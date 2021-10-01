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Ленты двухтысячных: угадайте фильм по одному кадру

Ленты двухтысячных: угадайте фильм по одному кадру

Автор:
01 октября 2021 11:49
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам двухтысячных   угадайте фильм по кадру   фильмы   
3310
1
Если вы кинофанат, то с лёгкостью пройдёте данный тест. В его основе исключительно фильмы, снятые в период с 2000 по 2009 гг.
Из какого фильма этот кадр?
1/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
2/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
3/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
4/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
5/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
6/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
7/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
8/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
9/10Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
10/10Из какого фильма этот кадр?

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам двухтысячных   угадайте фильм по кадру   фильмы   
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12k
Nikita 2 часа назад
По поводу "Пилы". Никифоридис, из какой части Пилы этот кадр?

Вопрос риторический .
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9k
kaboza 4 секунды назад
пила...звидец...кем надо быть чтоб из этого кадр угадать...
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0
ДСЛ 4 минуты назад
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−7
Fulfanger 4 минуты назад
7 из 10. Некоторые просто угадал. Интуиция не подводит.
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19k
Евгений 7 минут назад
8/10 - это художественный фильм "Сп..дили"
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5k
Наталья 24 минуты назад
Я не смотрела пилу и властелина колец
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1k
xannar Полчаса назад
Ошиблась с фильмом Отступники потому что ни один из указанных там трёх фильмов не смотрела, и с Пилами также. Хотя Пилу даже если бы и смотрела - идиотизм такие тесты составлять, где надо выбирать из частей одного фильма. Вы ещё лицо Фредди Крюгера выложите и спросите из какой это части...
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14k
seller-k Полчаса назад
Автор, предлагаю в своём паспорте ФИО прямо на фотке напечатать. Не все смогут опознать
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581
Ranae Полчаса назад
Девушка с гифки подтверждает, что отступников я удачно угадал
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4k
Юрий Злой Час назад
Ладно, угадайте фильм
Главный герой, получает телефонный звонок, о том, что его собираются схватить.
Его постоянно начинаю преследовать агенты неизвестной службы, обладающее сверхестественными способностями.
Вскоре он узнает, что окружающий его мир не настоящий, а сами его хозяева вовсе не люди. А обычные люди используются как ресурс.
У героя тоже проявляются сверхспособности, и он начинает давать им отпор.
Подсказка, герой не принимал красную таблетку.
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233
NikitoS Юрий Злой Час назад
Тёмный город?
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1k
Александр Туманов Час назад
Ненавижу [мат] цыган.
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9k
Cornho Час назад
Тыкал наобум, набрал 3 балла. Неплохо!
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7k
Bubba_Wash 2 часа назад
пила 2 и вечное сияние не смотрел, промах.
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1k
RUSSfan 2 часа назад
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23k
Владимир 2 часа назад
Цыгане? Ненавижу, [мат], цыган..
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