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Сегодня ночью в городе Гае произошло тройное убийство

Сегодня ночью в городе Гае произошло тройное убийство (2 фото)

Автор:
30 сентября 2021 12:49
Метки: пожар   студентки   убийство   
1211
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Сегодня ночью в городе Гае, при тушении пожара в многоэтажном доме спасатели нашли тела двух девушек. Они были убиты топором.
Позже около дома, нашли тело и третьей девушки. Трое студенток 17,18 и 19 лет снимали вместе квартиру. Прибывшие оперативники нашли много бутылок – судя по всему, в вечер убийства девушки устроили вечеринку.

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Метки: пожар   студентки   убийство   
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2k
LekS 2 часа назад
Ставлю на черное
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51
Fedor Полчаса назад
братан завалил своих сэстер))
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3k
Иван Час назад
Извинения на камеру помогут?
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130
Максим Максимов 2 часа назад
Шариатский суд - в действии. Ибо негоже мусульманкам в одиночестве винище хлестать
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492
Valeri Nikolkin Влад 2 часа назад
Про сарказм не слыхали?
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130
Максим Максимов Valeri Nikolkin Час назад
он этого слова НЕ ЗНАЕТ. Образование-с-с-с
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60k
Нанук Паналык 2 часа назад
"Список убитых студенток" ! Это круто!
А новость в аккурат для сайта хорошего настроения!
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60k
Нанук Паналык 2 часа назад
Есть на карте жопа- Оренбургский край,
Есть на жопе дырка - это город Гай!

А по делу, городок тот еще. Хотя маленький, по идеи все друг друга знают. В любом случае найдут.
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