода:


Теле2 Россия

Всё по той же схеме: USSD команда, Сайт, СМС.

USSD команда: Наберите команду *145# и следуйте инструкции.

Перевод с помощью СМС: отправьте сообщение на номер «145» с текстом «card XXXXXXXXXXXXXXXX 500». Где «ХХХ» – это номер карты, а «500» – это сумма в рублях.

Перевод через оф. сайт — https://f.tele2.ru/#teltocard

Далее, введите ваш номер мобильного, номер карты, сумму, затем нажмите «Оплатить»:

После этого, на ваш номер придет СМС с кодом подтверждения, который необходимо ввести на сайте.


МегаФон Россия

Первый и самый простой способ, это отправить СМС на номер «8900» с текстом сообщения «cardm XXXXXXXXXXXXXXXX 500». Где «ХХХ» – это номер карты, а «500» – это сумма в рублях.

Официальный сайт: https://money.megafon.ru/money-transfers/mobile-to-card

Далее, введите ваш номер мобильного, номер карты, сумму, затем нажмите «Перевести»:


Киевстар Украина

В Украине не все так просто и развито как в России, но тем не менее способ перевести деньги со счета Киевстар на карту банка тоже есть. Чтоб осуществить вывод средств, нужно воспользоваться оф. сайтом оператора — https://money.kyivstar.ua/service/view/card-refill

Введите номер вашей карты, сумму пополнения, номер телефона и нажмите «Подтвердить»:

Так же, можно отправить СМС на номер «809» с текстом сообщения «XXXXXXXXXXXXXXXX 500». Где «ХХХ» – это номер карты, а «500» – это сумма в гривнах.

Так же, можно сделать перевод в мобильном приложении, но у меня по правде говоря он ни разу не сработал, только ошибку выбивает. Так что про этот способ подробностей не будет.


LifeCell (Лайф) Украина

Самый быстрый и верный способ перевода, это официальный сайт оператора «PayCell». Чтоб сделать перевод на карту с мобильного, откройте специальный раздел — https://paycell.ua/category-insurance-bank/card-deposit-visa-mastercard

Введите номер вашей карты, сумму пополнения, номер телефона и нажмите «Продолжить»:

После этого вам придет СМС подтверждение с кодом, который необходимо ввести на сайте.


Vodafone (Водафон) Украина

Ещё со времен «Джинс», «UMS» «МТС» в этой компании было всё не для людей, сейчас ситуация не поменялась и придется сделать немного лишних телодвижений для осуществления успешного перевода денег с мобильного Водафон на карту банка.

Без использования сторонних сайтов есть только один способ и это установка официального приложения «SharPay» он же “Шарпей))”. Скачать это приложение можно в Google Play и App Store:

SharPay для Android


После установки приложения Вы сможете переводить деньги со своего счета на карты банков, на другие номера и операторы и оплачивать услуги.


Другие операторы

Если я не упомянул вашего оператора, это не значит, что он не предоставляет такую услугу. Вы можете самостоятельно зайти на оф. сайт и найти её или спросить у консультанта, есть ли такая возможность. Так же, Вы можете поделится со всеми, способом перевода в комментариях, и он обязательно кому-нибудь пригодится.

Кроме этого, осуществлять переводи можно с помощью сторонних сервисов, которые работают по принципу обменника. Рекомендовать вам такие сервисы не могу, т.к. я ими не пользуюсь и комиссии у них не маленькие!


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Метки: Телефон   банк   деньги   карта   перевод денег   познавательно   
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4  комментария
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4k
rutt Полчаса назад
Там еще ньюнсы типа не менее 3х месяцев пользования номером, номер оформлен на актуальный паспорт, на балансе должна остаться мин. сумма. И куча всякой шелухи вроде %, на кого карта оформленна, как пополнялся баланс итд итп
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210k
Барон Мюнхгаузен. 46 минут назад
Палец устал проматывать "шедевры" Alorous...
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10k
Kostick 2 часа назад
пособие для начинающих разводил? у гроссе тройкен же вроде без проблем открывается карта, счет которой привязан к балансу телефона? у мегавони точно, правда условия стали скотскими.
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2k
Vitamin 2 часа назад
Статья хорошая))
Можно я для примера номер карты укажу ?, пусть потренируются, кто не верит...)))
А еще есть куча сайтов, которые карты проверяют)))
Фотки приложу)) С фамилией которая точнее проверяет...))))

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