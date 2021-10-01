3310
1
Если вы кинофанат, то с лёгкостью пройдёте данный тест. В его основе исключительно фильмы, снятые в период с 2000 по 2009 гг.
Источник:
Ссылки по теме:
- Их карьера пострадала из-за одной роли
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Фильмы, которые были сняты во время ВОВ
- Ко дню рождения Георгия Вицина
- Кто стал прототипами персонажей Диснея?
Метки: Тесты кинотесты тест тесты по фильмам тесты по фильмам двухтысячных угадайте фильм по кадру фильмы
45
Понравилось45
Новости партнёров
Вопрос риторический .
Главный герой, получает телефонный звонок, о том, что его собираются схватить.
Его постоянно начинаю преследовать агенты неизвестной службы, обладающее сверхестественными способностями.
Вскоре он узнает, что окружающий его мир не настоящий, а сами его хозяева вовсе не люди. А обычные люди используются как ресурс.
У героя тоже проявляются сверхспособности, и он начинает давать им отпор.
Подсказка, герой не принимал красную таблетку.