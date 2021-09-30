Сегодня ночью в городе Гае произошло тройное убийство

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Сегодня ночью в городе Гае, при тушении пожара в многоэтажном доме спасатели нашли тела двух девушек. Они были убиты топором.
Позже около дома, нашли тело и третьей девушки. Трое студенток 17,18 и 19 лет снимали вместе квартиру. Прибывшие оперативники нашли много бутылок – судя по всему, в вечер убийства девушки устроили вечеринку.
Список убитых студенток медицинского колледжа в Оренбургской области: 1). Адиля Каримова, 18 лет 2). Зульфия Санкина, 19 лет, 3). Айгиз Уметкулова, 17 лет.
Авторский пост
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А новость в аккурат для сайта хорошего настроения!
это сайт хорошего настроения говорили они мне....
Есть на жопе дырка - это город Гай!
А по делу, городок тот еще. Хотя маленький, по идеи все друг друга знают. В любом случае найдут.