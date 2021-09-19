Как выглядели первые вертикальные парковки, 1920-1960 годы

Очень скоро появилась концепция вертикальной многоэтажной парковки. Она была основана на двух факторах: потребности в парковочных местах и нехватке доступной земли под эти цели.



Первая вертикальная парковка - Garage Rue de Ponthieu - появилась в 1905 году в Париже. Это была новаторская многоэтажная бетонная конструкция с внутренним лифтом для транспортировки автомобилей на верхние этажи, где их парковал обслуживающий персонал.



В 1920-х годах стала популярной вертикальная парковочная система, похожая на колесо обозрения (только для автомобилей, а не людей), получившая название "патерностер". Это механический подъемник карусельного с открытыми кабинками. Механически простой и компактный, патерностер был прост в использовании и применим во многих местах, в том числе внутри зданий.



Системы парковки с поворотным подъемником работают как колесо обозрения: автомобили припарковываются в подвесных клетках, прикрепленных к ремню, по одной машине за раз, вся серия автомобилей вращается, пока следующая клетка не окажется внизу. В действие приводятся электродвигателями или гидравлическими насосами.



Первые такие парковочные системы в США появились в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго в 1920-х годах. Для Всемирной выставки "Век прогресса" 1933 года компания Nash Motor Company создала первую застекленную парковочную систему. А компания Kent Automatic Garages устанавливала автоматизированные системы парковки вместимостью более 1000 автомобилей.



В Вашингтоне, округ Колумбия, в 1951 году была открыта первая в мире "автостоянка без водителя", но просуществовала она недолго. Автоматизированные системы парковки в США привлекли к себе внимание в конце 1940-х - 1950-х годов. Некоторые из систем, применявшихся в то время, все еще используются,

- например, системы Bowser, Pigeon Hole и Roto Park. Они часто ломались и людям приходилось ждать целую вечность, чтобы вернуть свои машины.



Популярность автоматических парковочных систем в конечном итоге пошла на убыль из-за того, что клиентам приходится долго ждать, чтобы забрать свои автомобили, но такие системы все еще можно найти в городах по всему миру, особенно в Азии.