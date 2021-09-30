FISHKINET
15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству 15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству 9 обычных с виду фотографий со страшной историей 9 обычных с виду фотографий со страшной историей "Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси с водителем-узбеком "Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси... Как живется людям в московских домах-кольцах, и зачем их построили Как живется людям в московских домах-кольцах, и зачем их построили Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена перед игрой Лиги чемпионов Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена... Деньги под дворниками машины Деньги под дворниками машины Антизожный пост, приправленный ленью и иронией Антизожный пост, приправленный ленью и иронией Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Да сколько же можно врать народу-то? Да сколько же можно врать народу-то? Отличный улов рыбака Отличный улов рыбака В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его... Так себе картинки, с чёрно-белым оттенком Так себе картинки, с чёрно-белым оттенком Страна запретов: факты о современном Туркменистане, которые поражают даже искушенных туристов Страна запретов: факты о современном Туркменистане, которые... 5 любопытных фактов о всяком разном 5 любопытных фактов о всяком разном В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил... Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о продолжении «Кавказской пленницы» Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о... 800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам для создания мультфильма «Пластилиновая ворона» 800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам...
Тест по вселенной DC Comics (это где Бэтмен и Джокер)

Тест по вселенной DC Comics (это где Бэтмен и Джокер)

Автор:
30 сентября 2021 08:28
Метки: Зак Снайдер   Лига справедливости   бэтмен   джокер   кино   комиксы   супермен   тест   
1264
1
Имя Кларк Кент вам о чём-нибудь говорит? Я желаю каждому мужчине пройти Кризис на бесконечных Землях. И если я ношу маску с ушами на голове, это не значит, что я Бэтмен или Женщина-кошка.
1. "Я вовсе не горжусь, надев трико, / Могучей грудью, крепким кулаком, / Игривым чубом выше синих глаз, / Поскольку должен я признать сейчас / Мой роковой предел... " О каком герое DC писал Набоков в 1942 году?
1. "Я вовсе не горжусь, надев трико, / Могучей грудью, крепким кулаком, / Игривым чубом выше синих глаз, / Поскольку должен я признать сейчас / Мой роковой предел... " О каком герое DC писал Набоков в 1942 году?
Флэш
Бэтмен
Супермен
Джокер

Источник:

2. Как зовут мать Бэтмена?
2. Как зовут мать Бэтмена?
Лорейн
Лоис
Мария
Марта

Источник:

3. Как Джек Напье превратился в Джокера?
3. Как Джек Напье превратился в Джокера?
В него ударила молния
Упал в чан с кислотой
Отравился веселящим газом
Сошёл с ума и убил телеведущего

Источник:

4. Кто из перечисленных ниже актёров не играл Джокера?
4. Кто из перечисленных ниже актёров не играл Джокера?
Хоакин Феникс

www.kino-teatr.ru

Хоакин Феникс
Джаред Лето

cdnimg.rg.ru

Джаред Лето
Марк Хэммил

cdn22.img.ria.ru

Марк Хэммил
Томми Ли Джонс

uznayvse.ru

Томми Ли Джонс

Источник:

5. Кто из злодеев DC сломал Бэтмену хребет?
5. Кто из злодеев DC сломал Бэтмену хребет?
Бэйн

cs8.pikabu.ru

Бэйн
Убийца Крок

pluggedin.ru

Убийца Крок
Двуликий

giknutye.ru

Двуликий
Глиноликий

oyster.ignimgs.com

Глиноликий

Источник:

6. Кто из злодеев DC смог убить Супермена?
6. Кто из злодеев DC смог убить Супермена?
Думсдэй

giknutye.ru

Думсдэй
Дарксайд

i.ytimg.com

Дарксайд
Брейниак

3dnews.ru

Брейниак
Бизарро

img3.goodfon.ru

Бизарро

Источник:

7. Кто из этих супергероев не входил в оригинальный состав Лиги справедливости в Золотой век комиксов?
7. Кто из этих супергероев не входил в оригинальный состав Лиги справедливости в Золотой век комиксов?
Марсианский охотник

cdn.kanobu.ru

Марсианский охотник
Зелёный фонарь

b1.filmpro.ru

Зелёный фонарь
Аквамен

vertigo.com.ua

Аквамен
Киборг

giknutye.ru

Киборг

Источник:

8. Кто считается самым могущественным персонажем DC?
8. Кто считается самым могущественным персонажем DC?
Супермен

i.ytimg.com

Супермен
Шазам

cdn.shazoo.ru

Шазам
Доктор Манхэттен

cs13.pikabu.ru

Доктор Манхэттен
Лобо

giknutye.ru

Лобо

Источник:

9. Ради чего Мистер Фриз совершает преступления?
9. Ради чего Мистер Фриз совершает преступления?
Нужны деньги на спасение больной жены
Чтобы превратить весь мир в ледяную пустыню
Нужны деньги на борьбу с глобальным потеплением
Мстит Бэтмену

Источник:

10. Как расшифровывается DC?
10. Как расшифровывается DC?
Dark Comics (Тёмные комиксы)
Detective Comics (Детективные комиксы)
Donenfeld Comics (в честь Гарри Доненфелда, первого владельца DC)

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Зак Снайдер   Лига справедливости   бэтмен   джокер   кино   комиксы   супермен   тест   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
136
Михаил 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
SinigamiRuuk 17 минут назад
9ка...
Думал ДС, от Дарк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Доктор Ботов Полчаса назад
“Поздравляю, вы набрали в данном тесте 6 очков!”
Проходил тест наобум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий 55 минут назад
Джек Напье его зовут только у Бертона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Warner Bros снимут фильм о Советском Супермене Warner Bros снимут фильм о Советском Супермене Бэтмен против Cупермена по версии Dragonarte Бэтмен против Cупермена по версии Dragonarte Мощное преображение актера Хоакина Феникса для роли Джокера Мощное преображение актера Хоакина Феникса для роли Джокера Киногерои: тогда и сейчас Киногерои: тогда и сейчас Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203933



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Деньги под дворниками машины
0
204
Деньги под дворниками машины
Тайная жизнь амишей
2
122
Тайная жизнь амишей
Набирающие популярность
Какими будут осенние каникулы у школьников?
0
2
Какими будут осенние каникулы у школьников?
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
1
3
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#дтп#автомобили#авто аварии#интересное#Россия#фотографии#в мире
#люди#факты#кино#новости#животные#автомир#Рецепт#история#вкусно и просто#фильм
#Юмор#Разное#подборка#аварии#как приготовить#ynews#картинки#СССР#познавательно#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться