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Как выглядели первые вертикальные парковки, 1920-1960 годы

Как выглядели первые вертикальные парковки, 1920-1960 годы (17 фото)

Автор:
19 сентября 2021 15:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   автомобильное   автомобильные изобретения   вертикальная парковка   многоэтажная парковка   ретро   факты   
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Быстрый рост количества автомобилей на рубеже 20-го века поставил насущную проблему: где припарковать все эти машины, которые заполонили улицы и мешают пешеходам?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   автомобильное   автомобильные изобретения   вертикальная парковка   многоэтажная парковка   ретро   факты   
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2  комментария
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kaboza 42 минуты назад
У моего дома в 80-х паковка зашибись была около пятиэтажки на пересечении кутузы и рублевки, три машины, копс Батин (сотрудник ГАИ) 24-я волга соседа (таксист) и допер ушастый соседа (инвалида) ща там пинцет...велик ткунь негде...
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