Почему Евгений Евстигнеев никогда не снимался у Леонида Гайдая –вот одна из легенд «Мосфильма»

6.

Евстигнеев в образе управдома Бунши.





Александра Демьяненко в тот день в студии не было, и Евстигнеев понял, что должен отыграть сцену один. Найдя в сценарии нужную страницу, он, несмотря на царский кафтан, изменился в лице и, войдя в образ управдома Бунши, с крикливым тоном выдал тираду о несвоевременности развода Шурика с женой, который портит показатели статистики домоуправления.

После слов: «Я хочу вас настоятельно попросить подождать с разводом до конца квартала», Гайдай задумчивым голосом ему сказал: «Когда вы говорите, то впечатление такое, что вы бредите…» Евстигнеев тут же изменился в лице, несколько секунд молча разглядывал Гайдая, а потом развернулся и быстрым шагом удалился из павильона.

Евгений Александрович еще плохо знал реплики героев фильма и не понял, что Гайдай просто хотел подыграть ему вместо Шурика. Но получилась нелепая ситуация, когда эти слова режиссёра актёр принял на свой счет.



Леонид Иович немного удивился такому внезапному уходу, но, наверное, подумал, что у него какое-то срочное дело, поэтому, подождав несколько минут, переключился на работу с другими актёрами.



На следующий день с утра Евстигнееву позвонила помощница режиссера, чтобы определиться с датой следующих кинопроб, но Евгений Александрович спокойным голосом ответил ей, что он не видит для себя смысла участвовать в этом фильме.



В те годы Евстигнеев уже был суперзвездой, поэтому такой отказ не очень удивил Гайдая, так как предложений у актёра было действительно очень много. К тому же именно в тот день Гайдай уже определился для себя, что эту роль он отдаст Юрию Яковлеву, который на кинопробах его окончательно убедил. Поэтому отказ Евстигнеева не расстроил режиссёра.



А Евгений Александрович, как позже выяснилось, затаил обиду на Гайдая, и в дальнейшим не очень интересовался ролями в его фильмах.



Рассказывали, что лишь через несколько лет у них появилась возможность поговорить между собой и выяснить это глупое недоразумение. Такова версия помощницы Леонида Гайдая. Многие из тех, кто лично знал и Гайдая, и Евстигнеева, верили этой истории, да и верят до сих пор.



Евгений Евстигнеев скончался в 1992 году, а через год ушёл и Леонид Гайдай.

К сожалению, этим двум великим мастерам так и не суждено было создать общий шедевр, хотя многие годы они жили и творили в одно время. Думаю, что никто не сомневается в том, что это был бы настоящий киношедевр.