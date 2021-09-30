Почему Евгений Евстигнеев никогда не снимался у Леонида Гайдая –вот одна из легенд «Мосфильма»

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6
Наверное, многие любители кино задавали себе этот вопрос – почему один из великих актёров советского кино Евгений Евстигнеев никогда не снимался у не менее великого режиссёра Леонида Гайдая?
Ведь Евстигнеев еще в самом начале своей кинокарьеры показал комедийные способности, ничуть не меньшие, чем были у любимцев Гайдая Вицина или Никулина?
Ведь Евстигнеев еще в самом начале своей кинокарьеры показал комедийные способности, ничуть не меньшие, чем были у любимцев Гайдая Вицина или Никулина?
1.
На этот счёт существует история, уже ставшая легендой в коридорах «Мосфильма», и которая родилась из рассказа реальной свидетельницы произошедшего.
Итак, если окунуться в историю, то у Гайдая и Евстигнеева всё же была одна общая работа. Это фильм «Деловые люди», в котором Евгений Евстигнеев сыграл совсем небольшую роль, поэтому его фамилия даже не указана в титрах.
Итак, если окунуться в историю, то у Гайдая и Евстигнеева всё же была одна общая работа. Это фильм «Деловые люди», в котором Евгений Евстигнеев сыграл совсем небольшую роль, поэтому его фамилия даже не указана в титрах.
2.
Через несколько лет Евстигнеев участвовал в пробах на роль Остапа Бендера в комедии Гайдая «12 стульев». Конкуренция на эту роль была высокая – около двадцати известных артистов, которую, кстати, выиграл единственный из них никому не известный Арчил Гомиашвили. Хотя позже Гайдай рассказывал, что Евстигнеев входил в пятёрку финалистов вместе с Олегом Басилашвили, Александром Белявским, и Олегом Борисовым.
То есть, никого предвзятого отношения, как предполагали некоторые историки кино, у Гайдая к Евстигнееву изначально не было. Но вот у Евстигнеева, оказывается, была обида на режиссёра, которая появилась в 1972 году во время проб на роль Ивана Грозного в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
То есть, никого предвзятого отношения, как предполагали некоторые историки кино, у Гайдая к Евстигнееву изначально не было. Но вот у Евстигнеева, оказывается, была обида на режиссёра, которая появилась в 1972 году во время проб на роль Ивана Грозного в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
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3.
Евстигнеев в образе Ивана Грозного
Как позже рассказала помощница Гайдая Нина Сысоева, фотопробы Евстигнеева были признаны одними из лучших. Причем в обоих образах - и в гриме царя, и в роли управдома Бунши. В день кинопроб Евгений Александрович приехал с опозданием, что немного разозлило Гайдая, у которого в те дни был очень напряженный график работы.
Как позже рассказала помощница Гайдая Нина Сысоева, фотопробы Евстигнеева были признаны одними из лучших. Причем в обоих образах - и в гриме царя, и в роли управдома Бунши. В день кинопроб Евгений Александрович приехал с опозданием, что немного разозлило Гайдая, у которого в те дни был очень напряженный график работы.
4.
Евстигнеев в образе управдома Бунши, переодетого в Ивана Грозного
Когда Евстигнеев, уже в гриме царя из гримерки прошёл в съемочный павильон и поздоровался с Гайдаем, тот не ответил на его приветствие и сразу предложил сыграть сцену диалога Ивана Грозного с милиционером, так как актёр Анатолий Подшивалов в форме лейтенанта милиции еще с утра дожидался этих кинопроб. Евстигнеев быстро нашел нужную страницу в сценарии, прочитал свой текст, и на вопрос милиционера: «Кто вы есть?», войдя в образ, произнес с гордым царским пафосом : «Аз есмь царь… Рюриковичи мы…» и дальше актёры на камеру отыграли сцену допроса почти до конца.
Когда Евстигнеев, уже в гриме царя из гримерки прошёл в съемочный павильон и поздоровался с Гайдаем, тот не ответил на его приветствие и сразу предложил сыграть сцену диалога Ивана Грозного с милиционером, так как актёр Анатолий Подшивалов в форме лейтенанта милиции еще с утра дожидался этих кинопроб. Евстигнеев быстро нашел нужную страницу в сценарии, прочитал свой текст, и на вопрос милиционера: «Кто вы есть?», войдя в образ, произнес с гордым царским пафосом : «Аз есмь царь… Рюриковичи мы…» и дальше актёры на камеру отыграли сцену допроса почти до конца.
5.
Гайдай их ни разу не прервал, но по его лицу было не понятно – понравилось ему игра актёров или нет? Он тут же попросил Евстигнеева сыграть в образе управдома сцену диалога с Шуриком в его квартире.
6.
Евстигнеев в образе управдома Бунши.
Александра Демьяненко в тот день в студии не было, и Евстигнеев понял, что должен отыграть сцену один. Найдя в сценарии нужную страницу, он, несмотря на царский кафтан, изменился в лице и, войдя в образ управдома Бунши, с крикливым тоном выдал тираду о несвоевременности развода Шурика с женой, который портит показатели статистики домоуправления.
После слов: «Я хочу вас настоятельно попросить подождать с разводом до конца квартала», Гайдай задумчивым голосом ему сказал: «Когда вы говорите, то впечатление такое, что вы бредите…» Евстигнеев тут же изменился в лице, несколько секунд молча разглядывал Гайдая, а потом развернулся и быстрым шагом удалился из павильона.
Евгений Александрович еще плохо знал реплики героев фильма и не понял, что Гайдай просто хотел подыграть ему вместо Шурика. Но получилась нелепая ситуация, когда эти слова режиссёра актёр принял на свой счет.
Леонид Иович немного удивился такому внезапному уходу, но, наверное, подумал, что у него какое-то срочное дело, поэтому, подождав несколько минут, переключился на работу с другими актёрами.
На следующий день с утра Евстигнееву позвонила помощница режиссера, чтобы определиться с датой следующих кинопроб, но Евгений Александрович спокойным голосом ответил ей, что он не видит для себя смысла участвовать в этом фильме.
В те годы Евстигнеев уже был суперзвездой, поэтому такой отказ не очень удивил Гайдая, так как предложений у актёра было действительно очень много. К тому же именно в тот день Гайдай уже определился для себя, что эту роль он отдаст Юрию Яковлеву, который на кинопробах его окончательно убедил. Поэтому отказ Евстигнеева не расстроил режиссёра.
А Евгений Александрович, как позже выяснилось, затаил обиду на Гайдая, и в дальнейшим не очень интересовался ролями в его фильмах.
Рассказывали, что лишь через несколько лет у них появилась возможность поговорить между собой и выяснить это глупое недоразумение. Такова версия помощницы Леонида Гайдая. Многие из тех, кто лично знал и Гайдая, и Евстигнеева, верили этой истории, да и верят до сих пор.
Евгений Евстигнеев скончался в 1992 году, а через год ушёл и Леонид Гайдай.
К сожалению, этим двум великим мастерам так и не суждено было создать общий шедевр, хотя многие годы они жили и творили в одно время. Думаю, что никто не сомневается в том, что это был бы настоящий киношедевр.
Александра Демьяненко в тот день в студии не было, и Евстигнеев понял, что должен отыграть сцену один. Найдя в сценарии нужную страницу, он, несмотря на царский кафтан, изменился в лице и, войдя в образ управдома Бунши, с крикливым тоном выдал тираду о несвоевременности развода Шурика с женой, который портит показатели статистики домоуправления.
После слов: «Я хочу вас настоятельно попросить подождать с разводом до конца квартала», Гайдай задумчивым голосом ему сказал: «Когда вы говорите, то впечатление такое, что вы бредите…» Евстигнеев тут же изменился в лице, несколько секунд молча разглядывал Гайдая, а потом развернулся и быстрым шагом удалился из павильона.
Евгений Александрович еще плохо знал реплики героев фильма и не понял, что Гайдай просто хотел подыграть ему вместо Шурика. Но получилась нелепая ситуация, когда эти слова режиссёра актёр принял на свой счет.
Леонид Иович немного удивился такому внезапному уходу, но, наверное, подумал, что у него какое-то срочное дело, поэтому, подождав несколько минут, переключился на работу с другими актёрами.
На следующий день с утра Евстигнееву позвонила помощница режиссера, чтобы определиться с датой следующих кинопроб, но Евгений Александрович спокойным голосом ответил ей, что он не видит для себя смысла участвовать в этом фильме.
В те годы Евстигнеев уже был суперзвездой, поэтому такой отказ не очень удивил Гайдая, так как предложений у актёра было действительно очень много. К тому же именно в тот день Гайдай уже определился для себя, что эту роль он отдаст Юрию Яковлеву, который на кинопробах его окончательно убедил. Поэтому отказ Евстигнеева не расстроил режиссёра.
А Евгений Александрович, как позже выяснилось, затаил обиду на Гайдая, и в дальнейшим не очень интересовался ролями в его фильмах.
Рассказывали, что лишь через несколько лет у них появилась возможность поговорить между собой и выяснить это глупое недоразумение. Такова версия помощницы Леонида Гайдая. Многие из тех, кто лично знал и Гайдая, и Евстигнеева, верили этой истории, да и верят до сих пор.
Евгений Евстигнеев скончался в 1992 году, а через год ушёл и Леонид Гайдай.
К сожалению, этим двум великим мастерам так и не суждено было создать общий шедевр, хотя многие годы они жили и творили в одно время. Думаю, что никто не сомневается в том, что это был бы настоящий киношедевр.
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Метки: СССР актёры кино страна фотографии
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У Евстигнеева было много прекрасных ролей, у Гайдая было много прекрасных фильмов. Но Евстигнеев в фильмах Гайдая не сыграл, не судьба.
У каждого есть свой любимый актёр.
Евстигнеев ПРЕКРАСНЫЙ актёр, мне он нравится.
Но мне нравится и Олег Янковский, и Олег Даль.
Да и многие другие...
Всё дело вкуса и пристрастий.
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