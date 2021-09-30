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Почему Евгений Евстигнеев никогда не снимался у Леонида Гайдая –вот одна из легенд «Мосфильма»

Почему Евгений Евстигнеев никогда не снимался у Леонида Гайдая –вот одна из легенд «Мосфильма» (6 фото)

Автор:
30 сентября 2021 21:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёры   кино   страна   фотографии   
951
6
Наверное, многие любители кино задавали себе этот вопрос – почему один из великих актёров советского кино Евгений Евстигнеев никогда не снимался у не менее великого режиссёра Леонида Гайдая?
Ведь Евстигнеев еще в самом начале своей кинокарьеры показал комедийные способности, ничуть не меньшие, чем были у любимцев Гайдая Вицина или Никулина?
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Метки: СССР   актёры   кино   страна   фотографии   
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12  комментариев
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64k
Viktor 3 часа назад
А где же он в "Деловых людях" снялся? Чёт не припомню и интернет молчит!
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32k
Mamin Sibiriak Час назад
Евстигнеев слишком Иван грозный, чтобы играть Буншу.

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259
Bender Rodriguez Mamin Sibiriak Полчаса назад
вспомните товарища Дынина - чем не прообраз управдома
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5k
newegg 2 часа назад
Однажды из пункта А в пункт Б выехал поезд. Ему на встречу, по той же колее, из пункта Б в пункт А, выехал другой поезд. Все думали, что они встретятся и будет катастрофа. А они не встретились, не судьба.
У Евстигнеева было много прекрасных ролей, у Гайдая было много прекрасных фильмов. Но Евстигнеев в фильмах Гайдая не сыграл, не судьба.
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20k
sportage030 2 часа назад
Для меня это в первую очередь профессор Преображенский.
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9k
Cornho 3 часа назад
Евгений Александрович - это Бог! Когда в разговорах речь заходит на тему "кто твой любимый актёр?", люди обычно мнутся, говоря, что сложно выделить кого-то одного. Я же в такие моменты не сомневаюсь ни секунды, для меня это однозначно Евгений Александрович Евстигнеев. Точка. Без вариантов.
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